Casino de Mallorca, la corte de Pilar de Borbón

Ni los ludópatas eran capaces de encontrar el camino al Casino de Mallorca, emplazado en un descampado costero de Calvià. Para rebajar la tentación pecaminosa de la ruleta, estaba aislado en tierra de nadie y despistaba a todos los coches de la era previa al GPS. El enclave estaba presidido por el pseudopríncipe georgiano Zourab Tchokotoua, hermano escolar y mercantil de Juan Carlos I, hasta que el Rey dejó de necesitarle.

El Casino de Mallorca, el único con la enjundia necesaria para reclamar ese título con mayúsculas, va a ser urbanizado como el resto de la isla. Antes de que empiecen a rodar los millones públicos y privados, debería ser preceptiva la instalación sobre las cenizas del black jack de una placa donde se lea: ‘Aquí se hizo pública la relación entrañable de Juan Carlos de Borbón con Marta Gayá’.

Pasando de la hojalata al mármol, es imprescindible levantar una escultura no necesariamente ecuestre a la Infanta Pilar de Borbón, señora de los contornos y polo de captación de madrileños adinerados en una tarea ignorada por buena parte de la población. La hermana mayor de Juan Carlos, y cuñada en todos los sentidos de Sofía de Grecia, había acampado sus reales en un chalecito de Portopí a escasos metros de Marivent, acompañada de Luis Gómez-Acebo y de sus hijos levantiscos.

La vivienda de los Duques de Badajoz contaba con el obligado incumplimiento urbanístico, que obligó al alcalde Joan Fageda a demolerla al borde de las lágrimas. La vivienda unifamiliar fue sustituida por un mamotreto que la multiplicaba en volumen. Doña Pi, un apelativo que no mengua su acentuada personalidad, juró odio eterno al alcalde de Palma. La Infanta purgó su destierro en un chalet de Sol de Mallorca, vulgo Casino.

La avispada Margarita Nájera fue la primera en darse cuenta del potencial de tracción de Doña Pilar. La alcaldesa de Calvià pasó a someterla a un tratamiento regio, que incluía la remisión de un aparatoso ramo de flores del ayuntamiento en cuanto se iniciaban las vacaciones veraniegas en Casino de Mallorca, valga la sinécdoque.

El cumpleaños de Pilar de Borbón se celebraba el 30 de julio, fecha óptima que le permitía ser agasajada en Mallorca por la Familia Real al completo, aunque a regañadientes de una de sus miembros. La discreción borbónica no impidió que Doña Pi atrajera a sus posesiones de Sol de Mallorca a un pelotón de la alta sociedad madrileña. No todos tenían categoría de chalet, por lo que fueron amontonados en un edificio de apartamentos situado junto al Casino. La colmena se conocía por el nombre revelador de ‘Gran Hermano’.

Cuando Doña Pi recibía en Calvià, presidía la mesa aunque se encontrara sentado a ella su hermano Juan Carlos, que siempre respetó el mayorazgo de la mujer de lengua barbilampiña. La hermanísima no se privaba de expresar sus reticencias sobre los Gobiernos de turno. Desde una posición subordinada, su querido ‘Juanito’ refrendaba a menudo las dudas gubernamentales de una mujer que, conviene no olvidarlo, hubiera sido reina igual que Elena de Borbón si la Corona no se guiara por un criterio machista.