Durant aquests dies, he llegit un llibre admirable. Vaig comprar-lo a París, fa dos mesos escassos, tot just acabat d’aparèixer a les llibreries. El títol en francès Ces fleuves qui coulent en nous podria traduir-se per «Aquests rius que flueixen dins nostre». He de dir que potser el vaig comprar enamorat del títol. La primera pregunta que em vingué al cap fou: Quins són aquests rius que flueixen dins nostre? El seu autor, Érik Orsenna, polític, economista i novel·lista és membre de l’Acadèmia Francesa, fou conseller cultural de François Mitterrand i és ambaixador arreu del món de l’Institut Pasteur. De principi es podria dir que el llibre explora els lligams que existeixen entre els rius que flueixen, desemboquem o vessen dins la nostra ment i dins el cor i els grans rius amenaçats per l’explotació i la cobdícia.

Orsenna ens diu: «De bell nou us portaré a fer un viatge; però aquesta vegada no hi haurà la necessitat de pujar en un avió o de prendre un vaixell. Jo vos convit a viatjar a l’interior del vostre cor, entre les branques de la vostra sang i de les vostres llàgrimes. Cap a dins els misteriosos flascons del vostre cervell. Embarca’m-nos plegats al llarg de vint-mil llegües sobre, sota i dins la pell per retrobar les músiques, llegendes i contances que vessen dins nosaltres, i ens irriguen, i ens omplen de màgia. Jo vull agrair-ho a la vida».

Llavors ens adverteix que aquests rius que vessen dins nosaltres no són constituïts per corrents d’aigua, sinó que són rius de paraules, d’emocions, d’històries petites o grans, de veritats certes, però també de somnis improbables, de contances i músiques que imaginàvem que s’havien perdut.

Explica que, quan era un al·lot, a la biblioteca familiar hi havia una vella col·lecció de més de cent volums de llegendes i contes i que aquesta col·lecció ocupava la part central de la biblioteca. Llavors, si és que estava malalt, podia esser d’una otitis, de la grip, o d’un constipat, la mare posava mà a un d’aquells volums amb la confiança que els relats que contenia serien més eficaços en el combat contra els virus i els microbis que no els antibiòtics que, en aquell temps, just començaven a esser coneguts. Protegit entre els seus braços el petit malalt es condormia, bressolat per aquelles històries meravelloses. L’endemà, quasi sempre, es despertava guarit. I assegura: «És d’aquell temps ençà que jo pens que aquelles històries llegendàries eren més poderoses que l’aigua que empeny tumultuosa».

Ben diferents de les xarxes digitals, els rius que flueixen a la nostra sang són, com aquells altres rius que reguen el nostre planeta, camins plens de vida, a vegades tortuosos i incerts, sempre fràgils, altres vegades amenaçadors, però camins que ens sedueixen i ens encisen. A vegades seran rius immensos tant com l’Amazones, el Nil, el Congo, el Níger... I seran potser ínfims conductes capil·lars, delicats i tènues, vasos sanguinis per on també circula la vida. I, si de cas volem entrar-hi, ens serà necessari ralentir les passes i fer-ho a poc a poc.

La lectura del llibre d’Érik Orsenna ens haurà menat a entendre que la saviesa és un motiu d’alegria, que la coneixença, és una festa, que la recerca un vaixell que navega aigües enllà.

L’analogia entre els rius per on circula l’aigua emfebrada i els vasos capil·lars per on corre la sang, ens fa pensar en les grans històries recontades que flueixen en nosaltres i fan bategar el cor. Ningú no pot viure sense aquelles històries que ens parlen de la vida, que ens aporten un batec de vida. Vull dir, ningú no pot viure sense la literatura. n