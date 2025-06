Iggy Pop, una leyenda sobre el escenario del Mallorca Live Festival

Con el torso desnudo y su melena rubia lacia. Iggy Pop se ha presentado en el Mallorca Live Festival con toda su energía y acompañado de una banda de músicos potente. Ante él, un público que ha respondido móvil en alto para grabar a este icono del punk y que ha saltado rítmicamente en cuanto ha sonado The Passenger, Lust for life, I wanna be your dog o Real Wild Child (Wild One).

La Iguana, en una de sus características poses. / Ana B. Muñoz

“Estoy muy feliz de estar contigo”, ha declarado a ese público la Iguana, que con 78 años mantiene el magnetismo sobre el escenario. Muy bien arropado por la banda (trompetas, guitarras, batería...), Iggy Pop se ha movido por todo el escenario principal del recinto de Calvià e incluso se ha aproximado al foso para tener más contacto con la gente que ha celebrado cada una de sus canciones. Su actitud sigue siendo la de un rockero y sus poses son las de siempre, pese a que su cuerpo muestre el paso del tiempo.

Icono, padrino, rey e inventor del punk… son varios los calificativos con los que le definen desde hace décadas, porque lleva más de 50 en activo.

Esta no ha sido la primera vez que la Iguana ha actuado en Mallorca. Ya lo hizo 22 años atrás, en el Isladencanta, en un concierto celebrado frente al cementerio donde derrochó esa misma energía que ha demostrado este sábado.

No solo está de gira por Europa y Estados Unidos, en la que el Mallorca Live Festival ha sido una parada más. El pasado mes de enero sacó nuevo disco, Live at Montreux Festival 2023.

El Kanka. / Ana B. Muñoz

Entre el público entregado y saltando con los temas de Iggy Pop ha estado El Kanka, que un rato antes había actuado en el escenario de Es Jardí. Allí ha reunido a una audiencia numerosa, que ha bailado y cantado sus canciones.

También ha actuado el grupo londinense Fez, con su mezcla de psicodelia y rock, mientras en los otros escenarios actuaban Mystery Affair y Anadie.

El recinto de Mallorca Live Festival se prepara para la actuación de Bad Gyal, pasada la medianoche, quien junto a Iggy Pop es uno de los platos fuertes de esta noche, en la que también actúa Biznaga, grupo de melodías con mensaje social.