Borja, cantante: "Estar nominado en los Grammy latinos abrió puertas emocionales en mí"

Usted es catalán, ¿qué le une a Mallorca?

Nací en Barcelona pero mi madre es de Mallorca, vive en Santanyí. Siempre que puedo vengo a la isla. Muchas de mis canciones las he compuesto aquí. Mallorca es un lugar que me permite desconectar y trabajar en un pequeño estudio.

¿Qué le inspira una isla como Mallorca?

Mallorca me da paz, me quita el estrés de la ciudad, me transmite tranquilidad.

¿A pesar de la masificación?

A pesar de todo. Es cierto que frecuento menos Mallorca en verano, precisamente para evitar eso.

Una de sus canciones más coreadas es precisamente ‘Mallorca’.

Es una canción que habla de querer irte con alguien a un lugar y perderte, distraerte, con la que le canto a los amores soñados y la felicidad.

¿Qué le hace feliz a Borja?

La música, la comida, y el estar con mi familia y mis amigos,

¿Qué busca en la música?

No busco nada porque la música siempre ha estado conmigo. Desde que tengo dos años he estado interesado por la música. No es que me haya acercado a la música para encontrar algo, pero es verdad que he sabido sacarle distintas cosas. Para mí es una terapia. En mis canciones hablo de lo que siento. Me he dado cuenta que la música une a la gente, les conecta a través de las emociones, y eso es muy bonito.

Borja, músico / B.RAMON

¿Qué define sus canciones?

Intento que mi música sea honesta. Lo mío es el pop. Este nuevo disco lo definiría como nostálgico.

Un pop forjado desde lo clásico.

Mi formación es clásica, hice la carrera y estudié en Estados Unidos, en Boston, en el Berklee College. Tuve que hacer unas audiciones, bastante difíciles, unas pruebas, y mil cosas más, y me aceptaron. La vida está para soñar, aprovechar las oportunidades y arriesgarse. En el Berklee aprendí a nivel global, ahí hay gente de todos lados, lo mejor de cada pueblo, y uno se abre a nuevas culturas, nuevos ritmos, nuevos lenguajes, nuevas formas de ver la música.

Romántico, introspectivo, vulnerable, ¿adjetivos con los que se identifica?

Sí, al final yo soy las canciones que hago, y son así, hablan de mi vida.

¿Qué significó para usted telonear a una estrella como Karol G?

Un hito en mi carrera, al igual que haber tocado en el Bernabeú. Es algo con lo que no había soñado, yo soy feliz cantando en lugares más pequeños (risas). Que la artista más grande del momento te deje el escenario y puedas cantar ante 60.000 personas es una locura. Una locura a la que me enfrenté desde el respeto pero sin miedo alguno.

¿Qué admira de Karol G?

Su humanidad. Cuando la conocí me dio un abrazo, me dijo que me había visto ensayar y que le encantaba. Parte de su éxito está en lo agradable y buena persona que es.

¿Qué puertas le abrió su nominación a los Grammy latinos en 2023?

Fui nominado en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Aquello me puso en el ojo de mucha gente, también de la industria. También abrió puertas emocionales en mí, porque los Grammy latinos son el reconocimiento más grande de la música en español. Se celebraron en Sevilla y canté con Juanes, entre otros. Fue una pasada.

Hace solo unos días publicó nuevo disco.

Sí, lleva por título Cuando coincidimos y este segundo disco supone una evolución, es más refinado que el primero, ‘Rimas del verbo amar’. Es un trabajo nostálgico, un disco que habla de lo que he yo he sentido cuando he podido coincidir con gente que quiero, y lo que he sentido cuando no se ha dado esa coincidencia, como tristeza o frustración.

¿Cómo es un concierto de Borja?

Potente, muy movido. Crecí escuchando rock y punk. Este disco ha robado mucha inspiración de ahí.