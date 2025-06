Xavier Margenat guanya el XLIV Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya 2025

El Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya està patrocinat per la Fundació Guillem Cifre de Colonya i compta amb el suport de l'Editorial Barcanova, que publica les obres guanyadores. El Premi guardona novel·les en llengua catalana adreçades a infants i joves de 8 a 14 anys i està dotat amb una quantitat de 7.000 €.

Xavier Margenat Godoy va néixer a Girona l'any 1964. És programador informàtic i ha treballat durant molts anys en una entitat bancària. Escriu novel·les infantils i juvenils i fa espectacles de titelles i ventrilòquia amb l’objectiu de promoure la LIJ entre els més petits. És voluntari de Creu Roja a la ludoteca de l'hospital Josep Trueta, on els seus titelles distreuen i alegren els nens i les nenes ingressats. Ha realitzat diversos tallers de Narrativa i Novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i l'any 2020 va rebre la beca d'Escriptura Montserrat Roig. Ha publicat novel·les per a infants i joves com “El tresor del Ter” (2006, CCG Edicions), El noi del timbal (2018, Curbet Edicions) i “Sant Jordi i el drac Devorallibres” (Editorial el Pirata, 2020). Forma part del programa de la Generalitat de Catalunya “Autors a les Aules”.

Nils, no tinguis por és la història d’en Nils, un noi petit, amb cara de rata i tretze fòbies que pateix assetjament escolar. Es farà amic de l'Oriol, un noi a qui li encanten els misteris i que el convidarà a visitar les ruïnes de l'antic casino de l'Arrabassada. Allà seran testimonis d'un crim però, en denunciar-lo, la policia no els farà cas. En Nils i l'Oriol investigaran les pistes del crim i això els portarà a viure una mena de scape room per als llocs més sinistres de Barcelona en la recerca d'un tresor llegendari. Al llarg de tota l’aventura, en Nils haurà d'enfrontar-se a les seves pors.

Amb aquesta obra, Margenat presenta un thriller dinàmic i carregat de bon humor amb un protagonista amb el qual els lectors actuals se sentiran fàcilment identificats. D’estil clar i directe i convidant el lector a deixar-se emportar per la imaginació, l’obra tracta de forma natural l’assetjament escolar i les dificultats per socialitzar-se. L’amistat i la superació personal hi tenen també un paper clau.

El jurat ha estat format per l’editora Sara Moyano i els escriptors Ramon Bassa, Pere Martí i Miquel Rayó.

A l'edició d'enguany s’hi ha presentat un total de vint-i-tres obres, procedents d’Illes Balears, Catalunya i Aragó. Des de la seva primera edició l’any 1981, el Premi Guillem Cifre de Colonya ha donat suport a la literatura infantil i juvenil en català i ha publicat a més de quaranta obres d’autors com Joaquim Carbó, Josep Francesc Delgado, Lolita Bosch, Rosa Maria Colom, Pere Rosselló, Miquel Ferrà, Pere Morey, Miquel Rayó, Montse Homs, Mariona Bessa o Carlota Gurt. La majoria d’aquestes obres han esdevingut lectura habitual dels lectors més joves, i han format part també de la selecció de llibres amb què treballen els centres educatius de l’àmbit de la nostra llengua.