Maria del Mar Matas, responsable de Apropa Cultura: «Garantizar el acceso a la cultura no es caridad, es justicia social»

¿Cuál es el objetivo de Apropa Cultura?

Apropa Cultura es una red que integra programadores culturales, por un lado, y centros y servicios de entidades sociales y de salud, por otro. Trabajan conjuntamente para facilitar la participación cultural de colectivos en situación de vulnerabilidad: personas con discapacidad, en exclusión social por motivos económicos, migrantes, supervivientes de violencia machista, personas con adicciones… Este premio, por el que estamos muy agradecidos, es un reconocimiento a cada una de las personas que integran esta red.

¿A cuántos usuarios llegan?

La iniciativa nació en Barcelona y llegó a Mallorca en 2021, y desde el año pasado estamos también en Menorca. Ahora mismo somos 49 programadores culturales entre Mallorca y Menorca. Hay 297 centros o servicios sociales registrados, y desde 2021 hasta hoy hemos facilitado el acceso a la cultura a unas 53.000 personas. Cada año ha ido creciendo el número de programadores. Lo interesante, al final, es la suma de voluntades de personas e instituciones que se han sumado a esta propuesta metodológica. Lo innovador aquí es el trabajo en red, aprovechar la experiencia de cada persona de la red para lograr un objetivo común. Contamos con apoyos del Govern y del Consell (a través de las áreas de servicios sociales y de cultura) así como de la Fundació La Caixa.

Una de las protagonistas de su campaña ‘Sense Filtres’, dice: «Comprar una entrada para un espectáculo es más que fácil para un turista alemán que para una persona con discapacidad». ¿Cuánto de verdad hay en esta frase?

El vídeo tiene un tono paródico, pero refleja la realidad. Hay excepciones, pero hoy día los canales aún no están adaptados a las necesidades de todas las personas.

¿Por qué es importante garantizar el derecho a la cultura?

El derecho a la participación cultural es un derecho universal. Y garantizarlo es responsabilidad compartida de toda la sociedad, algo que aún no está asumido del todo.

¿Se nos olvida que la accesibilidad es mucho más que una rampa?

Sí, mucho más. Son los recursos y servicios imprescindibles para que ciertas personas puedan ejercer ese derecho. Muchas veces hay confusión entre accesibilidad e inclusión. La accesibilidad permite que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si no tienes una rampa, no puedes entrar a un museo. Pero también hablamos de accesibilidad sensorial, auditiva, o de barreras actitudinales, ese pensamiento de «esto no es para mí»: la autolimitación de la persona, y también de los espacios que no tienen en cuenta estas voces. A menudo, los discursos culturales van dirigidos solo a un perfil muy concreto, lo que deja fuera muchas realidades.

En definitiva, buscan democratizar la cultura.

Sí, democratizar y dignificar el derecho de todas las personas a acceder a propuestas culturales, muchas de las cuales son públicas o cofinanciadas con fondos públicos. No podemos permitirnos perpetuar un modelo de exclusión simplemente por desconocimiento. Yo insisto mucho a entidades y usuarios a que reclamen, es un sobreesfuerzo, pero si un museo no percibe la necesidad, no pondrá audiodescripción o reproducciones táctiles.

¿Cuál es el nivel de accesibilidad de los museos en Mallorca?

La accesibilidad es una carrera de fondo. Requiere planes a medio y largo plazo, reformas estructurales. Habría que pensar en accesibilidad desde el diseño inicial, es mucho más barato que ir parcheando. Aún falta profesionalización, pero creo que saldrá de esta intersección entre lo social y lo cultural.

¿Qué retos tiene sobre la mesa?

El reto es mantener la estabilidad que hemos conseguido, especialmente a nivel de financiación. Siempre hay cierta incertidumbre. Las convocatorias públicas ayudan, pero los plazos son lentos y siempre hay algo de vértigo al empezar el año, pero veo que hay voluntad y eso da confianza. Al final el proyecto responde a una necesidad social real.

¿Es mágico ver la reacción de alguien que va al teatro o a un concierto por primera vez en su vida?

Es muy especial ver cómo por ejemplo las personas mayores descubren un mundo que les era ajeno. Esa primera vez abre puertas, despierta curiosidad. La cultura es alimento para el alma. Mejora la salud y el bienestar emocional, empodera y ayuda a formar el espíritu crítico, además de ser elemento de evasión y entretenimiento. Garantizar el acceso a la cultura no es caridad, es justicia social.