Roberto Rizzi-Brignoli: «En ‘Don Pasquale’, los cantantes deben mostrar la psicología de sus personajes»

¿Cómo entiende musicalmente ‘Don Pasquale’?

Debo empezar diciendo que se trata de una ópera particular, maestra por supuesto, y que Donizetti escribe casi al final de su vida, en plena madurez. Me gusta decir que es una obra «malincómica», mezcla genial de psicología y música, pues con los personajes, muy definidos, crea una ópera más humorística que cómica. Aquí la comicidad llega incluso a los sentimientos de los personajes, con lo que se transforma en humor. Un humor que a veces puede parecer trágico. Mire, el hecho que una persona mayor quiera aparentar juventud, como hace Don Pasquale, para gustar a una chica, puede ser cómico pero a la vez patético, puede indicar que esa persona se siente sola. Y eso, más que risa, da que pensar.

Según parece la escribió en muy poco tiempo.

Cierto, en pocos días, once, ya que, para él, la iluminación, la inspiración no debía desaprovecharse y cuando llegaba no debía dejarse pasar.

¿Hay dos Donizettis, el de la ópera bufa y el de la seria?

El compositor es el mismo, aunque aquí, con la madurez, podemos decir que abre la puerta a lo que sería más tarde Verdi, con su estudio de los personajes, a los que define musicalmente. Precisamente a ese título, Don Pascuale, el propio Donizetti lo calificó de drama buffo en vez de ópera cómica. Hay alegría, pero también sentimientos profundos. Por otra parte, es innovador; mire por ejemplo cómo incorpora, por primera vez sobre un escenario, una bofetada real. Por este y por otros aspectos, esa obra abre el nuevo futuro de la ópera italiana. Por otra parte, los compositores no podían alejarse mucho del estilo que les había dado fama, pues el público esperaba ansiosamente títulos nuevos y en ellos los autores tampoco no tenían tanto margen de maniobra. Es como lo que pasa ahora con la música pop, que una canción dura lo que dura y los fans esperan la nueva producción del artista cuando se agota el éxito de la antigua.

¿Son, los personajes de ‘Don Pasquale’ similares a los de la Commedia dell’Arte?

Sin duda. Estos personajes han influido en toda la tradición teatral italiana posterior. Podríamos decir lo mismo para Il Barbiere di Siviglia de Rossini, una ópera en la que también aparece el viejo que quiere casarse con una joven. Son estereotipos, pero son mucho más. Además de música y humor, hay también psicología en Don Pasquale. Hago mías unas palabras de Luigi Pirandello, que en un libro titulado Humorismo compara lo cómico con lo triste. La comicidad extrema puede provocar tristeza. Donizetti nos transporta de la sonrisa a la reflexión, y eso no es comicidad, es humorismo. En la misma obertura ya nos introduce una melodía melancólica para indicar que lo que vendrá no será solo cómico sino algo diferente. Esa es la genialidad de Donizetti en Don Pasquale.

Roberto Rizzi-Brignoli. / Manu Mielniezuk

Ha citado la Obertura. ¿Cómo es la orquesta en ‘Don Pasquale’?

Un elemento más de la ópera. La orquesta no acompaña, también participa. Mire que tiene dos solos, uno para el violonchelo al inicio y otro para la trompeta en el segundo acto. También la cuerda, y a veces toda la orquesta, participa en los recitativos, cuando lo habitual era dejarlos en manos de un clave solo. Aquí todos los instrumentos participan y con ello se crea un cromatismo especial. En los recitativos hay también drama.

¿Cómo trata la voz?

Los cantantes deben ser muy buenos, especialistas, diría, pues Donizetti escribía para los que eran habituales en sus montajes. Así que les organizaba las agilidades conforme a lo que ellos podían hacer en cada momento. Tenía la suerte de tener a su lado unas voces que le ayudaban en la creación, lo que implica que para los cantantes de hoy, puede haber pasajes realmente complicados. Sin olvidar esos momentos en los que se canta tan rápido que incluso para mí, que soy italiano, pueden ser difíciles de decir, ya no digo de cantar. Y permítame que vuelva a los de antes: en Don Pasquale, los cantantes deben mostrar la psicología de sus personajes. No basta que canten bien, deben profundizar en el espíritu, debe llegar al alma

Próximamente dirigirá ‘Lohengrin’ de Wagner en Manheim, teatro del que es titular ¿Cómo se pasa de Donizetti a Wagner?

Son dos mundos diferentes: en Wagner debes buscar la profundidad del sonido más que otra cosa, así que pasar de un estilo a otro requiere un tiempo de adaptación. Ahora bien, la organización del trabajo, la exigencia, es la misma. Lo interesante para un director es conseguir un sonido propio, su sonido, que le identifique, dirija lo que dirija. El sonido es el carnet de identidad del artista.

Su padre tocaba el acordeón, ¿le viene de él la afición a la música?

[Sonríe] Más que el acordeón de mi padre lo que me llevó a la música fue un piano que unos amigos nos regalaron, pues en su casa no lo utilizaban. Ese hecho llevó a interesarme por la música. Me interesaba también y mucho el fútbol, así que mi madre, llegado el momento, me pidió que me decidiera, o por el deporte o por el arte. Y decidí lo segundo.

Hábleme de Ciccolini y Muti.

Quería ser pianista concertista, pero al ver cómo había intérpretes mucho más jóvenes que tocaban infinitamente mejor que yo, pensé en dejarlo Y entonces tuve la oportunidad de comentárselo al gran Aldo Ciccolini quien me aconsejó ir por otros caminos, el de pianista de teatro de ópera. Y así empezó todo, hasta que me encontré con otro gran maestro, Riccardo Muti, que me dio el espaldarazo definitivo. Ciccolini cambió mi vida y Muti aceleró mi carrera.

Usted dirige sin batuta.

Sí, con las manos puedo dar unas indicaciones que no puedo dar con un palo, que, además, puede caerse y dañar a alguien. [Esto último lo dice con cierta ironía y con una sonrisa].