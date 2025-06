La escritora Sílvia Soler: "Envidio el activismo de Mallorca contra la saturación turística"

¿Cuándo debe alguien afrontar la vida con resignación y valentía, como la expresión fer el cor fort?

De la expresión me gusta esta ambivalencia, pero no la aconsejo. Nos iría mejor si expresásemos las angustias que tenemos, porque si las vamos guardando dentro con resignación y yendo hacia delante como sea, llegará un momento en que explotaremos. En cambio, si cuando lo necesitamos decimos ‘no’ o ‘yo por ahí no paso’, dejamos de acumular sufrimientos.

Se dice más a las mujeres que a los hombres. ¿El patriarcado sigue vigente con estas herencias?

Por supuesto, entre otras tantas, claro. Yo lo he escuchado mucho y lo he sufrido. Se dice de abuelas a madres y de madres a hijas, aunque algún amigo me ha comentado que a él también le han recomendado fer el cor fort. A los hombres se les presupone una cierta valentía que les viene de serie y, por el contrario, en teoría, las mujeres somos más frágiles y tenemos que hacer un mayor esfuerzo para ser valientes. Sin embargo, yo creo que tenemos más valor que ellos en general, al menos frente a las enfermedades y otras adversidades.

La novela narra la historia de «una mujer que no puede más». ¿Qué hay que hacer en tal caso?

Teresa pretende ser un retrato de unas mujeres de una generación, la de mi madre, educadas en pleno franquismo, con un patriarcado mucho más potente que ahora y con la Iglesia Católica presente en todos los ámbitos. Por eso a estas mujeres se les enseñó a aguantarlo todo y cuando se hacen mayores, que en teoría debería ser una etapa de cierta tranquilidad, es habitual escuchar que no pueden más. Está claro que en todas las vidas existen dificultades que hay que afrontar, aunque nos tenemos que permitir decir ‘este es mi límite’.

¿Quiénes son las Teresas Fluvià de hoy en día?

Las hijas y las nietas de aquella generación también hemos sido educadas con la misma consigna de fer el cor fort, aunque tenemos más herramientas. Estamos informadas y tenemos mucha más experiencia en los diferentes ámbitos de la vida, como por ejemplo en las relaciones con los hombres. Algunas hemos entendido que poner a los demás por delante de una misma no es una buena solución. Yo tampoco soy partidaria de todo lo contrario, de que soy la más importante. Tiene que haber un equilibrio. Quienes somos madres todavía tenemos muy interiorizado que a los hijos hay que darles todo y ponerles por delante de ti, pero no es así.

Antes había más límites.

Es verdad, ahora les consienten todo. Y otra cosa que me espanta en el tema de la maternidad es que vuelve a estar muy romantizada y mitificada. Las de mi generación tuvimos que batallar mucho para poder tener una carrera profesional y ser madres; y ahora escucho a chicas de la edad de mis sobrinas que dicen que se quedarían en casa si pudieran cuidando todo el día de sus hijos. Vamos para atrás. Cuando esos niños crezcan, estas mujeres no sabrán qué hacer con su vida, y eso sin hablar de lo que supone no tener independencia económica. No debemos volver a los tiempos que tan bien conocemos.

¿El pueblo ficticio de Sorrals, que aparece en sus novelas, estaría actualmente lleno de AirBnb?

Absolutamente, por desgracia. Qué os voy a decir a los de Mallorca sobre este asunto. Adoro la isla por diversas razones y hace ya años que no vengo en verano porque no lo puedo resistir, me pongo nerviosa al ver cómo se está transformando. En la Costa Brava también hace ya tiempo que pasa, pero actualmente toda Cataluña lo está sufriendo. Yo vivo en Badalona, que es una ciudad postindustrial sin mucha gracia, excepto algunas zonas bonitas, y ahora está llena de pisos turísticos e invadida de visitantes en verano, y lo mismo sucede en el Maresme. Produce una gran tristeza porque estamos perdiéndolo todo. Soy muy dramática con este tema, pero es que es la verdad.

¿Hoy en Cataluña se habla más de esto y del acceso a la vivienda que de independentismo?

Y tanto. Sin embargo, se habla pero no se hace nada. En Mallorca por lo menos habéis impulsado campañas ciudadanas y hay mucho activismo en contra de la saturación turística y eso me produce envidia sana. Me parece que en Cataluña, como el proceso independentista fue como fue, o sea, mal, nos hemos quedado atontados tras el golpe en la cabeza que nos pegaron. Por eso no hacemos nada ni en relación al independentismo ni para protestar por la presión turística y los precios de la vivienda ni contra el desastre de los trenes, que también nos está amargando la vida. Son temas muy graves, por los que tendríamos que estar manifestándonos en la calle todos los días. No digo quemando contenedores porque no apoyo la violencia, pero casi. En cambio, nos pasamos el día diciendo que esto es un desastre y no hacemos nada.

Cataluña tenía fama de ser una sociedad muy activista.

Sí, y espero que vuelva a serlo. Quiero pensar que estamos en un periodo de estrés postraumático y que es una reacción lógica después de unos años en los que el procés lo dominó todo. Desde que comenzó en 2012 hasta que en 2019 salió la sentencia de los presos políticos, el activismo fue incesante. Todavía estamos atontados o resignados, aunque hay muchos derechos por los que continuar luchando y que podemos intentar conseguir.