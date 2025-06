Ágatha Ruiz de la Prada: "Me he sentido profundamente maltratada en Mallorca"

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada conoce Mallorca desde niña, posee casa en la Costa de los Pinos, con la polémica piscina, y cuenta con amigos aquí, entre ellos Ben y Yannick Jakober, con los que acaba de presentar una exposición en el Museu Sa Bassa Blanca. Ha sido allí donde la aristócrata y empresaria ha declarado que se ha sentido “profundamente maltratada” en la isla.

“Mallorca es el sitio donde menos cosas hago de España. Porque yo encuentro que me han tratado tan mal en Mallorca, y aprovecho para decirlo, que a mí me llaman del pueblo más pequeño de España y voy. Y en Mallorca no suelo hacer nada”, ha revelado la diseñadora. Sobre esta declaración, ha aportado más detalles: “Los primeros años que yo llegué aquí, como me iba a venir dos meses de vacaciones, y yo siempre estoy trabajando, digo, hombre, pues toca hacer cosas. E hice cosas. También hice una exposición en el castillo de Bellver. Hice muchas cosas. Y hasta que me di cuenta de que aquí era un territorio comanche, que era peligrosísimo hacer nada”.

“Me he sentido profundamente maltratada, en general. Como mucha gente. O sea, yo creo que aquí famoso que viene, famoso que lo decapitan inmediatamente. Entonces no hago cosas en Mallorca. Me dicen, desfila en no sé dónde, en Alpedrete, voy. Desfila en Mallorca, no voy”, ha sentenciado la diseñadora.

Respecto a la colaboración con Sa Bassa Blanca, que ha adquirido seis de sus diseños infantiles, ha sido una excepción “por el muchísimo cariño y respeto” que le tiene a Ben Jakober. “Pero me aterra hacer cualquier cosa en Mallorca”, ha insistido.