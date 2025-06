Cristina García Rodero defiende la cultura popular con 'España oculta', exposición que se podrá ver en la Fundación March de Palma

Cristina García Rodero (Puertollano, 1949) afirma que para sentirse satisfecha con una fotografía esta tiene que tener magia y emoción, por eso es capaz de dedicar años a volver al mismo lugar, en la misma época, y repetir una foto. Y eso es España oculta, un trabajo que comenzó en 1973 con una beca de la Fundación Juan March y que se prolongó hasta 1989 recorriendo el país en tren, autobús y coche, para retratar fiestas y costumbres de los pueblos. Afirma con humor que “España ha ganado en carreteras y libertad sexual” desde entonces. El próximo martes, 17 de junio, la Juan March de Palma inaugurará una exposición que recoge esas imágenes impactantes de rituales tradicionales. “La cultura popular es la sabiduría de un pueblo, a lo largo de los siglos, que saben cuando puede llover, que saben muchas cosas”, defiende.

La exposición Cristina García Rodero. España oculta que se podrá ver en Palma a partir del martes recoge las 126 fotografías incluidas en el libro sobre ese trabajo, reeditado ahora, pero también ha incorporado otras 33 imágenes que la fotógrafa ha rescatado. Las fiestas de invierno, el carnaval, la Semana Santa, las rogativas de agua, la vida en el campo andaluz… lo religioso y lo pagano se mezclan a través de estas fotos. La muestra ya se ha podido ver en el Círculo de bellas Artes de Madrid, en el Centro Cultural La Malagueta y en el Museo Abstracto Español de Cuenca.

Entre esas imágenes hay una de Sant Joan en Ciutadella y de aquel día tiene frescos todavía “la belleza de los caballos y el dominio de los jinetes”, así como la falta de miedo de la gente. También recuerda que se cayó al suelo y que el caballo la pisó: “Pero no me hizo daño, no apretó”. En esos años también fotografió Sant Antoni en Mallorca, en Artà, Pollença, Muro y los cossiers de Algaida, menciona.

La muestra se inaugurará el martes, con un diálogo entre la fotógrafa, el historiador de la fotografía Horacio Fernández y Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March. España oculta se podrá visitar hasta el 11 de octubre y está vinculada a los Encuentros fotográficos organizados en colaboración con la Fundació Toni Catany, donde esta referente de la fotografía documental impartirá una clase magistral este sábado y donde ayer se proyectó una película sobre ella dirigida por Carlota Nelson.

García Rodero considera que España oculta no es su mejor trabajo, “pero sí el que la gente reivindica más, lo entiende mejor, y lo valora más”, aunque ella destaca Rituales en Haití o Entre el cielo y la tierra. Desde que abandonó la pintura por la fotografía documental ha recorrido el mundo, ha vivido experiencias de todo tipo y ha logrado el Premio Nacional de Fotografía y la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes.

El origen de 'España oculta'

En 1973, consiguió esa beca de la Fundación Juan March que le permitía dedicarse a fotografiar la arquitectura, las fiestas, la comida, los trajes de España durante todo un año. Fue en la fiesta de La Endiablada de Almonacid del Marquesado cuando tuvo su propia revelación y decidió que quería dedicarse a fotografiar exclusivamente ritos y celebraciones. “Tenía 23 años, era una chica muy inexperta en todo, absolutamente en todo, una buena chica, que había salido de su casa a la universidad y de la universidad a su casa. Y de repente me encontré viajando por toda España”, por “carreteras asesinas” en las que se jugaba la vida debido a los baches y mal estado. “Pero bueno, fui encontrando algo que me emocionaba tanto, que estaba por descubrir, que yo no podía imaginar que España guardaba para mí estos tesoros”, remarca.

“De repente me vi, pues eso, curioseando por zonas donde yo no había visto, y cada viaje era una aventura, ni sabía cómo iba a llegar, ni sabía cómo iba a volver, pero yo me iba para allá, que sobre la marcha algo se solucionaría. No hace falta decir que he subido un optimismo casi infantil, y yo creo que ese optimismo me ha dado la posibilidad de pensar más en lo bueno que en lo malo”, recuerda del inicio de ese proyecto.

Fue entonces cuando se dio cuenta del "desconocimiento y la falta de información” que había en la época. “Dije, bueno, España tiene que saber que aparte del Rocío, que van un millón de personas, hay fiestas pequeñitas, que a lo mejor son las únicas supervivientes de toda Europa, en este tipo de tradición, y lo que a mí me pasa es que termino enamorándome de las cosas, yo creo que tengo el síndrome de Estocolmo”, bromea.

“La cultura es importante siempre, la popular ha estado desprestigiada, pero cuántas personas inteligentísimas no se han basado en la cultura popular para hacer música, para hacer trajes, para hacer pinturas, para hacer esculturas”, afirma con entusiasmo esta mujer que se define como aventurera.