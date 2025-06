Muro, ocho años sin toros

Por octavo año consecutivo, la plaza de toros de Muro no acogerá festejo taurino, al menos, por Sant Joan. Con el coso reformado en todas y cada una de sus dependencias, listo para acoger cualquier tipo de evento, el 13 de mayo del pasado año fue aprobado en Junta de Gobierno el pliego de condiciones para la explotación de la plaza de toros de Muro, sacando así a licitación La Monumental.

Al contrario que en 2024, en esta ocasión, ante la llamada de Diario de Mallorca para conocer de primera mano sus impresiones, el alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha optado por no manifestarse al respecto. El pliego de condiciones exige al concesionario organizar un festejo taurino por Sant Joan, realizar eventos no taurinos de forma obligatoria tales como visitas guiadas a la plaza de toros, eventos culturales y/o deportivos, eventos sociales como actos para la gente mayor o para jóvenes, aplicando la normativa vigente correspondiente a cada caso. No existirían obligaciones económicas del contrato a cargo del Ayuntamiento. Cláusulas que, además de constar en el pliego de condiciones, el alcalde hizo hincapié el pasado año a este medio, que son de obligado cumplimiento puesto que su deseo y el de los murers es que el coso sea un espacio multicultural y visitable a lo largo del año.

En el mismo, se redacta y detalla que el número mínimo de festejos taurinos a celebrar durante el año será uno y deberá estar enmarcado en las fiestas patronales de San Juan Bautista. Además de la corrida de toros de San Juan se podrá celebrar cualquier novillada sin picadores, novillada con picadores, festival sin picadores, festival con picadores, corrida de rejones, corrida de toros o corrida mixta. Cabe recordar que el municipio compró este coso en el año 2010 al Grupo Balañá, por un importe de 450.000 euros. En 2017, coincidiendo con su centenario, se celebró la última corrida.

Toros en Inca y Palma

El domingo 3 de agosto, enmarcada en las fiestas de los patrones San Abdón y San Senén, la plaza de toros de Inca celebrará una corrida mixta anunciada a las 19:30 horas, en la cual intervendrán el rejoneador Andy Cartagena y los matadores Antonio Ferrera y Borja Jiménez ante toros de diferentes ganaderías.

El Coliseo Balear tiene programada una corrida para el jueves 7 de agosto, a las 21:00 horas, con astados de Juan Pedro Domecq en la que actuarán Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Manzanares.