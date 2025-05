El corto 'El enamorado de la luna' lanza un 'crowdfunding' para ser rodado en Mallorca

El protagonista de El enamorado de la luna, interpretado por el actor mallorquín Toni Sastre, cambió «los teatros de París por las plazas de toda Europa». Como cuenta en el avance del cortometraje, desde entonces viaja de ciudad en ciudad con su «pequeño espectáculo», dice mientras se le ve caminando por la calle Jaume II.

«Cada lugar que visito tiene su encanto pero mis días en Palma fueron diferentes. Una historia bonita, inesperada. ¿Me ayudas a contarla?», pide con la voz en off. Este rodaje no ha terminado, ya que el equipo del filme escrito y dirigido por Laura Casasnovas necesita financiación, por lo que impulsan una campaña de micromecenazgo colectivo (crowdfunding) para poder llevar a cabo el proyecto.

El corto también interpretado por Polina Nikolaeva, con banda sonora de Aina Zanoguera y Gori Matas (Two Little Rooms), trata sobre «cómo un encuentro casual puede impactar en nuestra vida», explican sobre un filme que bebe de películas como Lost in traslation y Before sunrise. El protagonista, Julien, conoce en Ciutat a Julia, «una joven fotógrafa con quien enseguida comparte una especial complicidad» y «la conversación que surge entre ellos les obligará a reflexionar sobre sus vidas».

La idea inicial

La idea para El enamorado de la luna nace de una imagen fugaz pero profundamente evocadora: un artista callejero, un mimo, desmaquillándose en un bar tras su actuación en la plaza Major.

Ese instante de transformación —del personaje rodeado de público al ser humano solo— inspiró a Casasnovas a escribir una historia sobre encuentros efímeros, máscaras, personas solitarias y otros temas, como el concepto de hogar y las dificultades del artista.

Este proyecto es una carta de amor escrita en lenguaje cinematográfico al teatro, la música y la fotografía; una historia con profundidad dramática a la vez que tintes cómicos. Además, busca «reivindicar Palma como localización cinematográfica y ciudad cultural, huyendo de algunos estereotipos que se asocian comúnmente a la capital balear», según cuenta Neus Ribas. «Palma es otro protagonista más».

Cabe destacar también que el equipo es íntegramente mallorquín: desde el guion hasta la banda sonora, pasando por todo el elenco artístico y el equipo técnico, el cortometraje apuesta por el talento local para reafirmar la capacidad del cine independiente en Balears.

El protagonista camina por la calle Jaume II / .

Equipo artístico y técnico

Además de los protagonistas, el equipo artístico se completa con los actores Luna Zapata, Marta Obrador, Joan Bestard y Blanca Creus. El equipo técnico está formado por Marcos Callejo, ayudante de dirección; Patricia Casasnovas, directora de arte y vestuario; Xisco Díaz Salamanca, director de fotografía y supervisor de FX; Laura Lliteras, coreógrafa; Guillermo Martínez Pérez de Rada, director de cásting; Lucía Millán, responsable de sonido, y Andreu Juan, foto fija.

El proyecto cuenta con la colaboración del Centre d’Investigació Escènica (C.IN.E), donde tendrán lugar ensayos y otras sesiones creativas, y de la cadena hotelera mallorquina HM Hotels, en cuyos espacios se rodarán algunas escenas.

Además, Neus Ribas recibió el año pasado una pequeña subvención del Consell de Mallorca. Pese a estos apoyos, se necesitan más fondos para llevar a cabo la producción de El enamorado de la luna. En este sentido, la campaña de crowdfunding, que dura hasta el 6 de julio, es imprescindible.