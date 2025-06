José Juan Guijarro: «Le dije a Nadal que tenía que perderse un entreno y me dijo ¿tú estás loco?»

El docente José Juan Guijarro (Palma, 1963) recibirá el próximo 6 de junio el Premio Honorífico del Festival Internacional de Cinema en Català (FIC CAT) por ser «pionero y referente indiscutible» en la formación audiovisual al frente del Taller de Cine del IES Son Pacs, centro en el que se jubiló hace casi dos años.

¿Qué supone este premio?

Este es de los más, más especiales reconocimientos. Primero porque al hacer año y medio que estoy jubilado ya estaba como fuera del cine escolar… Tuve una jubilación muy bonita y los diferentes festivales de cine, como llevo 30 años dando vueltas, me hicieron algún reconocimiento. En estos dos años de silencio, uno se va desvinculando y de golpe y porrazo me llaman y me dicen que me dan este premio honorífico en uno de los festivales más chulos. Es el único que es un festival profesional y que tiene una categoría escolar.

¿Cómo comenzó el Taller de Cine en Son Pacs?

Esta optativa, como tal, no existe más que en Son Pacs. Hace mil años, en 1993, en la primera reforma se dijo que podíamos ofrecer optativas. Yo redacté una: Taller de Cine, y la aceptaron. Y siempre, en Son Pacs, ha existido y siempre la he dado yo hasta que me jubilé. Son 30 años y cada año se hace uno o dos… Y luego, es como una mancha de aceite: la película, los primeros premios, la primera vez que sales en prensa… y aquello fue un contagio. Entonces acabas haciendo tres o cuatro cortometrajes al año. Y luego, claro, es una optativa lúdica, pero solo la podíamos ofrecer a 20 alumnos. Te puedes imaginar, había que hacer un sorteo público.

¿Tras su jubilación, ha continuado el Taller de Cine?

Ha habido mucha suerte y detrás de mí siguen María Antonia Sureda, María Cloquell y, ahora, Toni Tornero, que fue mi actor cuando tenía 12 o 13 años. Y sí, se mantiene con mucho éxito. Y este año, cuando me den a mí el premio, estarán allí los chavales y el profesor con su corto.

Son muchos los premios conseguidos, tanto por usted como con los alumnos. ¿Alguno que sea más significativo?

Pues ha habido tres momentos fundamentales. El premio de la Associació de Cineastes de Balears en 2014. Es verdad que había sido el año de las camisetas verdes y yo había sido muy mediático, me conocían y fue una manera de que la asociación tomara una postura: premiar una camiseta verde. El segundo es cuando nos dieron el Premio Crearte. Fue una bomba, 25.000 euros de aquella época. Y un reconocimiento nacional, podías poner un sello en el instituto que te enviaban, que es un centro creativo. Y el tercero, yo creo que es el Princesa de Asturias.

Una mención especial...

Sí, nos llaman del Premio Princesa de Asturias, con lo cual te codeas con Coppola. A mí Coppola me ha dicho «buenos días». Todavía, cuando lo digo, se me ponen los pelos como escarpias. Cuando vio pasar a un grupito de niños pequeños, el tío viene y habla con nosotros. Tengo un par de fotos con Coppola.

¿Cómo le surgió la idea de esta asignatura?

Todos aquellos con los que yo me codeo, profesores, son locos por el cine. En mi casa, los Guijarro, somos de un friki con el tema del cine... no te puedes ni imaginar. Llevamos a mi padre a ver las películas del oeste, con 90 y pico de años que tiene. Y ese perfil, que puede ser un profesor de lengua castellana, ahora lo está siendo una profesora de catalán, profesores de plástica, de tecnología... Y eso es una cuestión que también ha costado, o está costando mucho, que la Administración no ea capaza de hacer una asignatura que permita que accedan a ella locos por el cine. No una titulación de plástica o de artes. En esta se trabaja muchísimo, parece que no, que los alumnos se divierten, pero al profesor le supone mucho trabajo, en fines de semana, hay que editar, hay que preparar… Hace 30 años era con una cámara VHS, ahora ya es con ordenadores y está cogiendo mucha fuerza el audiovisual mediante el móvil, pero a mí me pone mucho de los nervios.

¿Los alumnos demuestran tener otro dominio audiovisual? Porque los padres solo vemos pegas con el uso del móvil.

Yo también solo veo pegas, entre otras cosas porque no ven cine. Esto es tóxico [señala el móvil]. Y por mucho que digan, ni las películas de superhéroes, pero la gente joven no ve cine, le cuesta mucho tener un grado de concentración de algo que pase de los 8 minutos. Hoy en día no puedes decir «vamos a ver toda la clase un peliculón». ¡Qué va! El móvil va a acabar absolutamente prohibido en la docencia. Y no me parece mal.

Ya jubilado ¿Piensa dirigir?

No, no, no. Ni mis conocimientos lo permiten, aunque también te diré que he visto cosas profesionales que lo flipo, ¿eh ? Son Pacs siempre se ha caracterizado por tener mucha calidad, entre otras cosas porque hemos trabajado mucho en la producción. Si había que hacer un quirófano, no ponías cuatro mesas y una sábana, pedías permiso a la Seguridad Social y nos lo daban. Siempre. El único sitio en 30 años que nos dijo aquí no entráis es McDonald's. El Corte Inglés, cuando teníamos a Rafa Nadal, que hizo esta asignatura, paró la música ambiente…

¿Rafa Nadal fue su alumno?

Sí, cuando hizo 4º de ESO, estaba ya en posición de salida... Un día de rodaje le dije, «Rafel, tal día, nos vamos a las 8 y volverás a tal hora». «¿Volveré a qué hora? No, yo tengo entrenamiento». Le dije: «Pero Rafa, podrás perder entreno, un día». Y él me dijo: «¿Tú estás loco?». Rafa Nadal fue alumno y evidentemente aparece relativamente poco en el corto por sus entrenamientos.

¿Echa de menos la docencia?

No, pero por un motivo, porque uno se da cuenta de que con 60 años, lo que antes hacías, una sesión de rodaje, te deja agotado. Lo avisé y me fui con 60 y pico. Y me hicieron el homenaje más bonito y más cinematográfico. La última noche de cine me estaban esperando, pusieron la música del Séptimo de Caballería y me regalaron el mismo reloj que le regalan al coronel Cutting Brittles, John Wayne, en el momento en que se jubila en La legión invencible. Y allí cerré. Mira qué me gustaba estar con los chavales, pero hace falta gente joven.