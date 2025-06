Els llibres a la plaça pública

De bell nou, la fira del llibre. Què significa llegir literatura? Paga la pena tornar-ne a parlar. En el començament del temps, va escriure Julio Cortázar, només existia la por. I és la por allò que ens impulsa a cercar unes altres realitats diferents a la que tenim, a viatjar cap a la invenció d’unes altres vides que són i no són. Vull recordar l’inici dels contes antics: «Això era i no era...» En dir aquestes paraules ens introduïm al terreny de la ficció. Ens imaginam unes altres realitats a partir dels records, de les vivències, del que ens han contat i del que hem vist. La imaginació ens mena a la fabulació i, en passar a través de nosaltres, aquests materials que hem acumulat adquireixen el nostre segell, com si els haguéssim marcat amb l’empremta dels dits.

Escriure històries o llegir-les ens mena a suplantar la realitat i construir-ne una altra que es configura en la imaginació. «Vosaltres sereu com déus» –va dir el diable a l’oïda d’Eva en la primera escena de seducció de la història–. Sereu com déus, perquè sereu capaços de crear noves realitats, d’extreure una nova brillantor a les paraules. Llavors emergeixen episodis de la nostra vida que havíem oblidat. I sorgeixen inesperadament. I són creacions de la llengua, metàfores del món. Construim una mentida que la ment organitza i les paraules recreen. Aquells que tinguérem la fortuna d’escoltar històries quan érem al·lots –podien ser relats familiars, aventures remotes, facècies que s’esplicaven d’un personatge que coneixíem perquè vivia al nostre carrer– que tractaven de parèixer verídiques no les oblidarem mai, però sobretot no oblidarem la veu que les contava. No abandonarem mai l’emoció d’aquells relats ni la cadència de la veu que ens portava a viatjar pels camins entravessats de la mentida. Una mentida construïda amb els mateixos materials que es construeixen els somnis.

Quan afirmam que la construcció d’un lector s’inicia molt abans que aquest possible lector sàpiga llegir, mentre li contam històries en veu alta i l’ajudam a percebre l’energia poètica que s’amaga rere la narració, volem dir que el trànsit des de la recepció del text oral a la recepció del text escrit no és difícil, i que si hem actuat de forma correcta, podria produir-se de forma natural.

Abans era la veu d’aquell que contava que contribuïa a donar sentit a la història contada, perquè la veu anava acompanyada de gestos i modulacions dels sons que facilitaven l’atribució de sentit al relat; després, per mitjà de la lectura, la narració cercarà un altre suport: la comunicació escrita, i aquest suport no anirà acompanyat d’aquells gestos ni d’aquella petita teatralització ni de les pauses, ni dels èmfasis que acompanyaven el discurs oral. Però el lector haurà d’imaginar-los. La lectura esdevindrà un joc dinàmic, un procés a través del qual es construeix l’obra literària en la consciència del lector. I d’aquesta manera el lector es converteix en un dels actants de la construcció literària, perquè l’obra literària existeix, es fa realitat i deixa d’esser una virtualitat possible per obra de la imaginació del lector que, en produir-se l’encontre amb el text, l’imagina i el recrea.

El lector escolta una veu que li parla en silenci –el murmuri d’aquella veu que contava– i en la seva ment es reproduiexen aquells silencis, aquells gestos, ara creats a partir de la pròpia manera d’entendre la vida. La lectura es produeix sobre un rumor de fons, el rumor d’una veu que l’impregna. Però aquesta veu indica al lector que no està sol i l’ajuda a explorar els possibles significats.

És l’aventura de donar sentit a un text literari, de descobrir i explorar la construcció d’un món sobre el qual s’haurà projectat el lector. I aquest haurà escenificat en l’escenari de la imaginació i de manera simbòlica els seus propis desitjos. Llavors, en aquest espai misteriós, la imaginació dona vida a les seves criatures.