Los promotores se sinceran sobre el día que cancelaron la actuación del DJ Adam Beyer tras el atropello e ingreso de su hija en la UCI de Mallorca

Lo que para muchos fue una cancelación inesperada en una de las citas electrónicas más esperadas, para Adam Beyer fue uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El reputado DJ tuvo que anular su actuación en la fiesta CODE en Fabrik tras recibir una llamada de urgencia: su hija había sido atropellada en Ibiza y debía ser trasladada de inmediato a la UCI infantil en Mallorca.

Rumores y decisiones claras

La historia ha sido recordada recientemente en el pódcast de Wololo Sound, centrado en la escena electrónica nacional e internacional, donde los promotores del evento han compartido cómo vivieron aquella noche desde dentro. “La familia siempre está por encima de cualquier actuación”, explican en la descripción de la publicación.

En el episodio, los organizadores relatan el desconcierto inicial, ya que en un primer momento no conocían la gravedad exacta del suceso. Aun así, aseguran que no dudaron en suspender la actuación del artista principal tan pronto como se conoció el accidente. Según explican, recibieron algunos comentarios afirmando que la cancelación fue porque la fiesta no tuvo el éxito esperado, pero la realidad fue muy diferente.

Por fortuna, el trágico episodio tuvo un desenlace esperanzador: la hija de Beyer recibió atención médica especializada en la UCI infantil de un hospital de Mallorca y logró recuperarse del accidente. El caso, revelado ahora con más detalle, ha generado una oleada de comprensión y respeto en la comunidad electrónica. También ha servido para recordar que, detrás de cada artista, hay una vida personal que, en ocasiones, reclama toda la atención, incluso en mitad del mayor de los shows.