Tolo Ferrà, el mallorquín galardonado en los Max: "Este premio es una alegría y una sorpresa a la vez"

Tolo Ferrà (El Toro, Calvià; 1976) está radiante. Su trabajo como director, dramaturgo y creación audiovisual en Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens) le ha valido a Coma 14, proyecto de creación escénica con sede en Mallorca que lidera él mismo, y a la pequeña compañía madrileña Societé Mouffette el premio Max al Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar.

Primera reacción al saberse ganador

“Este Max supone toda una alegría y una sorpresa. Es un espectáculo muy delicado, de formato mediano, y estábamos de finalistas entre dos compañías como Aracaladanza (con Va de Bach) y Marie de Jongh (con Mr. Bo), así resulta increíble haber ganado. Estoy muy contento por el reconocimiento al trabajo de todo el equipo durante estos años con diferentes espectáculos”, confiesa en referencia a otras producciones creadas con este equipo como son 1940 Manuscrito encontrado en el olvido (Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez), ¿Dónde está cuando ya no está? y La Chef Pipa.

“Es un galardón para todo el equipo. La cara visible quizá seamos los que subimos a recoger el premio pero detrás de esta obra hay muchísima gente, veintipico personas, y si no fuera por el esfuerzo de todos no habría salido adelante”, asegura al tiempo que agradece la entrega de Vera González (también firma la dramaturgia y es una de las dos intérpretes), Amaya Cortaire (diseño escenografía), Iñaki Rubio (composición musical y espacio sonoro), Xisca Ferrà (actriz), Elena C. Galindo (construcción escenografía y atrezzo), Nuria Gondíaz (diseño gráfico) y Josep Alorda (fotografía y vídeo).

Foto de familia de los responsables de 'Cuento de Navidad', con Tolo Ferrà, a la izquierda / .

Sinopsis

Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens) es un espectáculo multidisciplinar basado en la novela de Charles Dickens, una nueva mirada, una forma contemporánea de tratar a los clásicos que va directamente a su esencia, acercándolos de esta manera al público actual. “La magia y la fuerza de Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens) radica en la cercanía del público, porque es un espectáculo para 60 personas, en el que la propia grada está construida por nosotros, con la actriz muy cerca para contar la historia, que la cuenta de un modo muy tierno. El personaje cuenta su versión del cuento de Dickens a partir de una tradición familiar. Ella cuenta cómo a sus siete años su abuela llegó a casa, y antes de la cena dijo: he comprado un libro que se llama Cuento de Navidad y lo vamos a leer antes de cenar. Y a partir de ahí cada año un miembro de la familia fue llegando con su versión, con una edición diferente, y ya tiene como veintipico versiones distintas, y hoy le toca a ella. Hay algo de cercanía en el modo de contarlo que ha llamado mucho la atención”, reflexiona el director mallorquín.

Devoción por Dickens

Del universo de Dickens, Ferrà se siente atrapado por la capacidad transformadora de sus personajes: "En Cuento de navidad es maravilloso ver cómo transforma a un ser absolutamente vil como es el señor Scrooge, avaro, tacaño, que solo piensa en sí mismo, egoísta, sin amigos, solitario, para convertirlo en una persona piadosa, divertida, excéntrica. ¡Hay redención!”.

Licenciado en dirección escénica en la RESAD, Madrid, Ferrà inició sus estudios de interpretación en Bululú 2120 bajo dirección de los maestros Antonio Malonda y Yolanda Monreal. Creador de 7teatro producciones, Mutis eventos+teatro, mutisAEscena y COMA14, ha dirigido una veintena de espectáculos teatrales.

“En mis espectáculos mezclo todas las disciplinas. En Cuento de Navidad soy el director, pero al mismo tiempo trabajo en la parte de adaptación o dramaturgia y pienso en el espacio para crear junto a la escenógrafa. La iluminación en este caso ha ido creciendo a medida que iban apareciendo elementos. Lo bonito de esta iluminación es que no dependo del teatro, mi escenografía es el propio teatro, y tenemos cerca de 30 pequeños focos que se dirigen puntuales a cada uno de los títeres, a cada uno de los gestos, de los pequeños cuadros que suceden en escena. Ha sido muy bonito poder jugar por primera vez con tanto detalle, hay focos que solo se encienden cinco segundos en el espectáculo”, explica.

Un momento de 'Cuento de Navidad' / .

Entre Calvià y Madrid

Ferrà vive actualmente con un pie en El Toro y el otro en Madrid, donde tiene su sede la compañía Societé Mouffette. “Ya son tres espectáculos juntos. Es un modelo de producción que nos está funcionado bien y nos permite tender un puente con la Península”, señala.

Ferrà tambié es miembro de la junta diretiva de Illaescena. “Quiero pensar en un colectivo balear pero con miras a fuera, a dar un salto de producción y de gira, que a veces cuesta mucho estando en sa Roqueta, el mar te cierra muchas puertas, pero yo siempre pienso que se pueden abrir”.

Cuento de Navidad se estrenó en Andratx, en sa Teulera, estuvo en la Fiet del año pasado y se representará las próximas navidades en el Teatre Principal de Palma.