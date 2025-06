Begoña Gómez, mezzosoprano: «Mientras cantábamos en Beirut, podía escuchar las bombas que caían en el barrio de al lado»

Un concierto en Beirut. ¿Cómo fue cantar en un país en conflicto?

La música es un elemento que nos une a todos, más allá de tendencias e ideas. En este concierto participaban músicos de diferentes países, del propio Líbano, por supuesto, pero también de París y de Armenia. Y al empezar a trabajar juntos apareció como un acuerdo artístico que nos unió, pues todos estábamos pendientes de lo que la música nos quería decir, en concreto lo que esos dos compositores, Händel y MacMillan, nos aportaban a través del Dixit Dominus y de Seven Last words from the Cross, respectivamente. Esta comunicación fue a más hasta el mismo día del concierto, en el que, mientras cantábamos en la iglesia de San José en Beirut, podía escucharse el ruído de las bombas que caían en el barrio de al lado. Pero la música nos hacía pensar más en lo que hacíamos que en lo que podría suceder. Ese el poder de todo arte, que está por encima de todo conflicto. Y le diré más, casualidades o no del programa, la obra de MacMillan toma las palabras de Cristo en la cruz, tomadas del evangelio. Por tanto, mientras cantábamos textos que hablan de Israel, éste lanzaba bombas cerca de nosotros. No deja de ser, como mínimo, curioso.

¿Cómo nació la idea de este concierto?

A partir de una iniciativa de la Universidad Saint Joseph de Beirut, y en concreto de Yasmina Sabbah, que es la directora de la coral y la orquesta universitarias. Una mujer excepcional que, contra viento y marea, consigue llevar a buen puerto iniciativas artísticas que ayudan al consenso y que consigue interesar mucho al público. De hecho, en el concierto del pasado día 5 todas las localidades estaban vendidas de antemano.

Y a usted, ¿cómo le llegó la propuesta de participar en ese evento?

A través de la universidad libanesa, que organiza ciclos musicales en el que estaba este concierto. Estos actos son muy aceptados y muy necesarios, aunque en alguna ocasión, pocas, hayan tenido que suprimirse por el peligro que podía acarrear llevarlos a cabo. Pero ya le digo, la música no se interrumpe a menos que sea del todo imprescindible. En lugares y épocas de guerra, el arte sigue su curso.

Y de Händel y MacMillan en Oriente Medio, a Bach en Palma?

Cierto. Fue llegar y ya me tuve que introducir en ese mundo tan amplio que es el de las cantatas de Bach. Un compositor que, si bien es contemporáneo de Händel, su concepción artística es muy diferente. De lo transparente y cristalino que tienen las obras vocales de Händel, tuve que pasar a la complejidad harmónica de Bach.

¿Puede pasarse sin problemas de un compositor a otro?

Bueno, para cantar a Bach siempre necesitas un tiempo de estudio que va más allá de lo que las notas marcan en el pentagrama. De todas maneras, al ser de la misma época, incluso del mismo año, Händel y Bach se mueven sobre unos parámetros vocales similares. Más que cambiar la voz, debes cambiar el concepto. Venir de cantar Wagner, por ejemplo, como hice el año pasado con los Wesendonck lieder hubiera sido más complicado, en tan poco tiempo.

¿Se prepara diferente según el repertorio que debe afrontar?

Sí. Aunque en un mundo ideal todos debería cantarse de la misma manera, cada compositor y cada época tiene sus intríngulis particulares. Las notas están, pero la manera de decirlas es distinta. Y, para ello, el cantante necesita adaptar sus herramientas a cada estilo, que puede ir desde apoyar la voz en un registro más bajo o en otro más ligero, para así poder salvar las exigencias de cada compositor. Así que, antes de aceptar según que propuesta, miro la agenda para ver si tendré tiempo de cambiar de estilo y forma. Y otra cosa: en el caso de la ópera la cosa se complica aún más, pues debes también poder atender las peticiones y exigencias del director de escena. En la ópera debes conjugar voz con movimiento.

¿Es necesario, pues, especializarse?

No necesariamente, aunque cada cantante puede tener su propia opinión. En mi caso, me gusta tocar diferentes palos y ampliar el repertorio, pero ya le digo, cada uno decide cómo lo hace.