El impacto económico del Mallorca Live Festival ha sido de 14 millones de euros

Más de 60.000 personas pasaron por la octava edición de Mallorca Live Festival celebrada en el Recinto Mallorca Live de Calvià los días 12, 13 y 14 de junio. Tres días de conciertos y sesiones DJ de más de 80 nombres locales, nacionales e internacionales llegados desde cuatro continentes con los que la cita mallorquina revalidó su posición como el evento musical más importante de las Islas Baleares.

Desde la organización se estima que el impacto económico de esta edición oscilará en unos 14 millones de euros y en total 2100 trabajadores que la hicieron posible.

Mallorca Live Festival se consagra como evento de referencia social y musical para los miles de residentes que, año tras año, asisten al festival. Además, para los asistentes nacionales e internacionales se ha convertido en principal embajador, fomentando un turismo cultural y de calidad en Mallorca a través de la música.

El público de esta edición se repartió entre un 68% de asistentes procedentes de Baleares, un 20% de península y un 12% internacional, que situaron al festival entre las cifras de asistencia que desde la organización se perseguían.

Vista de la Zona Premium de Mallorca LIve Festival (Tomàs Moya)

Además, en esta edición Mallorca Live Festival volvió a contar con una Zona VIP y una nueva Zona Premium distribuida en palcos en la que se dieron cita diferentes personalidades del ámbito social, económico, político y cultural de la isla.

Esta Zona Premium contó con un servicio especial para disfrutar de la experiencia musical de una manera diferente y fue el espacio ideal para hacer networking en un lugar más relajado. El Grupo Portixol y la chef Maca de Castro con una selección gastronómica de sus restaurante ‘Andana’ fueron los encargados de ofrecer el servicio gastronómico de esta zona.

Durante la primera jornada, la zona Premium del festival acogió un evento muy especial con la presentación de MACABITE, el bocado más mallorquín, a cargo de la chef Maca de Castro junto a Estrella Damm con la presencia de creadores de contenido y periodistas gastronómicos. Se trata de un pan de coca crujiente con col guisada, cuatro especias mallorquinas y un toque de cerveza Estrella Damm, una tapa de autor que rinde homenaje al territorio, al producto de proximidad y a la cultura mediterránea

Todo ello ha hecho que Mallorca LIve Festival se consolide como un festival boutique entre los grandes por la fluidez de los accesos, la movilidad, servicio rápido en barras, limpieza, áreas de descanso. Cada uno de estos puntos ha logrado que Mallorca Live Festival, a día de hoy, ofrezca una experiencia de calidad entre sus asistentes.

Movilidad y accesos

El festival dio continuidad al plan de movilidad con un servicio de buses lanzaderas que realizaron cerca de 20.000 traslados desde Palma y Part Forana durante las tres jornadas de la octava edición.

Mallorca Live Festival ha destacado un año más por la fluidez en los accesos, gracias a la recogida previa de pulseras en los puntos habilitados en Palma y ampliando en Part Forana (Inca, Manacor, Alcudia y Santa Margalida).

Minimizar las molestias en el municipio de Calvià

Desde la organización del festival se ha trabajado, al igual que en cada edición, para minimizar el impacto en los accesos que genera la realización de grandes eventos a los vecinos de la zona. Además, este año con el fin de reducir las molestias, el festival redujo el horario de cierre en dos horas, jueves y viernes y en hora y media el sábado.

Así pues, tres han sido los puntos en los que la organización ha trabajado para beneficio de los vecinos como la limpieza y los accesos. Un año más, la organización quiere trasladar su agradecimiento a la Policía Local de Calvià, que en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico y el festival puso en marcha un dispositivo específico para la regulación y control de tráfico en la zona de Magaluf y Palmanova, que veló por mantener la fluidez y seguridad de la circulación en los alrededores del recinto, así como controlar el correcto estacionamiento en las mismas. También a los integrantes de la Guardia Civil involucrados en el control de la seguridad ciudadana.

En términos generales, la conclusión es que el resultado del dispositivo de tráfico ha sido positivo, y aún así se continuará trabajando para la mejora en diferentes puntos de cara a futuras ediciones.

El Escenario Mallorca - Govern de les Illes Balears durante el concierto de Biznaga (Andrés Iglesias)

El arte y la música se dieron cita en el Escenario Mallorca - Govern de les Illes Balears diseñado por Pablo Erroz

A pocas horas de abrir las puertas de su octava edición, Álvaro Martínez, CEO de Mallorca Music Brand; Jaume Bauzá, Conseller de Turisme, Cultura i Esports; y el diseñador Pablo Erroz presentaron en el recinto el nuevo escenario Mallorca - Govern de les Illes Balears, el cual ha llevado la firma del diseñador mallorquín.

El escenario presentó un diálogo entre el universo visual de Erroz, las ilustraciones que aluden a una vida más pausada y consciente y referencias gráficas que capturan la esencia del verano mallorquín para rendir homenaje a la cultura festivalera desde una mirada contemporánea, comprometida y con identidad. Una propuesta alineada además con la sostenibilidad, al ser realizada con una lona 100% sostenible y un sistema que garantiza su reutilización: las lonas del escenario Mallorca - Govern de les Illes Balears serán reutilizadas y convertidas en trozos de 30x30cm para totebags.

Durante el festival, los asistentes participaron en el sorteo de 100 piezas de esta lona acudiendo al Espai Mallorca para dejar sus datos de contacto e inscribirse. De este modo, los asistentes podrán llevarse un recuerdo y un legado de la edición 2025 del festival.

Chloé Caillet en el Escenario La Plaza by Camper (Selectormarx)

Escenario La Plaza by Camper, punto de encuentro de la mejor electrónica

Una de las grandes novedades de esta edición fue el Escenario La Plaza by Camper, que se consolidó como el punto de encuentro imprescindible para los amantes de la electrónica. Durante los tres días del festival, miles de asistentes vibraron al ritmo de los mejores sonidos del género en un entorno único, con un escenario inmersivo. Este concepto no se detiene y tendrá continuidad este verano en el Recinto Mallorca Live, con dos nuevas citas imprescindibles en formato sunset (atardecer): Monolink el 27 de julio y Bedouin el 24 de agosto.

Arriba, Sidonie en el Castell de Bellver (Andrés Iglesias). Abajo, Maika Makovski en Hotel Zoëtry Mallorca y Dorian en Es Baluard Museu (MLF)

OFF Mallorca Live, la programación de actividades paralelas del festival

Este año, la cita mallorquina ha hecho crecer su oferta cultural para llegar a diferentes lugares y a todos los públicos con OFF Mallorca Live, seis citas en espacios icónicos e inesperados de la isla.

La programación de actividades paralelas arrancó en mayo con los acústicos de Maika Makovski en el Hotel Zoëtry Mallorca part of World Hyatt y de Dorian y Niños Raros en Es Baluard Museu, siguió con la fiesta con todo vendido en Sa Fonda, e inauguró la semana del festival con el ‘sold out’ de Sidonie y Go Cactus en el Castell de Bellver. En la última jornada del festival, entre las 12:00 y las 18:00, Hadley’s Club acogió un Tardeo donde los asistentes pudieron reponer fuerzas y disfrutar de la piscina y las sesiones de Ángel Carmona, Klik & Frik y Abraham Boba. La tradicional Closing Party by Estrella Damm puso el broche de oro el domingo 15 de junio en el Balneario Illetas con las sesiones de Pablo Fierro, Arkadyan, Paco Colombàs y Fabian Roelandt.

Abraham Boba en Tardeo y Arkadyan y Pablo Fierro en Closing Party by Estrella Damm (Andrés Iglesias)

La banda sueca The Family Men en el Escenario Radio 3 (Selectormarx)

Radio 3 en Mallorca Live Festival

En su octava edición el festival pudo llegar de nuevo a rincones de todo el país a través de las ondas de Radio 3 con su retransmisión en directo a nivel nacional. La emisora llevó a las casas de los oyentes las actuaciones de las tres jornadas del Mallorca Live Festival con Nacho Álvaro ‘El Patillas’, y Leyre Guerrero a los mandos. Una retransmisión que contó en directo las actuaciones de nombres como Suede, Ralphie Choo y Alcalá Norte, entre otros.

Siempre apostando por dar voz al talento emergente, algunas de los proyectos más interesantes del panorama local, nacional e internacional se dieron cita en el Escenario 5 - Radio 3 con nombres como Barry B, Aziya, The Family Men, Sanguijuelas del Guadiana y Anadie, artista votada por los oyentes del programa Hoy Empieza Todo para actuar en el festival.

La banda mallorquina Lyra's Hëll abriendo el Escenario Estrella Damm (Andrés Iglesias)

IB3 amb el talent balear

La Radiotelevisión Pública de las Islas Baleares contó con un set dentro del Recinto Mallorca Live para dar visibilidad un año más al talento musical de las islas. En el set se dieron cita diferentes artistas de las islas presentes en el cartel durante cada una de las jornadas de Mallorca Live Festival para participar en un streaming con entrevistas y fragmentos de audio de los conciertos de artistas como Psiderálica, Niños Raros, Antònia Font, David Cabot o Lyra’s Hëll, entre otros. Además, el espacio radiofónico Xiu Xiu realizó su programa del jueves 12 en directo desde el set, realizando entrevistas con Antònia Font o Dxtergeist.

Además, IB3 realizó una cobertura mediática en sus canales digitales y en los próximos días emitirá un programa especial Mallorca Live Festival en IB3 Ràdio de la mano de Joan Trias.

Happening! Market (Tomàs Moya)

Diseño y gastronomía en Happening! Market

Para reponer fuerzas entre concierto y concierto, encontrarse con amigos, disfrutar de una buena comida y quizás llevarse algún recuerdo más, el festival contó de nuevo con Happening! Market, su espacio de artesanía y gastronomía con puestos y food trucks.

Joyería artesanal, accesorios, ropa vintage, saris reciclados y bolsos son algunos de los productos que se podían adquirir en este área de la mano de marcas y negocios locales como Bears Bracelets, Flamingos Mallorca, Lovers by SR, Sari Mallorca, Nulina, Imperfektos Hats, Olistik y La Payesa.

Una ampliada variedad gastronómica con opciones vegetarianas, veganas, sin gluten y sin lactosa estuvieron disponibles en el mercado de la mano de Beewi Hot Dogs, Viandas de Salamanca, Urban Kebab, Don’t Cry for Me, Tan a Gustito, Wok on Fire, Hoi An, Indivisible, Wok on Fayah, Pumo, Creperia Vesquè, Fresanto y Malcriades. Estuvo presente el producto Km 0 en puestos como Can Company (con carne de razas autóctonas de Mallorca), L’Artista o Double Take, con hamburguesas estilo smash preparadas en coca de patata, dulce tradicional de Valldemossa.

Patrocinadores 2025

Mallorca Live Festival ha vuelto a contar con Estrella Damm como patrocinador principal, un acuerdo de colaboración con Enjoy AENA y el patrocinio de Caixabank (partner estratégico), Air Europa, Trasmed, Logitravel, Inclusive Collection part of World of Hyatt (Zöetry Wellness & Spa Resorts, Dreams Resorts & Spas, Secrets Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts), INNSIDE by Melià, Coca-Cola, Goldcar, Pringles, El Corte Inglés, Camper, ib-red y RCD Mallorca y Entradas.com es la ticketera oficial del evento. Radio Mallorca Cadena SER, Jenesaispop, Radio 3, Mondosonoro y Rolling Stone UK han sido los medios oficiales del festival.

Además ha contado con el apoyo de instituciones como el Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme, Cultura i Esports a través de la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) y el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), del Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) y el departamento de Cultura y Patrimonio, y el Ajuntament de Calvià a través la Fundación Calvià 365.