Palma responde a su cita estival con el arte contemporáneo

El Art Palma Summer ha convertido hoy las principales calles de la ciudad en un ir y venir de aficionados y profesionales del arte contemporáneo, desde coleccionistas a artistas, galeristas, gestores culturales, críticos y periodistas. Esta cita, la hermana pequeña de la Nit de l’Art y del Art Brunch, se celebra en 24 espacios expositivos, con más de 50 exposiciones y cien artistas en liza, lo que convierte esta edición, la número 10, en la más ambiciosa hasta la fecha.

Calidad y profesionalidad

El arte no entiende de nacionalidades, así que residentes y turistas han salido a la calle desde las seis de la tarde para tomar las galerías y conocer las propuestas de los galeristas, con la mirada puesta en este día desde hace meses. “Decidir lo que vamos a presentar un día como hoy no es un ejercicio sencillo”, ha asegurado al inicio del Art Palma Summer el director de Pelaires, Frederic Pinya, siempre interesado en la “calidad, profesionalidad y trayectoria del artista”. El público que ha elegido entrar en el espacio de Can Verí ha podido disfrutar de las propuestas de Alejandro Campins, Leunora Salihu, Pace Taylor y el cubano Carlos Garaicoa, uno de los platos fuertes del Palma Summer.

El arte contemporáneo se ha convertido en el gran protagonista en el día de hoy en Palma / Guillem Bosch

La nueva aventura de Miquel Campins y Fran Reus

Si hay una galería, en este caso dos, que esté de fiesta esa es La Bibi+Reus City. La nueva aventura de los galeristas Miquel Campins y Fran Reus, que han decidido unir sus proyectos en un nuevo espacio, es ya una realidad y puede conocerse en un local situado en la calle d’en Vilanova, en pleno corazón de Palma. “Es un espacio céntrico, con carácter, que antes que galería fue parte del mercado de abastos, perfumería, tienda de ropa y estudio de un artista. Es un espacio con alma”, asegura Fran Reus. Allí han acudido a primera hora de la tarde las autoridades, entre ellas la presidenta del Govern, Marga Prohens. “La relación entre galeristas e instituciones es muy buena, pero habría que potenciar las sinergias entre las islas, entre Mallorca, Ibiza y Menorca, una isla que este año se suma al Palma Summer con la galería Hauser&Wirth, en Maó”, ha apuntado Reus.

Un día de celebración

“Hoy es un día de celebración, del arte y de la llegada del verano, y el público está respondiendo ante la calidad de las propuestas”, ha valorado el coordinador general de Cultura y Artes Visuales en el ayuntamiento de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta, durante su recorrido por el Casal Solleric, en cuyo patio se exhibe una gran instalación de Markus Linnenbrink que la mayoría de visitantes se lleva retratada en su móvil.

Obra de Carlos Garaicoa, en Pelaires / Guillem Bosch

Adema también ha jugado un papel protagonista en esta edición, ya que hasta este viernes celebra en tres sedes distintas su University Art Biennial, un encuentro con el arte contemporáneo en el que participan más de 300 estudiantes artistas, muchos de ellos interesados en conocer de qué va esto del Palma Summer.

Otros artistas protagonistas

María Edwards, Mika Rottenberg, Thomas Lisle, Ian Hamilton, Rafa Forteza y Adriana Meunié son solo algunos de los artistas que han funcionado como reclamo de este encuentro organizado por la asociación de galeristas de Art Palma que ha ido de menos a más, como es habitual en este tipo de citas. Prueba de ello lo daba a las seis en punto la galería Baró, vacía, una imagen que contrastaba con la caída del sol, cuando numerosos visitantes han respondido a “una invitación a repensar la antropofagia”, subtítulo de la colectiva Cannibal Nature.

Entre las novedades, Tube Gallery, en Pere Garau, que se ha unido al recorrido palmesano, y de las reincidencias, citar una: Sant Jaume. Siempre poblada en eventos como este, la calle que desemboca en Joan Carles I tiene en Pep Llabrés un paso obligado. Cuatro artistas, Maíllo, Adrián Martínez, Thomas Perroteau y Albert Pinya, han unido su talento en ‘Udol’, una muestra con la que buscan desafiar lo convencional y provocar reflexión en quienes los observan.