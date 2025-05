Ossifar agota las entradas para su concierto en Inca

Hay ganas de Ossifar. Muchas ganas de verles en directo. Así lo demuestra el hecho de que las 4.000 entradas puestas a la venta para su único concierto el 19 de julio en el Quarter General Luque de Inca se hayan vendido en menos de cinco días.

A la espera de confirmar si ante la demanda de más aforo la organización anuncia más fechas para otros conciertos, nos quedamos con la afirmación que dieron Llàtzer Mèndez y Luis Arboledas en la presentación de su concierto: «Garantizamos al 100% que no haremos ni gira ni mini gira. No hay nada más previsto, ni Mallorca Live ni fiestas de Felanitx».

Las entradas ya se han agotado / .

Los dos músicos, que desde la última actuación de Ossifar, allá por 1997, han seguido de una u otra manera vinculados a los escenarios, han avanzado que el repertorio que tienen en mente incluye unas 30 canciones. «Haremos canciones que no nos sabemos y también habrá alguna novedad, algo que sorprenderá. Yo me he comprado una máquina de pedos que pondré cerca del micro», ha señalado el siempre imprevisible Méndez.