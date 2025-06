Bernardí Roig, Premio Diario de Mallorca Cultura: «Como artista busco herir la retina del que mira»

¿Qué supone para usted recibir el Premi Diario de Mallorca en la categoría de Cultura?

Me siento muy agradecido y me produce una gran satisfacción formar parte de este reputado linaje de premiados, sobre todo en el ámbito de la cultura. Por otro lado también me sorprende, porque lo único que he hecho ha sido manifestar mi trabajo, hacerlo visible.

No es el primer galardón que recibe. ¿Qué valor le concede a los premios?

Si te los dan siendo muy joven, los premios sirven de gran estímulo, empujan la curiosidad, te animan a seguir en el peligro y confirman que la mirada que pones sobre el mundo no es tan deteriorada. Yo creo que el mejor premio es cuando te lo dan siendo ya mayor, y si te lo dan ya estando muerto, eso es la gloria.

¿Qué relación ha mantenido con las galerías de Palma a lo largo de su carrera?

Trabajé durante un periodo con Pelaires. Hice una gran exposición en 2005, Spielraum (Margen de maniobra), una minirretrospectiva de mi obra hasta ese momento. Yo inicié mi carrera con Joan Oliver ‘Maneu’, mi primer galerista, y Joan Guaita. Mi galería actual en Mallorca y Berlín es Kewenig.

¿Qué le incomoda?

Me incomoda el mundo, un lugar frío y seco, como yo, por eso hago imágenes, para despistar esa incomodidad, para darle esquinazo. Lo demás es retórica de la incertidumbre.

¿Cuál es su primer recuerdo relacionado con el arte?

Una representación de un cuadro de Pollock en la Enciclopedia Salvat de los grandes temas. Ese cuadro me partió la cabeza en dos trozos. Tenía 13 años.

¿Los inicios nunca son sencillos?

No tuve acceso a la universidad, pero había una excesiva voluntad de trabajar, de pintar. Empecé a exponer muy pronto, a mediados de los 80. No puedo decir que los inicios fueron malos. Empecé viviendo de esto, y bueno, hasta ahora. Me formé por mi cuenta, de manera desordenada.

Bernardí Roig, artista / Bernardo Arzayus

¿Cómo se le reveló su vocación?

Uno empieza copiando a otro, a alguien cercano, que te fascina. Y luego vas aprendiendo a copiar mejor, hasta que sin darte cuenta va apareciendo un léxico que no estaba previsto. El lenguaje es una jaula, todo lo que puede darse se da dentro de esa jaula, y paradójicamente, a través del lenguaje tratas de salir de ella.

¿Qué significa para usted ser artista en estos tiempos de miseria?

Un acto de resistencia. Lo que hace el artista es empujar un poco más la mano hacia la imagen para que esta luego salga afuera de su cabeza, del estudio, y haga que el público, los que se atrevan a mirar, tengan un quiebro en el ojo, una herida en la retina.

¿Hay luz en su obra?

Sí, es una metáfora continua. Mi trabajo tiene mucha luz en el sentido físico, es una forma de inmaterializar las esculturas, de hacerlas flotar, que no sean tan afirmativas y estén más en la ensoñación. Más que para iluminar, uso la luz para que el que mira, cierre los ojos.

¿Siempre encuentra en el arte lo que busca?

No, nunca he encontrado en el arte nada de lo que buscaba. El arte solo es una aproximación, como un esbozo al que te diriges, y siempre es algo que podría ser otra cosa. El «a veces lo consigo» ya es suficiente.

Vive entre Madrid y Binissalem.

Sí, tengo dos estudios por los que transito sin un plan demasiado claro. El de Binisssalem es más un laboratorio de ideas y en Humanes (Guadalajara) es donde se producen las piezas más grandes. Es un centro de operaciones.

En su estudio mallorquín reina el silencio, solo roto por las hordas turistas.

En Binissalem también desfilan los turistas, sobre todo los viernes, que hay mercado. Ahí están, con sus sombreros, aspecto ridículo y esa cara de no entender nada. Yo no salgo de mi estudio, e intento no salir de Binissalem, para no pasarme horas y más horas en el coche, y lo del aeropuerto es aberrante. Habría que hacer algo al respecto, regular este flujo turístico que no aporta nada, que hace ricos a los ricos.

¿Usted no tiene una solución?

Habría que, metafóricamente, fumigar, pero eso no se puede decir.

¿Le interesa el sueño de Palma por la Capitalidad Cultural Europea?

No. En todo caso será Capital Cultural Turística porque la cultura hoy es sobre todo turismo. No entiendo muy bien eso, ¿qué vendrá, más gente culta y habrá más coches cultos por las carreteras, más asfixia?