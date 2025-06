Bach i les flames celestials

Johann Sebastian Bach va viure a la ciutat de Leipzig des del 1723 i fins a la seva mort, el 28 de juliol de 1750. A aquella ciutat va escriure la major part de les cantates litúrgiques, ja que entre les seves obligacions, com a Cantor o Mestre de Música de l’església de Sant Tomàs (i de rebot la de Sant Nicolau), hi havia la de compondre’n una per a cada diumenge i festa del calendari luterà. Així que, setmana rere setmana, havia d’estrenar, com a poc, una nova cantata que a més havia de tractar literàriament el tema del qual parlava l’evangeli del dia concret. Una feinada.

Aquesta tasca, que ja podeu imaginar que no era poca, no li impedia tenir una vida social, amb trobades amb amics i intel·lectuals de la ciutat, els horabaixes, al cafè Zimermann, un local el propietari del qual era aficionat a la música i que també ajudà a promocionar esdeveniments musicals, subvencionant fins i tot una orquestra, per a la qual Telemann i el mateix Bach, compongueren obres mestres.

Però tornem al tema que ha motivat aquest comentari: les Cantates per a la festa de la Pentecosta (mot que ve de cinquantena) que escriví Bach per a un dia com demà.

De Johann Sebastian s’han conservat quatre obres emmarcades en la vinguda de l’Esperit Sant sobre els apòstols, reunits en assemblea: les que porten els números BWV 34, BWV 59, BWV 74 i BWV 172. Ara bé, és possible que Bach n’escrivís alguna més, però que no ens ha arribat, a causa de l’enorme pèrdua de partitures religioses del mestre. Pensem que després de la seva mort, només la música per a teclat i poca cosa més es va continuar tocant. La música vocal es va retirar del repertori i quedà oblidada en rebosts i golfes fins que en la dècada de 1820, Felix Mendelssohn la rescatà de l’oblit. Però aquesta és una altra història.

A cada una d’aquestes partitures en honor a la vinguda de les llengües de foc, Bach inclou elements musicals que ajuden a remarcar el to festiu de la història: trompetes, trombons i timbals, a més de grans cors inicials en els quals es demana la necessitat de clamar per tot arreu el gran dia: «Veniu, aviat, tocau i cantau alegrement» o «Sonau, càntics, resonau cordes!». Obres mestres, sens dubte, clarament enllaçades en la tradició de reforçar amb música una de les jornades més emotives del calendari luterà.

I, com era d’esperar, Bach inclou i millora, com només ell sap fer, alguns dels Corals o breus peces musicals que havien compost autors com el mateix Luter, Philipp Nicolai i Hans Leo Hansler i que els fidels coneixien bé. (Com a curiositat, ja que parlam de melodies corals que emprà Bach, vos recomano escoltar fins el final la cançó E ti vengo a cercaré de Franco Battiato).

Dit tot això, no em queda més que recomanar el concert que demà diumenge tendrà lloc a l’església de Santa Creu de Palma (20.30h) i en el qual l’orquestra Acadèmia 1830, alguns solistes vocals i el cor Cantúria, tots dirigits per Fernando Marina, interpretaran aquestes quatre cantates que hem esmentat, coincidint en la festa de la Pentecosta. Concert pel qual, tot i ser de franc, es recomana un donatiu a l’estil de taquilla inversa.

Però no és aquesta l’única proposta musical pel cap de setmana. Avui podeu començar anant a Alaró, a l’orgue del qual Miquel Bennàssar oferirà un recital (11.30h). Al capvespre, a Sant Francesc de Campos, el grup Quatre de cor celebrarà els seus deu anys d’existència. També avui a la finca Cas Pianista de Sineu, David Gómez retorna a 1 Piano y 200 Velas (21.30h).

Demà a Sant Salvador de Felanitx, el cicle de cant coral proposa una sessió amb Units com brins, primer missa a les 18 hores i després concert. Una mica més tard (19h), l’Auditori d’Alcúdia celebra els seus vint-i-cinc anys d’existència. A l’església de S’Alqueria Blanca de Santanyí (20h), recital del baríton Pablo López, acompanyat al piano per Aina Crexells. Junts interpretaran obres de Ravel, Wagner, Puccini, Verdi i Gershwin, entre altres compositors.