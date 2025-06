Maria del Mar Bonet, sobre el pacto PP-Vox: "Quieren eliminar el alma de un pueblo"

La cantautora Maria del Mar Bonet ha lamentado el reciente pacto de PP y Vox para los presupuestos autonómicos, que resta presencia al catalán al introducir el castellano como lengua vehicular en los colegios: "Quieren quitar el alma de un pueblo, que no exista diferencia", ha dicho.

"Para mí es una riqueza y para ellos es un miedo que la gente hable su propia lengua", ha expresado Bonet este miércoles en el Espai Xocolat durante la presentación de un disco y una gira conmemorativos del concierto que ofreció hace 50 años en el teatro Olympia de París, el 27 de abril de 1975.

Muchas cosas han cambiado desde entonces, cuando Franco estaba a punto de morir y había una fuerte censura hacia canciones muy críticas con el régimen como Què volen aquesta gent?, que entonces no se pudo incluir en el disco grabado en directo en el Olympia, pero que se ha recuperado ahora en la reedición de Produccions Blau publicada a principios de abril.

Bonet, que aprendió su lengua materna en casa porque en la escuela estaba prohibida, teme "volver a tener la sensación de que otra vez están los mismos enemigos".

"Nuestra lengua es nuestra alma. Si no existiera, no existiría este país. La lengua es una de las cosas más especiales que tenemos, que dice quiénes somos (...). Un país con varias lenguas es un país con una gran riqueza; no es política, es cultura", ha señalado la artista palmesana.

Aunque Bonet echa de menos cosas de aquella época, como el tirón que tenían en las universidades la poesía y la canción protesta -en especial la Nova Cançó-, ha asegurado "querer mucho el presente": "Estar en Mallorca, con un grupo de gente que me encanta y una discográfica que acoge y apoya mis propuestas", ha citado.

50 años del Olympia de París

El año 1975 fue muy especial para Maria del Mar Bonet, que ha recordado en rueda de prensa la "esperanza" que se respiraba, primero por la Revolución de los Claveles que había acabado con la dictadura en Portugal un año antes y más tarde por la muerte de Franco.

El ambiente "era fantástico" en París, donde su actuación se incluyó en un ciclo de conciertos organizado por el Olympia llamado Chansons de liberté ('Canciones de libertad'), por el que pasaron otros grandes cantautores como Lluís Llach, Raimon y Ovidi Montllor.

En aquel concierto se grabó un disco titulado 'A l'Olympia', que quedó en el olvido hasta que el productor Mateu Picornell ha recuperado el máster sobre el que se ha trabajado en esta edición especial, en la que se han incluido Què volen aquesta gent? y otros tres temas.

Dos conciertos en Baleares

Para conmemorar este medio siglo, Maria del Mar Bonet ya ha ofrecido dos conciertos en Barcelona y Girona, acompañada de Toni Pastor (laúd), Marc Grasas (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo), Benjamin Salom (violín) y José Llorach (percusión).

El 8 de julio a las 21:00 actuará en el Castell de Bellver de Palma, de donde Bonet tiene grandes recuerdos porque fue donde empezó a cantar "de muy jovencita", y el 26 de agosto, también a las 21:00, será el turno del Teatre des Born de Ciutadella.

El homenaje a los 50 años del Olympia también llegará a Xàtiva (València), Cambrils (Tarragona) y Madrid.