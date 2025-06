Mallorca se convierte en un "laboratorio de conexiones" en torno al arte contemporáneo

Más de 300 artistas estudiantes, procedentes de 21 universidades de todo el mundo, participan desde hoy en la University Art Biennial – Art Week 2025. Este encuentro, que impulsa el diálogo global, la investigación docente y la profesionalización del alumnado, se desarrolla en tres sedes: el Campus de ADEMA en el Coll d’en Rabassa, donde se exhiben los procesos creativos y obras del alumnado; ADEMA-Es Crum, en Inca, que alberga los proyectos de investigación artística y cultural del profesorado universitario; y la Fundación Barceló, donde se muestra una selección de obras firmadas por docentes de distintas universidades.

Un grupo de artistas estudiantes, ayer en la sede de ADEMA en el Coll d'en Rabassa / Gabi Rodas

Ser artista, una lucha constante

“Ser artista significa acostumbrarse a luchar. El artista emergente sabes que el arte es la razón de su vida, pero al mismo tiempo debe saber que deberá enfrentarse a una lucha constante”, ha afirmado este lunes la directora y jefa de estudios del Grado en Bellas Artes de ADEMA, Amparo Sard, en un encuentro con los medios de comunicación.

“Sorprendida y contenta ante el arranque de la Bienal”, Sard ha señalado que trabajarán para “consolidar este potente proyecto”, cuyo objetivo no es solo dar a conocer artistas jóvenes sino “crear sinergias, permitir que conozcan entre ellos y que surjan intercambios”.

Amparo Sard, durante el recorrido explicativo que ofreció a los medios / Gabi Rodas

En este sentido, Sard ha argumentado que esta bienal “nació con una idea muy clara de dar visibilidad al talento emergente en un entorno profesional y real, situando la creación universitaria en el centro de las nuevas tendencias artísticas contemporáneas y sumar sinergias con universidades importantes del panorama internacional”, 21 en total, entre ellas la Princeton University (Estados Unidos), Universität der Künste Berlin (Alemania), Columbia College Chicago (Estados Unidos), FHNW Academy of Art and Design in Basel (Suiza) o la Royal Danish Academy (Dinamarca).

Amparo Sard y el comisario Ian Monroe / Gabi Rodas

Pensando el presente con valentía

Por su parte, el comisario invitado y además coordinador de la University of Arts London (UAL), Ian Moore, ha mostrado su satisfacción por este proyecto que se ha hecho realidad y que no solo va a distinguir a la Bienal por la calidad de sus obras sino por la creación de una plataforma para artistas emergentes, conectando arte y diálogo, y apostando por el intercambio cultural y nuevas perspectivas sobre el arte contemporáneo. “La universidad se presenta como espacio de pensamiento, de ensayo, de riesgo. Aquí no buscamos obras acabadas, sino artistas que están pensando en el presente con valentía. Mallorca se convierte estos días en un laboratorio de conexiones entre investigación y docencia entre artistas, entre lenguajes, entre instituciones. Esa red de intercambios es nuestro gran propósito”, ha subrayado.

“El mercado del arte se ha vuelto muy frío, y la parte de abajo, la que soporta la pirámide del arte, hoy está aquí, en esta bienal”, ha añadido.

Una de las obras expuestas en el Campus de ADEMA / Gabi Rodas

Toma de contacto

Los estudiantes de ADEMA, como del resto de universidades, tienen la oportunidad desde hoy mismo de entrar en contacto con comisarios, galeristas y artistas de otros países y enfrentarse a ese reto que conlleva la presentación pública de su obra.

Además, los estudiantes podrán aspirar a distintos galardones, como el Premio Artista Emergente Grupo Barceló, dotado con 5.000 euros en metálico. La obra ganadora pasará a formar parte de la colección oficial de la Bienal y será expuesta. También se otorgarán dos menciones honoríficas para reconocer otras obras excepcionales, sin dotación económica.

Estudiantes italianos, a su llegada al Campus de ADEMA / Gabi Rodas

Otros premios programados son el de Mejor Propuesta Internacional, Premio Residencia Can Pep Nebot, Premio Residencia y Adquisición ADEMA, Premio Art Palma Contemporani y Premio Galería Xavier Fiol, cuyo ganador participará en una colectiva comisariada por Xavier Fiol en la Nit de l’Art 2025.

Jurado de renombre

Estos premios serán evaluados por un jurado internacional compuesto por figuras destacadas del mundo del arte y la cultura, caso de Claudia Tittel, comisaria de la Capital Cultural de la Cultura 2025, Chemnitz, en Alemania; Wendy Anderson, director de la Universidad de Arte de Londres; Adriana Polveroni, directora artística de la feria de arte moderno y contemporáneo Arte in Nuvola, en Roma; Anita Beckers, galerista; David Barro, director de Es Baluard; Alejandro Romero, coordinador del Pabellón Español en la Bienal de Venecia; el galerista Xavier Fiol; la directora de arte de la Fundación Barceló, Pilar Pujol; y Amparo Sard.