Acaba maig, el mes de les flors, antigament el mes de la cançó «venid y vamos todos». I de cançons i músiques va el cap de setmana, ja que podem començar anant avui a la Colònia de Sant Pere per escoltar el grup de versions Molla’smac (11h).

A Alaró (11.30h), tenim el concert stmanal d’orgue que ofereix Miquel Bennàssar a Sant Bartomeu dins el cicle Els matins de l’orgue.

També a les 11.30 hores, Trobada de Corals a Santanyí, amb la Coral d’Alumnes de l’Escola Municipal de Música, la Coral d’Adults de l’Escola Municipal de Música i la Coral Minuet de Bunyola.

Més tard (19h), al capvespre, l’estudiós del fet musical illenc, Joan Círia parlarà de dones i música en el local de l’Agrupació Cultural de Porreres. La temàtica girarà entorn de les compositores nascudes fa cent anys a Mallorca.

També a les 19 hores i a l’Auditori de Campos, poesia acompanyada de música amb el grup Denis Gridchin jazz project.

En el Teatre d’Inca tenim per avui una proposta a duo, la que proposen Judit Neddermann i Pau Figueres: la presentació del seu nou disc. La cita és a les 21 hores.

Per a demà, segueix el cicle de Cant Coral a Sant Salvador de Felanitx, amb la Coral felanitxera dirigida per Margalida Massutí (a les 18 hores missa cantada i després recital).