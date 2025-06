Tiu, cantante: «En cualquier maceta pueden crecer grandes flores»

¿Cuántas veces dice ‘t’estim’ en su nuevo disco?

¡Muchas! No me da vergüenza, "T’estim, Gabi". Aunque con decirlo no basta. Hay que jugar y conjugar el verbo. ¿Has visto el matiz entre t’estim y te quiero? Me gusta más oír y decir t’estim. Me parece una elección, más precisa, más rica.

La suya es la voz que siempre querría escuchar antes de irme a dormir.

Uuuuuu (risas). Cuando grababa el disco invité a un colega, Ramon Sedano, para que estuviera dentro de la pecera. Su presencia como amigo y filólogo me ayudó. Me iba corrigiendo y recordando, quería cantar suave, como para dormir a una criatura. Grabar tiene eso, de alguna manera tienes que crearte una imagen para encontrar y conseguir un sonido, una intención.

¿Necesita música para conciliar el sueño?

Para dormir no, sí para relajarme. Me encanta ponerme Chopin en el Spoty, me ayuda bastante.

Tiu, en la playa / Martí Vegas

¿A usted le gusta su voz?

Me he reconciliado con mi voz, ahora me lo paso muy bien con mi voz. Es como con el físico, hay cosas con las que tienes que reconciliarte porque de lo contrario la vida puede ser un aburrimiento. Con mi voz me entretengo, la uso todo el día. Es un instrumento que siempre llevo puesto.

¿Qué busca Tiu en la voz de los otros?

Lo mismo que en una mirada, algo que no sea mentira, que entre y no imponga, pero que tampoco sea ñoña. Supongo que busco algo de personalidad, que explique o cuente alguna experiencia.

¿Qué le ha aportado un disco como ‘Assaig obert’?

Assaig obert ha sido un momentazo. Si tuviera que hacer una metáfora en sabores te diría que los tiene todos: amargos, dulces, agrios, sosos, picantes y salados... Tiene una paleta enorme. Es un disco multicolor.

¿Puedo decir que está abriendo una nueva etapa?

Yo voy haciendo camino. No tengo esa capacidad de orden para decir cuando termino una etapa y empiezo otra. La música está mucho más incrustada, es un factor básico en mi vida, ni la cojo ni la suelto. Llevaba años sin publicar nada pero no he estado muda en casa, mis libretas están llenas de letras y melodías, al igual que la grabadora de mi teléfono. Assaig obert llega después de una crianza.

Su hijo participa en el disco.

(risas) Sí, vino al estudio a hacer el perro para la intro de Cans, una nana que le hice. Lo hace genial.

¿Qué ve en los ojos de su hijo cuando le susurra sus canciones?

Martí tiene un punto muy divertido y sarcástico. Me parodia. Él ha vivido el proceso del disco y ha visto mis sonrisas y mis lágrimas, ha formado parte de todo, sin juzgar nunca.

¿Apunta maneras en la música?

A ver por qué le pega, no tengo ni idea. Tiene mucha imaginación, es muy creativo...

¿El mejor disco para criar a un hijo es alejado de la gran ciudad, en el campo?

Yo creo que en cualquier maceta pueden crecer grandes flores.

¿Le puedo preguntar por qué los mallorquines queremos tan poco nuestra tierra?

Yo la quiero mucho, por eso siento pena al ver en lo que se está transformando. Se la exige mucho, se la cuida poco o nada. Por este camino nos acabaremos asfaltando el respeto, que diría Llonovoy.

¿Qué fue lo primero que le dijo su madre, Miquela Lladó, al escuchar sus nuevas canciones?

Mi madre es una gran coach. No es porque sea mi madre, pero es maravillosa. Una persona con la que me entiendo muy rápido. Su mirada siempre es crítica pero constructiva. Cuando escuchábamos demos de Assaig obert hacíamos unos silencios largos. No siempre son inmediatas O hacen falta palabras para entenderse. Hacer algo íntimo y sincero requiere delicadeza. La portada es mi gran homenaje para ella, copié la foto de su primer single, que publicó con veintipico años.

Tiu, con su madre, Miquela Lladó, quien publicó un disco con la misma portada hace años / .

¿La gastronomía sigue siendo su lenguaje?

Sí, es mi código, mi manera de entender las cosas. Me es familiar.

Qué lujo de músicos: Jordi y Dani Tugores, y Pere Dàvila.

La mayoría de cosas que he hecho en la música han sido con Jordi. Trabajar con Jordi es un lujo y grabar en Alquimia Records, calidad. Pere Dàvila también posee una generosidad brutal. Lo mismo con Dani Tugores. Trabajar con ellos es equilibrio, amistad, confianza, profesionalidad, diversión, ilusión. Es brutal.

¿Qué bolos tiene a la vista?

Confirmados, el 23 de junio en Alaró, 4 julio en Artà, y 7 de agosto Son Servera. En @tiutiuoficial encontraréis información.

Aviso a promotores. ¿Cómo hay que tratar a Tiu Herrero para ficharla?

Que todos estemos a gusto. Comunión entre organización, grupo y público. Que sea un momento disfrutón y pasarlo bien juntos.