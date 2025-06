Josep Mallol: «Richard Wagner es mucho más que un compositor»

Usted es matemático y da clases en la Universitat de Lleida. ¿Cómo aparece Wagner en su vida?

Puedo decir que he dedicado cerca de cincuenta años a estudiar y conocer la obra de Rich ard Wagner y su trascendencia en la evolución del arte dramático musical, que no es poca. Probablemente, Wagner sea uno de los personajes más biografiados de la historia de la humanidad. También es uno de los más controvertidos, no solo como músico sino como figura intelectualmente revolucionaria, que puso los cimientos del arte dramático musical del que disfrutamos hoy en día.

Cincuenta años intentando descubrir el genio.

Cierto, pues mi relación con Wagner se remonta cuando, todavía adolescente, a finales de los años 70 del siglo pasado, quedé fascinado por las transmisiones que se hacían en verano de las obras wagnerianas del Festival de Bayreuth a través de Radio Clásica (Radio 2 en la época) de Radio Nacional de España. Fue a través de aquellas transmisiones que desarrollé mi afición y pasión por el compositor de Leipzig. En aquella época, además de escuchar las retransmisiones, las grababa para poder escucharlas después. Una vez acabada la carrera de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde había, por cierto, muchos compañeros mallorquines, empecé a divulgar la obra de Wagner en forma de conferencias y charlas que tuve la oportunidad de ofrecer en varias instituciones de Lleida y, últimamente, de Barcelona, en concreto a través del Club Wagner.

¿Cómo definiría la aportación wagneriana al arte?

Su obra musical y/o literaria no es, en términos cuantitativos absolutos, muy extensa. El corpus musical wagneriano consta de trece obras de teatro musical, entre óperas de estilo romántico, dramas musicales, acciones escénicas y festivales dramáticos sagrados, como Parsifal. Por tanto, no estamos ante un autor prolífico hasta la extenuación, como por ejemplo Bach, Telemann, Händel, Haydn, Mozart o, incluso, Beethoven (del cual se le conocen más de 700 obras). Wagner es un genio, un revolucionario, una figura universal sin la que no se entendería la evolución del teatro musical dramático y cómico de la actualidad.

¿Wagner es solamente ópera?

Cierto que compuso otras formas, como una sinfonía de tamaño medio, algunas oberturas, piezas para piano, unas pocas obras corales de encargo y poca cosa más. Ésta es, en términos cuantitativos, toda su obra. Pero fundamentalmente su aportación a la historia del arte es a través de la escena, entendida como un todo, como un Arte Total.

Wagnr también se las daba de escritor.

Tiene muchos y diversos textos literarios, entre los que debemos destacar: Obra de arte del futuro, Ópera y drama, Mi vida y Una comunicación a mis amigos.

¿Cuál será la tesis que expondrá en la conferencia del martes 10 en Can Alcover?

Primero expondré algunos trazos biográficos del compositor, así como su evolución como hombre y como artista. Luego expondré lo que tiene de paradigma demostrativo y revolucionario a la hora de entender la evolución musical y artística en general del siglo XIX y posteriores. Trataré de acercar la figura de Wagner a la audiencia, mostrando y explicitando cómo, a través de su personalidad y su arte, sentó las bases del espectáculo musical moderno y contemporáneo. De hecho la he titulado Wagner i el drama musical. La revolució musical i artística en la cultura occidental.