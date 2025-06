Los diseños de Ágatha Ruiz de la Prada se exhiben entre pinturas históricas en Sa Bassa Blanca

La amistad entre el artista Ben Jakober y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que se conocieron en casa de Cristina Macaya, ha hecho posible que el Aljub del Museu de Sa Bassa Blanca exponga seis vestidos infantiles creados por esta empresaria y aristócrata rodeados de retratos de niños príncipes de Francia e Italia, de entre los siglos XVI y XIX, pertenecientes a la colección Nins. Este diálogo entre la moda actual y la pintura histórica se ha presentado este martes, 10 de junio, y se podrá visitar durante un año.

La inauguración de esta propuesta ha contado con la asistencia de los fundadores del museo, Ben Jakober y Yannick Vu y de Ágatha Ruiz de la Prada, asidua de la isla. En esta ocasión, se ha seleccionado unos cincuenta retratos de niños de la realeza y aristocracia, pertenecientes a una colección está formada por unas 160 pinturas y que la pareja de artistas ha ido adquiriendo a lo largo de cinco décadas. Las que se exhiben ahora se enmarcan en Francia e Italia y la intención es que el próximo año sean los de España e Inglaterra.

250610DMA_Héctor Soto (219612973).jpg /

Los seis vestidos de Ágatha Ruiz de la Prada han sido elegidos y adquiridos por la Fundación Yannick y Ben Jakober y la intención es que permanezcan en la sala de Nins, como contrapunto a la pintura de siglos pasados. “La ropa de los niños es siempre extraordinaria, porque la mayoría son niños reales, son príncipes y no tienen problemas económicos y tienen ropa formidable. Esto también es una ropa formidable”, ha explicado Ben Jakober señalando los seis coloridos vestidos expuestos en el centro de la sala. “Hay un diálogo inmediato y por esto hemos insistido para que se pueda ver hoy”, ha puntualizado el artista.

La presentación de esta exposición ha contado también con la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, y miembros de la Fundación Yannick y Ben Jakober, como su vicepresidente, Anthonie Stal, y el cónsul de Francia y decano del Cuerpo Consular en Balears, Michel Magnier, entre otros.

En esta visita a la sala que alberga la colección Nins, Yannick Vu ha remarcado que los niños retratados “representaban el poder total, el poder divino sobre la Tierra, tenían que ir siempre muy bien ataviados. Y Ágatha considera que los niños también deben estar muy bien ataviados”.

Un proyecto recuperado

Ruiz de la Prada ha recordado que este diálogo entre sus diseños y estas pinturas es un proyecto que se remonta varios años, a la época en que el museo estaba dirigido por José Tono Martínez, a quien conocía de la movida madrileña. La idea se quedó en el aire y tiempo después ha sido Ben Jakober quien ha impulsado la exposición y, junto a Yannick Vu, elegido los vestidos de entre un centenar de modelos. “Como tiene mucho ojo, mucho, mucho ojo, es un artista, cogió los seis más bonitos”, ha comentado Ruiz de la Prada. “Estos trajes son suyos, lo que es genial, porque aunque me da un poco de pena, aquí van a estar cuidados”, ha añadido. La diseñadora se ha declarado “feliz” por el hecho de que este museo haya sido el primero en comprar su trabajo.

Acerca del diálogo entre la moda y el arte, Ruiz de la Prada afirma que “es una cosa que cada día existe más, en todos los museos del mundo. Por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York, la exposición más visitada de la historia es una exposición de Alexander McQueen. No una exposición de Velázquez, no una exposición de Goya, no una exposición de Rembrandt, una exposición de Alexander McQueen. Y en todos los museos, hay este diálogo con la moda que yo creo que es tan importante”.

“Yo creo que de diseñadores del planeta, soy la que más ropa y más cosas de niños he hecho, porque he hecho juegos, he hecho toboganes, he hecho libros para bebés, libros para la bañera, libros para la ducha… He hecho absolutamente todo, biberones... Todo lo que se te ocurra, lo he hecho de niños. Por eso yo tenía tantísimas, tantísimas ganas, desde hace más de 20 años, de tener un nieto”, ha comentado Ágatha Ruiz de la Prada, quien también ha mencionado que ya es abuela de una niña.