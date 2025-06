¿Quién juzga el arte?

El Juramento Hipocrático, durante siglos considerado un pilar ético en la medicina, no es solo una fórmula solemne. Es un compromiso profundo: actuar con integridad, imparcialidad y responsabilidad, conscientes de que nuestras decisiones pueden influir directamente en la vida de otras personas. Aunque surge en el ámbito médico, su espíritu podría —y debería— inspirar también otros entornos donde se evalúa y se influye, como el arte.

En los certámenes artísticos, especialmente a nivel regional, resulta cada vez más necesario revisar cómo se estructura la evaluación de las obras. Como participante activa en concursos tanto dentro como fuera de Mallorca, he observado dinámicas que invitan a una reflexión colectiva: jurados poco diversos y poco renovados, criterios no siempre explícitos, y una comunicación institucional mejorable que, en ocasiones, genera incertidumbre entre los artistas.

Esta reflexión no pretende señalar culpables ni cuestionar el trabajo de quienes organizan y evalúan, cuya labor es indispensable para el impulso cultural. Al contrario, parte del respeto profundo hacia ese esfuerzo. Pero también de una convicción: cuando los procesos no son del todo transparentes, incluso las decisiones más honestas pueden dejar dudas o interpretaciones erróneas.

El arte es, por su naturaleza, subjetivo. Lo que conmueve a una persona puede pasar desapercibido para otra. Esa subjetividad, lejos de ser una debilidad, es precisamente lo que le da fuerza. Sin embargo, esa riqueza de perspectivas requiere un sistema de evaluación que abrace la diversidad, fomente la equidad y esté sustentado por principios éticos claros: pluralidad de voces, rotación de jurados, criterios públicos y coherencia entre las bases y los resultados.

En más de una ocasión, he escuchado a artistas preguntarse en voz baja: «¿Quién decide esto y por qué?». No es el fallo lo que desconcierta, sino la falta de contexto o explicación. No se trata de reclamar victorias, sino de poder confiar en el proceso. Lo justo no es que todos ganen, sino que todos comprendan las reglas del juego.

Para enriquecer esta reflexión, quise escuchar también las voces de otros creadores. A través de una pequeña encuesta anónima realizada entre artistas residentes en Mallorca, emergieron preocupaciones que confirman que no se trata de una experiencia aislada. Varios participantes señalaron la falta de transparencia en los criterios de evaluación, la ausencia de anonimato en los procesos, y la repetición de ciertos nombres en jurados y premiados. Como expresó una artista: «Me gustaría que cuando se publica el ganador también se publicara quiénes forman parte del jurado, su currículum y los criterios utilizados». Otro comentó: «Siento que es aún más importante educar acerca de la diversidad en el arte... que no sean siempre las mismas personas que participen». Estas voces no reclaman premios, sino procesos más claros, inclusivos y éticos. Y confirman que el llamado a un Juramento Hipocrático del arte no nace del idealismo, sino de una necesidad concreta y compartida.

Los certámenes artísticos son espacios de enorme valor: visibilizan el talento, fortalecen la cultura local y enriquecen el tejido social. Pero para cumplir esa función con plenitud, también deben evolucionar. Incorporar principios éticos no es una crítica al sistema existente, sino una oportunidad para hacerlo más inclusivo, más respetado, más legítimo.

Esta propuesta no es solo una opinión personal, sino una llamada compartida por muchos creadores y profesionales del ámbito artístico. Porque quienes evalúan el arte también modelan trayectorias, construyen reputaciones, y con ello asumen una responsabilidad real, aunque muchas veces invisible.

Por eso, quizás ha llegado el momento de asumir un compromiso simbólico pero profundo: un Juramento Hipocrático del arte —uno que ponga la ética al servicio de la creatividad, y la justicia en el centro del juicio artístico—.