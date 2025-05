2025, la odissea continua

"Qualsevol tecnologia suficientment avançada és indistingible de la màgia".

Són paraules d’Arthur Charles Clarke, l’autor d’un breu conte, titulat El sentinella, la base a partir de la qual el mateix autor escriví el guió d’una de les pel·lícules més transcendents de la història del cinema: 2001, una odissea de l’espai i que dirigí Stanley Kubrick l’any 1968, quan la idea del que avui entenem per Intel·ligència Artificial era una quimera.

El film en qüestió, a més d’entrar en el plantejament de temes filosòfics que ara no venen al cas, impactà des del primer moment per la banda sonora; i no la que havia escrit per encàrrec Alex North i que no es va emprar, sinó per la que Kubrick trià per acompanyar les imatges de les naus espacials circulant per l’univers i les del primat que, després d’haver tastat el gust d’un enigmàtic monòlit, es convertí en líder d’una revolta armada.

Dos Strauss, no familiarment connectats entre sí, foren els compositors, la música dels quals el director va voler incloure per seguir aquelles imatges impactants: Richard per a l’escena situada en la prehistòria i Johann (fill) per a la de la, en aquell moment, època futura.

Recordarem avui els dos músics. Primer Richard, ja que aquests dies s’han complert els setanta-cinc anys de la primera audició pública de les seves "Quatre darreres cançons", que ell mai no va poder escoltar, ja que morí un any abans. La gran soprano noruega Kirsten Flagstad i el no menys mític director Wilhelm Furwängler, estrenaren el maig de 1950 a Londres, aquestes quatre joies de la música de tots els temps i, per ventura, les millors peces vocals del segle XX.

Però també ens podem acostar a la figura de Johann Strauss II, i per partida doble: pel seu naixement, fa dos-cents anys a Viena i perquè avui mateix, 31 de maig, l’Agència Espacial Europea retransmetrà un concert a l’espai; sí, a l’univers, per tal de celebrar el cinquantè aniversari de la signatura de la Convenció que va fer possible la creació de l’Agència. En el programa: El Bell Danubi blau, ‘emblemàtic vals, convertit, gràcies a les imatges cinematogràfiques, en l’himne de l’espai.

La interpretació de l’obra en qüestió, prevista per a les 20.30 hores, arribarà des del Museu d’Arts aplicades vienès a les estrelles i planetes versionada per l’Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Petr Popelka, a través de l’antena de 35 metres instal·lada a Cebreros, prop d’Àvila i que enguany també compleix vint anys.

El públic podrà ser testimoni del fet a través del lloc web: livestream en space.vienna.info o a través del canal d’Instagram @vienna de l’Oficina de Turisme de Viena.