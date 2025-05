Miquel Brunet, músico: «Posicionarse ante el genocidio palestino es un acto de necesidad»

Quizá Miquel Brunet (Bunyola, 1961) tenga algo de temerario pero lo que sí es seguro que es un valiente, alguien necesario en estos tiempos oscuros, un artista que, a diferencia de la mayoría, más preocupados por la subvención de turno que por otra cosa, necesita posicionarse, alzar su voz. Solo alguien como él podía levantar un disco como Re-visions de la Palestina, un ejercicio sonoro, y también de denuncia, que responde a su indignación ante «el genocidio y la sistemática limpieza étnica perpetrados en Gaza» y que tiene su origen en el poeta Miquel Costa i Llobera.

La barbarie humanitaria de Gaza

«Esta música la compuse en 2004, pero ha mutado con el paso del tiempo. La hice para un documental biográfico sobre Miquel Costa i Llobera. Este poeta visitó Tierra Santa en 1907 y cuando hice la música para el documental descubrí que tenía un poema en prosa titulado Visions de la Palestina. Un poema, sobre el que me inspiré, que ya explica la desolación de aquellas tierras, castigadas hoy en día por una barbarie humanitaria que se ha cobrado la vida de 47.000 personas desde octubre de 2023, la mayoría mujeres y niños», explica Brunet en su casa-estudio de Bunyola, Ona, donde se ha gestado este proyecto que se publica en formato vinilo y cedé.

Miquel Brunet, en su estudio de Ona, en Bunyola, con su nuevo disco / Gabi Rodas

Que nadie se piense, con este título, Re-visions de la Palestina, que Brunet va de revisionista. «No quería que me dijeran que yo intentaba contar la historia de otra manera. No es un revisionismo, al contrario, es otra mirada diferente a la de Costa i Llobera, que era más religiosa», aclara.

Brunet ya trabaja en los conciertos de presentación de este álbum, y también en un espectáculo donde además de la música del disco se podrá escuchar a la rapsoda Caterina Bibiloni y al actor Guillem R. Simó leyendo los textos de Costa i Llobera y de poetas palestinos actuales. Los conciertos ofrecerán una versión orquestal con la formación Lauseta y miembros de la orquesta de la UIB dirigida por Xisco Amengual. El primero de ellos está programado para el 28 de junio en el Museu de Mallorca, organizado por el Servei d’Activitats Cultural de la UIB, y la presentación oficial llegará el 12 de julio, en los Estudis Ona.

Iti, al sitar / ,

Re-visions de la Palestina se publica con el antetítulo de más de 36 al cubo, ya que en el momento de la publicación del disco habían muerto «por la intolerancia más devastadora más de 47.000 personas, la mayoría niños y mujeres», subraya.

«Una de las cosas que más me molesta es que se hable de conseguir la paz. ¿Por qué hemos de hablar de paz si eso no es una guerra? El pueblo palestino no tiene ejército, aquello es un genocidio, una limpieza étnica que lleva años practicándose. Lo que se está intentando es sacar al pueblo palestino de sus tierras, un pueblo que se defiende porque lo han ocupado. Si tiene que haber alguna esperanza esta pasa por una reconciliación, de los dos estados (Palestina aun no lo es), y una desocupación del territorio, una descolonización. Pero no creo que el Estado de Israel esté por la solución de los dos estados. Actualmente todo está enfocado a desplazar y sacar de sus tierras al pueblo palestino, y lo hacen de una manera televisada, bombardeando escuelas y hospitales. Para mí no es una guerra, es una colonización brutal, un genocidio y un exterminio del pueblo palestino», reflexiona Brunet.

Wojtek Sobolewsky / ,

La posición de España ante el conflicto

¿Qué opinión le merece la posición de España, que acaba de proponer un embargo de armas a Israel? «Está bien que alguien como Pedro Sánchez salga para condenar lo que está pasando pero si eso se queda en cosmética, ¿de qué nos sirve? Lo mismo con Ursula von der Leyen. Mientras hagan declaraciones cosméticas y no se detenga el genocidio no servirán para nada. Hay que poner cara y ojos a cada una de las personas que han muerto, como si fueran hijos tuyos».

Como Woody Guthrie, cuya guitarra mataba fascistas, son muchos quienes defienden la música como antídoto contra los extremistas de derechas. «A Nina Simone le preguntaban muchas veces si se consideraba una cantante política, y ella contestaba: no, lo que yo no puedo es estar en silencio ante la vulneración de los derechos humanos. Al final es una catarsis, un acto egoísta: yo necesito decirme a mí mismo de qué parte estoy, ya no en política, sino en términos de derechos humanos. Sé que con este disco no contribuiré a cambiar nada pero al menos me sirve para posicionarme en la parte en la que quiero estar», confiesa el músico bunyolí.

Pep Lluís Garcia / ,

«Yo creo que los artistas tienen que posicionarse. Ya lo decía Joan Fuster: si tú no haces política alguien la hará por ti. Tampoco es cuestión de que siempre tengas que ir por ahí con una bandera encima. Insisto, cuando son los derechos humanos los que se vulneran, hay que posicionarse», añade.

Otros músicos en la trinchera

Los músicos que acompañan y arroparán a Brunet en su particular trinchera son Iti, al sitar y voz; Pep Lluís García, batería y percusiones; Eduard Riera, violín; Wojtek Sobolewsky, bajo; y Guillem R. Simó, responsable de la parte gráfica y de la imagen de la portada. «Son grandes músicos con un compromiso insoslayable. Yo siempre aclaro que en mis discos no hay nunca un euro público, porque eso es lo que me permite poder decir las cosas como las siento. En el momento en que dejas que tus decisiones estén subvencionadas es cuando la gente calla».

Eduard Riera, violinista / ,

¿Qué similitudes tenemos en Mallorca con el tema de Palestina, si es que hay alguna? Brunet no duda a la hora de responder: «Que tenemos una cultura propia, y que teníamos unos terrenos propios que también muchos mallorquines han ido vendiendo. También lo hicieron algunos palestinos con los israelíes al principio, pero vender un trozo de tierra no es vender tu tierra, no significa que estés vendiendo tu cultura, o tu tierra como un ente cultural. Lo que sí hay cada vez en Mallorca es una colonización cultural, porque vivir igual que lo hicieron nuestros padres y abuelos en la isla ya es imposible. No sabemos hasta dónde llegará esta colonización cultural, pero está sucediendo, eso es evidente».