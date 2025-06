Alfred Brendel, un pianista singular que passà per Mallorca

El vàrem poder veure de prop, de tu a tu, fa set anys a Palma. Era el febrer del 2018, quan va venir convidat per participar en un cicle de grans pianistes que, en aquell moment, coordinava Óscar Caravaca. Ens referim al gran Alfred Brendel, un dels «top five» del piano contemporani.

A la cita, que va tenir lloc a l’auditori de Sa Nostra del carrer Concepció, hi assistiren molts aficionats, és clar, però sobre tot, un públic jove, format per estudiants, que, segurament motivats pels comentaris dels seus professors, no es varen voler perdre l’oportunitat d’escoltar les paraules d’un mite del teclat. Escoltar les paraules, més que la música, ja que la convocatòria era ben clara en aquest aspecte: Brendel no venia per oferir un recital tradicional, sinó que el que ell volia fer era parlar de les sonates de Schubert i de com les tractava al piano. «Les sonates de Schubert, encara que en un altre temps van ser qualificades d’obres menors, avui estan entre les obres més importants escrites per al piano», va dir en aquella sessió històrica.

Brendel, que tenia 87 anys quan va venir a l’illa, vivia retirat del món dels recitals, dels concerts i dels enregistraments. De fet, havia decidit deixar de tocar en públic deu anys abans, quan sentia que ja no podia mostrar-se tal qual era, tal qual havia estat: un pianista singular, capaç de seduir amb Mozart, amb Schubert i amb Liszt, la interpretació de les obres del qual va canviar per complet.

Ara, quan el gran artista txec ens ha deixat (morí fa dos dies, el 17 de maig), el seu llegat en forma d’enregistraments serà més vigent. I no només entre els aficionats a la música culta, també entre els amants del pop, perquè el seu estil, la seva manera de presentar-se, la seva imatge, superen els estereotips del músic clàssic.

Agafo les paraules d’un altre gran pianista, assistent a la sessió que hem esmentat, Andreu Riera: «El gran intèrpret de l’obra pianística de Schubert, sens dubte, és Alfred Brendel. Les seves versions són de referència per a qualsevol pianista». Idò sí, és el moment de tornar-hi.