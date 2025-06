Mallorca Live Festival: Los artistas estrella en español

Este jueves 12 de junio arranca el Mallorca Live Festival. Durante tres noches, bandas y artistas transformarán el antiguo parque acuático de Magaluf en un lugar de peregrinación musical de la isla. Estrellas internacionales como Iggy Pop, Massive Attack y Suede actuarán sobre el escenario de Calvià, pero también actuarán algunas de los artistas más relevantes en la escena española.

Nathy Peluso

Sin duda, una de las mayores estrellas internacionales de esta edición. Nacida en Argentina y criada en España, esta artista de 30 años es conocida no solo por su explosiva mezcla de hip-hop, R&B y ritmos latinos como la salsa, sino también por su salvaje e indomable espectáculo en el escenario.

Fecha: Domingo, 22 horas

Temas que deberías escuchar: 'Bzrp Music Sessions, Vol. 36', 'Corashe', 'Delito', 'Ateo'

Bad Gyal

La reina española del dancehall se presenta por tercera vez en el festival. Su música crea un mundo paralelo inequívocamente bailable, donde muchas personas atractivas, con poca ropa, se encuentran para pasarlo bien. Su espectáculo en el escenario refleja exactamente eso.

Fecha: Sábado, 00:30 horas

Temas que deberías escuchar: 'Fiebre', 'Chulo Pt.2', 'Perdió este culo'

Rigoberta Bandini

La actriz de doblaje (la voz de Elsa en la versión española de Frozen) se convirtió en una estrella durante la pandemia. Sus canciones encantaron al público con letras divertidas, cercanas y llenas de mensajes poderosos. Musicalmente, podría compararse con el Schlager alemán, pero sin lo anticuado.

Fecha: Viernes, 00:45 horas

Temas que deberías escuchar: 'Too Many Drugs', 'In Spain We Call It Soledad', 'Ay Mamá', 'Así Bailaba'

Alcalá Norte

Nombrado en honor a un centro comercial de Madrid, este sexteto se ha convertido en los últimos dos años en uno de los favoritos del público rockero español. Inspirados por las vertientes más oscuras del indie rock de los años 80, tocan canciones pegadizas que a veces invitan a cantar a coro.

Fecha: Viernes, 21:05 horas

Temas que deberías escuchar: 'La Vida Cañón', 'La Calle Elfo', 'Los Chavales'

Ralphie Choo

Uno de los productores jóvenes más prometedores del país. Inspirado por el bedroom pop estadounidense de finales de la década de 2010, crea canciones —a menudo interpretadas con voz en falsete— que se nutren de elementos del hip-hop, flamenco y reguetón. Su música es más para flotar que para bailar.

Fecha: Viernes, 1:40 horas

Temas que deberías escuchar: 'Omega', 'Voycontodo', 'Gata', 'Bulerías de un caballo malo'

Sidonie

Veteranos de la escena musical española. Este trío de Barcelona comenzó a finales de los 90 con psicodelia inspirada en los años 60 cantada en inglés, más tarde se pasaron al pop en español y ahora lanzan por primera vez un álbum en catalán. Todavía hoy lucen como auténticas estrellas del rock: hombres delgados, con vaqueros ajustados y gafas de sol.

Fecha: Domingo, 21:30 horas

Temas que deberías escuchar: 'Fascinado', 'Feelin’ Down 01', 'Bla, bla, bla', Nuestro baile del viernes'

Baiuca

Uno de los representantes más destacados de una corriente bien consolidada en España: la de jóvenes músicos que reinterpretan las tradiciones musicales del país. Este gallego fusiona el folclore de su tierra con música electrónica. A veces suena bailable, otras veces es un viaje musical fascinante.

Fecha: Sábado, 1:00 horas

Temas que deberías escuchar: 'Veleno', 'Morriña', 'Olvídame'

Dorian

En el videoclip de su canción más conocida, el protagonista es Daniel Brühl. Desde hace 20 años, esta banda combina con éxito el indie rock con el new wave y la música electrónica. Es muy probable que el público cante sus temas a todo pulmón.

Fecha: Domingo, 23:30 horas

Temas que deberías escuchar: 'Cualquier otra parte', 'Los amigos que perdí'