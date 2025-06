Maria Escarmiento convierte una cena en Mallorca en un 'show' de risas, vino y gildas tras su paso por el MLF

La cantante madrileña Maria Escarmiento, exconcursante de Operación Triunfo, ha compartido hace unos minutos un divertido y espontáneo vídeo en el que aparece junto a su amiga y también artista África Adalia, comentando en tiempo real su experiencia gastronómica en una cena en Mallorca. El vídeo, que rápidamente ha generado numerosos comentarios de seguidores, muestra a ambas artistas reaccionando con humor y cercanía a cada plato que llega a la mesa.

El contenido ha sido grabado pocos días después de la participación de Maria Escarmiento en el Mallorca Live Festival 2025, donde presentó algunos de sus últimos temas en uno de los escenarios más importantes del evento musical.

Una cena con invitados especiales

La cena comienza con ambas brindando con una cerveza Estrella Damm y una copa de vino. “Está muy bien, la botella monísima”, comenta Maria mientras sostiene la cerveza con gesto cómplice. El primer plato en llegar es un gazpacho de melocotón con almendra tostada mallorquina y menta. “Ahora nos va a venir un gazpacho de melocotón…”, adelanta Maria. “Algo me dice que esta cuchara no es para esto”, añade, mientras África replica: “Lo que me da a mí un gazpacho… sabe a melocotón un poco”. Escarmiento concluye: “Me lo voy a tomar con cuchara, me agobia mucho beberlo directamente del vaso, me da mal rollo”.

El tono festivo se mantiene cuando llegan las esperadas gildas. “La gilda me gusta tomarla con la cerveza”, afirma Maria, con emoción. Una de ellas, con queso y membrillo, se convierte rápidamente en la favorita. Pero el momento cumbre llega con la aparición de un plato inesperado: “Se acaba de convertir en la mejor cena del mundo porque nos acaban de traer una puta patata frita con jamón. 10/10”, celebra Escarmiento entre risas.

@mariescarmiento una cena deliciosa en mallorca y un tik tok solo para reales xq a ver quien se lo traga entero os amamos y todo eso @á f r i c a 𐙚⋆。𖦹 °✩ ♬ sonido original - mariaescarmiento

A mitad de la grabación se suma la artista Yenesi, conocida por su talento en el mundo del drag y por sus recientes interpretaciones en Tu Cara Me Suena. “Yo ya estoy un poco llena porque me he comido toda la fregola que estaba buenísima”, confiesa Maria entre risas, mientras los platos siguen llegando. El aguachile de marisco también recibe elogios: “Me encanta una gamba cruda, el atún, todo lo quiero”, dice África mientras se pone a bailar de emoción.

En los comentarios del vídeo, los seguidores se muestran encantados con la química entre ambas artistas: “No soporto la idea de no ser su amigo”, escribe uno. Una prueba más de que la isla no solo ofrece música y festivales, sino también momentos auténticos y memorables alrededor de una mesa.