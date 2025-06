Xavibo: “Mallorca me encanta, pero el turismo nos ha comido”

El cantante y compositor Xavibo ha hablado con franqueza sobre su relación con Mallorca, su isla natal, durante su paso por el pódcast 17 grados. Entre risas, nostalgia y críticas constructivas, el artista dejó claro que su vínculo con la isla es profundo, aunque no exento de contradicciones.

“A mí me encanta Mallorca, lo disfruto muchísimo, soy muy mallorquín”, confesó el cantante, que asegura ser de los que siempre insisten a sus amigos de fuera en que “tenéis que venir, es la mejor isla del mundo”. Sin embargo, no tardó en reconocer que el archipiélago idílico que tanto ama se ha visto transformado por el peso del turismo: “Pero sí que es verdad que nos ha comido muchísimo, y que en verano, trayectos de 15 minutos son de más de media hora. Mucho tráfico. Entonces hay cosas que la atoran un poco. Me da mucha pena”.

Además, quiso romper una lanza a favor de la temporada baja: “Mallorca en invierno está súper infravalorada”, afirmó, poniendo en valor ese otro ritmo más pausado, íntimo y auténtico que pocos visitantes conocen y que, según él, define mejor el alma real de la isla.

Durante la entrevista, los presentadores también le preguntaron por la sensación de pueblo que muchos tienen sobre Palma, donde la mayoría de jóvenes parece conocerse entre sí. La respuesta de Xavibo no dejó lugar a dudas: “Sí, sí. En Palma, da la casualidad de que toda la gente de la misma generación nos conocemos entre todos”. Una frase con la que miles de mallorquines pueden sentirse identificados, reflejando ese microcosmos social donde las historias personales se entrelazan inevitablemente.

El artista que se encierra en un escaparate

Las declaraciones del músico llegan en plena efervescencia creativa. Después de sorprender a sus seguidores disfrazado de Papá Noel en el metro, su última acción artística fue aún más radical: pasar trece días encerrado en el escaparate de una tienda en Madrid, convertido en una especie de instalación performativa.

Durante casi dos semanas, el escaparate fue su casa, su refugio y su escenario, en una propuesta que explora los límites entre lo público y lo íntimo. Con estas confesiones sobre su amor —y sus frustraciones— hacia Mallorca, sumadas a sus intervenciones cada vez más conceptuales, Xavibo consolida su posición como uno de los artistas más auténticos y multidisciplinares del panorama español, capaz de convertir su isla en poesía, crítica y performance.