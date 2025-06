Gabriela Carlucci, directora de Estimar: "El festival nació para tender puentes entre España e Italia a través del cine"

El Ajuntament de Palma ha acogido este miércoles la presentación oficial del Festival Internacional de Cine ítalo-español Estimar, que celebrará del 5 al 9 de junio su décima edición en la capital balear. El certamen refuerza su papel como puente cultural entre Italia y España y consolida a Palma como capital mediterránea del cine.

La presentación ha contado con la participación de la directora del festival, Gabriella Carlucci; el director general de Música i Arts Escèniques de Palma y responsable del Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra, Rafel Brunet; así como representantes institucionales, patrocinadores y entidades colaboradoras del evento.

Dirigido por la presentadora de televisión y promotora cultural Gabriella Carlucci, Estimar mantiene su vocación de impulsar el talento emergente,fomentar las coproducciones internacionales y propiciar el diálogo entre industrias creativas, sumando cine, gastronomía, arte y sostenibilidad en un formato único.

Para la directora del Festival, Gabriella Carlucci, “Estimar nació con la vocación de tender puentes entre España e Italia a través del cine, y diez ediciones después, seguimos fieles a ese propósito. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Palma y a Palma Cultura su apoyo y, muy especialmente, la cesión del maravilloso Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra para las proyecciones oficiales del festival, y el uso de la Plaza Mayor, donde se celebrarán los encuentros con el público, las presentaciones de las películas y las entrevistas con actores y directores durante los cinco días del certamen”.

“Porque si el cine es un puente entre culturas”, ha añadido Carlucci, “también lo son la gastronomía, el arte y la creatividad compartida entre Mallorca e Italia. Por eso, además de las proyecciones, celebraremos encuentros profesionales y masterclasses así como cenas temáticas donde la cocina italiana y mallorquina se darán la mano. Estimar es, en definitiva, un festival que nació para tender puentes entre España e Italia”.

Por su parte, el director general de Música i Arts Escèniques de Palma ha destacado que “para el Ayuntamiento de Palma es un orgullo contar un año más con este festival de cine internacional ítalo - español, Estimar, que este año llega a su décima edición y eso es gracias a la calidad de sus películas y, sobretodo, que diversifica durante estos 5 días la programación cultural de Palma”.

Un programa diverso, repleto de novedades y abierto al público

Todas las actividades matinales del festival —masterclasses, encuentros B2B, talleres y sesiones formativas— se desarrollarán en la Escuela de Artes Audiovisuales de Palma (CEF), que vuelve a integrarse como pilar fundamental del proyecto. En esta edición, diez estudiantes del centro realizarán prácticas curriculares en distintas áreas de producción, programación y comunicación del festival.

El director general de Música i Arts Escèniques de Palma y responsable del Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra, Rafel Brunet y la directora de Estimar, Gabriela Carlucci. / Estimar

Las películas programadas durante el Festival

Entre los títulos programados destacan el estreno en Palma del film ‘Lo que queda de ti’, de Gala Gracia, que la propia directora y productor presentarán este próximo jueves, 5 de junio, a las 19.00 horas en la Plaza Mayor de Palma; ‘Eterno visionario’, de Michele Plácido; ‘Modì: Three Days on the Wing of Madness’, producido por Andrea Iervolino; ‘Intersex’, con Mónica Bardem; ‘Il Giudizio’, de Fortunato Cerlino; ‘Descubriendo a José Padilla’, de Marta Figueras; ‘Salve, Maria’, con Laura Weissmahr; y ‘U.S. Palmese’, de los Manetti Brothers.

Las proyecciones se complementarán con experiencias gastronómicas en algunos de los restaurantes más emblemáticos de la isla: Tutti i Sensi (Puerto Portals), La Reina Italiana y The Best Pizza (Palma), Hard Rock Café y Quentin’s American Bar (Paseo Marítimo). Las cenas temáticas estarán acompañadas por showcookings y degustaciones a cargo de chefs como José Cortés y Miquel Serra Fiol. También se celebrará un concurso culinario que premiará la mejor fusión italo-mallorquina.

Además, cada día del festival, se realizará un podcast cinematográfico llevado a cabo por la productora italiana The Arena, y que cuenta con más de 80.000 interacciones y 1,9 millones de visualizaciones.

Una plataforma cultural transversal

Estimar trasciende el ámbito cinematográfico para convertirse en una plataforma de diálogo artístico interdisciplinar, con espacio para la moda, el arte y la sostenibilidad. Esta edición incorpora una exposición artística en el Museu de la Misericòrdia, pop-ups de moda y actividades vinculadas al medio ambiente, como el proyecto “We Love The Sea”, centrado en el patrimonio marino y los rodajes sostenibles.