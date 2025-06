Una colectiva de altura para la primera exposición del Círculo de Bellas Artes de Palma en C&A /

El Círculo de Bellas Artes de Palma (CBA) quiere acercarse a la ciudadanía y con ese fin afronta el que sus responsables consideran uno de sus proyectos más ambiciosos de los últimos años: hacer de la cuarta planta de los almacenes C&A un espacio expositivo. Este miércoles el CBA inaugurará la primera de las muestras programadas para este año (a las 19 horas), una colectiva que reúne obra de 26 artistas de renombre de Balears y que permanecerá abierta hasta el 29 de julio.

«Por motivos comerciales C&A decidió cerrar la cuarta planta, quitarla de la tienda, y tras una negociación hemos conseguido llegar a un acuerdo para utilizarla nosotros durante un año. Al CBA le hacía falta un proyecto de esta envergadura después de mendigar espacios a las instituciones. Ahora lo tenemos y vamos a intentar sacarle el máximo provecho», señala Pedro J. Lorente, presidente de una institución cuya historia se remonta a 1941 y cuyo objetivo principal pasa por potenciar, promocionar y defender las bellas artes.

Una colectiva con grandes nombres

Joan Bennàssar, Núria Bosch, Carmen Cañadas, Maria Carbonero, Ricard Chiang, Pep Coll, Dolors Comas, Joan Costa, Pascual de CaboÑaco Fabré Bel FullanaPep Guerrero, Catalina Julve, Jazmin Luna, Luis MaraverMenéndez Rojas, Miquel Mesquida, Teresa Matas, Mariano Mayol, Ángel Pascual Rodrigo, Tomás Pizá, Andrés Planas, Damián R. Caubet, Àngel San Martín, Horacio Sapere y Velcha Velchev son los protagonistas de Top 26 Cercle, exposición con la que se pretende acercar el arte a los aficionados. «Una visita a un espacio dedicado al diseño y a la moda, como es C&A, permitirá la posibilidad de asistir a la fusión con el arte plástico», defiende Pedro J. Lorente.

Una sala con casi 100 metros lineales de pared

La sala de la cuarta planta de C&A, a la que se accede por ascensor o escaleras mecánicas, es de 700 metros cuadrados, con casi 100 metros lineales de pared. «El espacio me encanta, es impresionante. Poder disponer, gracias a la colaboración de C&A y CBA, dos siglas que casi coinciden, de un espacio como este es un lujo. Hay pocas galerías que tengan este espacio, limpio, abierto, luminoso, muy diáfano, con unas dimensiones similares a las de una feria, y además en el centro, junto al CBA, el Solleric y muchas galerías. Ojalá nos lo dejen mucho tiempo. Todo me parece genial, tanto para escultura como para pintura», afirma Mariano Mayol, uno de los artistas que ayer ultimaba los detalles de la colectiva.

«Además, hay buen ambiente entre todos. Me recuerda cuando iba a las ferias y nos ayudábamos entre todos. Con Luis Maraver, Joan Costa y Menéndez Rojas hemos hecho muchos viajes juntos, somos amigos íntimos. Y hay muy buena calidad, en la muestra. Creo que el público disfrutará. Es como ir a una feria», añade Mayol.

«La verdad que es un privilegio y un honor tener un espacio como este en el centro. Hacen falta más espacios como este en Palma, galerías no, porque han crecido como setas últimamente y no todas con un criterio estético profesional, a mi modo de entender», valora Velcha Velchev.

«Es un espacio muy original, enorme, da la sensación de que es una sala de museo. Creo que el resultado final será una exposición que no se suele ver, juntar a 26 artistas, de los más destacados de las islas, no es habitual. Creo que será algo espectacular. La mayoría de artistas han traído obras de gran formato, cuadros que a veces no hay posibilidad de colgarlos, obras que normalmente no salen del estudio», señala Maraver.

Otras exposiciones programadas

La idea de los responsables del CBA es programar unas cinco exposiciones en lo que queda de año. La segunda muestra estará dedicada a los socios del CBA y posteriormente llegará una individual a modo de homenaje póstumo a Tomás Horrach (Palma, 1947 - 2012). «Horrach es un referente muy importante de la pintura de esta comunidad, y no se le ha hecho demasiado caso. Creo que se merece un gran homenaje. Será una muestra maravillosa. Tenemos localizados y comprometidos unos 150 cuadros suyos», apunta Pedro J. Lorente.

Hay una cuarta exposición en mente, que estará dedicada a las nuevas promesas. «Gente que ahora tiene 30 años y está trabajando en su profesión (un médico en Nueva York, dos ingenieros en Alemania, por citar a algunos de los que participarán) en distintas partes del mundo. Trabajan en lo suyo pero son artistas. Lógicamente exponen allí. Los traeremos aquí y haremos la exposición de artistas locales noveles, porque aquí son desconocidos», explica el director del CBA.

El despertar del CBA

Pedro J. Lorente llegó a la dirección del Círculo de Bellas Artes de Palma hace poco más de dos años. «El CBA estuvo 14 años muy apagado por culpa de una serie de circunstancias: las obras que se hicieron en el edificio, una enfermedad del anterior presidente, la pandemia… Todo esto perjudicó muchísimo a nuestra institución», asegura.

Orgulloso de la junta directiva del centro, integrada por 14 personas, su presidente cita algunos de los pasos que ha dado el CBA en los últimos años, como la recuperación de la Medalla de Oro (en su palmarés está Camilo José Cela y último en recibirla ha sido el galerista Pep Pinya), el Concurso internacional de pintura, o el Concurso internacional de poesía. Junto con la conselleria de Educació hemos convocado un concurso de redacción de obras de teatro, para niños de 10, 11 y 12 años. Ha llegado a todos los colegios y en los próximos meses se podrán apuntar. Se seleccionarán seis textos, se darán tres premios y además esas seis obras se representarán, en abril de 2026, en el Teatre Maruja Alfaro.