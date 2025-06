Las Pitiusas se convierten en el escaparate del arte balear

Con la firme voluntad de «apoyar la creación balear», CAN Art Ibiza ha decidido este año apostar más fuerte por su Programa OFF, adelantando su celebración y prolongando su duración hasta un mes «para que la gente pueda conocer y participar de todos los proyectos». En el cartel de esta tercera edición, que se inauguró ayer y se clausurará el próximo 30 de junio, figuran seis artistas, cuyas obras se reparten en cinco espacios de las Pitiusas: Es Polvorí, en Vila; el refugio antiaéreo de Santa Eulària; Blanco Hotel Formentera; y, en Sant Antoni, el Far de ses Coves Blanques, y Sa Punta des Molí, donde se llevó a cabo ayer la presentación de la iniciativa.

De todos los participantes en el Programa OFF solo dos son de las Pitiusas o tienen vínculos con ellas: Adrián Martínez, nacido en Ibiza y residente en Mallorca; y el bilbaíno Guillermo Fornes, que tiene ascendencia ibicenca como descendiente de la familia Puget. Los otro cuatro son mallorquines: Alba Suau, Adrià Mayordomo, Samuel Almansa y Joan Canyelles.

El fundador y director de Contemporary Art Now (CAN), Sergio Sancho, destacó en el acto de Sa Punta des Molí la buena acogida que ha tenido «la open call» convocada para seleccionar a los protagonistas de este año. «Nos ha sorprendido la gran cantidad de propuestas que hemos recibido, más de 250 de toda Balears, de las que cerca de medio centenar son de Ibiza. Estas cifras ponen en evidencia que en las islas hay ganas, interés y muchos creadores», subrayó.

Sergio Sancho, ayer en la presentación del Programa OFF de la feria CAN Art Ibiza. / J.A. Riera

También se refirió al propósito del Programa OFF, que busca «conectar y crear sinergias entre la escena creativa autonómica y el público, prensa, coleccionistas y galerías nacionales e internacionales que se dan cita en CAN Art Ibiza» para que luego los creadores de Balears puedan llevar su arte a otros rincones del planeta.

Sancho hizo mención después a otra pata del proyecto que busca, asimismo, apoyar el tejido artístico balear y, en concreto, el de las Pitiusas, CAN Local. «Nuestra web sirve de plataforma para dar visibilidad a la programación artística que instituciones y galerías locales ofrecen durante las fechas de la feria», explicó.

Entre las propuestas que se incluyen este año en CAN Local, están las que hacen el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), con ‘Miquel Barceló: El present permanent’ y la Fundación La Nave Salinas, con la exposición de Spencer Lewis. Además, participan espacios como Estudi Tur Costa, con una muestra de Erwin Bechtold y Franco Monti, o Estudio Laterna, con una exhibición colectiva de Ramon Enrich, Enrich.R e Isidre Enrich.

Agradecimientos

Por otra parte, el fundador de la feria CAN Art Ibiza aprovechó el acto para dar las gracias a los ayuntamientos de Sant Antoni, Santa Eulària e Ibiza, que ceden los espacios para organizar la tercera edición del Programa OFF ; y en especial, a Paya Hotels, que patrocina la iniciativa desde sus inicios.

Al acto en Sa Punta des Molí acudió una representante de este grupo hotelero de Formentera, Irene Navarro; además del concejal de Seguridad Ciudadana de la Villa des Riu, Juan Carlos Roselló; y las ediles de Cultura de los ayuntamientos de Sant Antoni y Vila, Eva María Prats Costa y Carmen Domínguez.

«Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni creemos en el poder transformador del arte y estamos apostando fuerte por él», señaló Prats, haciendo mención no solo al proyecto de CAN sino también al mural del artista Okuda San Miguel, recientemente inaugurado en el West End.

Por su parte, Domínguez destacó el compromiso de Vila con el proyecto liderado por Sancho e invitó al público a pasear por Dalt Vila y visitar la exposición de Guillermo Fornes en Es Polvorí, ‘Lasal’, que se inauguró por la tarde.

Adrián Martínez, en su muestra ‘A Wander Walk’, en Sa Punta des Molí. / J.A. Riera

‘A Wander Walk’

Los que acudieron ayer a la presentación del Programa OFF en Sa Punta des Molí tuvieron la oportunidad de contemplar ‘A Wander Walk’, la muestra de Adrián Martínez. El artista ibicenco, que asistió al acto, estuvo un día antes creando sobre una de las paredes de la sala una de las piezas centrales, un mural a carboncillo.

Destacan también en esta exposición las obras que ha creado sobre lana de oveja mallorquina, teñidas con tintes naturales a base de granada, eucalipto, hojas de olivo o raíces de rubia. En todos estos trabajos, ha recurrido, como es habitual en él, a las técnicas y el estilo visual del cómic para representar escenas absurdas o que hacen referencia, con humor e ironía, «a los convencionalismos del arte y a las frustraciones del artista».

‘Fons-Figura: Espais Liminars’, de Alba Suau y Adrià Mayordomo. / María Santos

‘Fons-Figura: Espais Liminars’

También en Sant Antoni, en este caso, en el Far de Ses Coves Blanques, se puede visitar la muestra ‘Fons-Figura: Espais Liminars’, que reúne obra pictórica de Adrià Mayordomo y Alba Suau de los años 2024 y 2025. Como explicaron en la presentación del Programa OFF, esta es la primera vez que exponen juntos y que muestran sus creaciones en Ibiza. Sus miradas son diferentes, pero a la vez complementarias: «Mientras Suau se sumerge en la densidad atmosférica del fondo y del paisaje, Mayordomo se aproxima a la figura humana desde un lugar más simbólico, casi espectral».

‘Interstici’, de Joan Canyelles, en el refugio aéreo de Santa Eulària. / María Santos

‘Interstici’

En el evento de Sa Punta des Molí también estuvo Joan Canyelles, autor de la instalación site-specific ‘Interstici’, que se puede contemplar en el refugio antiaéreo de Santa Eulària. Como detalló el propio autor, que hasta ahora nunca había expuesto en las Pitiusas, «se trata de una pieza modular de once metros construida con nueve paneles de madera pintados con acrílico elevados sobre el suelo que está pensada para que el espectador tenga una perspectiva más en profundidad de lo que es el túnel y el refugio».

La exposición ‘Lasal’, de Guillermo Fornes, en Es Polvorí, en Vila. / María Santos

‘Lasal’

Guillermo Fornes, bisnieto del reconocido pintor y fotógrafo ibicenco Narcís Puget Viñas, participa en la tercera edición del Programa OFF con ‘Lasal’. Este proyecto, que «une lo terrenal con el fuego y el agua», parte de una acción land art en las montañas de sal del Parque Natural de ses Salines que «reflexiona sobre su relación social y económica desde un punto de vista ancestral». El resultado de esta acción, en forma gráfica y audiovisual, se puede contemplar en el espacio de Es Polvorí, en Vila. Explican desde CAN Art Ibiza, que ‘Lasal’ se completará con un proyecto editorial, con textos de profesionales y críticos de arte e imágenes del proceso llevado a cabo por Fornes.

‘Heavy Little Things’, de Samuel Almansa, en Blanco Hotel Formentera. / María Santos

‘Heavy Little Things’

El Programa OFF también llega a Formentera con el artista mallorquín Samuel Almansa. Su propuesta, titulada ‘Heavy Little Things’, se exhibe en Blanco Hotel Formentera. Según detallan desde CAN, la muestra reúne «una serie de esculturas en hierro que exploran la tensión entre lo lúdico, lo tierno y lo pesado». «Sus figuras remiten a juguetes, gestos o personajes, pero están realizadas en metal macizo, convirtiendo ese lenguaje infantil en algo denso, físico y permanente», apuntan. Las piezas creadas por Almansa invitan al espectador «a reflexionar sobre cómo lo pequeño, lo tierno o lo aparentemente frívolo puede contener una gravedad inesperada».