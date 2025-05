Lorenzo Santamaria y Galen Ayers se hacen Psiconautas

El tercer disco de Psiconautas promete, por la calidad de sus canciones, que en palabras de su autor, el curtido Alberto Vizcaíno «suenan frescas y optimistas», y por el listado de colaboradores, con músicos de altura como Lorenzo Santamaria, Galen Ayers (hija del que fuera líder de Soft Machine), Joan Miquel Oliver, Amable Rodríguez y Pep Mulet (ex de L.A.), entre otros. La grabación, que se está realizando en estudios de Madrid y Palma, está al 50 por cien y la publicación está prevista para después del verano.

Los orígenes de Psiconautas

El origen de Psiconautas se remonta a 2017, cuando Alberto Vizcaíno, histórico de la escena musical mallorquina, con un triunfo en el Concurs Pop Rock, el de 1988, al frente de La Isla, puso en marcha un grupo que se estrenó con Luis Auserón como padrino. «La primera vez que me pidió producirle el disco le dije que no, pero insistió», confesó el bajista de Radio Futura a este diario, «es raro que los grupos actuales me motiven o me emocionen. Soy un cliente difícil. La música que a mí me interesa nadie la programa». Luego llegaría la confirmación, en 2021, con un segundo álbum titulado Ansiedad estática, y ahora, un trabajo que, con el nombre de Jungla, dará que hablar, tiempo al tiempo.

«Teníamos ganas de hacer cosas nuevas, teníamos ideas, pero la verdad es que todo lo que rodea este nuevo trabajo está siendo una sorpresa. Queríamos un disco del que estar orgulloso pero sin ningún tipo de pretensión, tomándolo con calma, y la realidad es que se ha convertido en una fiesta en la que mucha gente amiga ha querido colaborar de un modo u otro», comenta el bajista Fran Sobrino, conocido por su militancia en el grupo Camaleones.

Los dos integrantes de Psiconautas, frente a este diario / Gabi Rodas

«Será el disco más redondo de Psiconautas, estoy seguro», añade Vizcaíno. «Lo primero que queremos es disfrutarlo. Seguimos sin tener excesivas pretensiones, queremos hacer un disco del que nos sintamos orgullosos, pero con tanta gente que se ha apuntado hay algo que nos apetece: que tenga la máxima difusión, hay mucha gente involucrada y está quedando muy chulo», subraya.

Entre Madrid y Palma

Las canciones de Jungla, nueve en total, se han grabado y producido entre Madrid y Palma. En la capital se hizo la maqueta, en el estudio de José ‘Jas’ Álvarez, líder de la banda Soul Vigilantes, y desde ahí se enviaron pistas a diferentes estudios, los de Joan Miquel Oliver (Antònia Font) y Pep Toni Ferrer (Oliva Trencada). «Llevo muchos años siendo amigo de Joan Miquel, desde la infancia, cuando montamos un grupo que se llamaba Embat. Joan Miquel ya apuntaba maneras por entonces, sobre todo a nivel guitarra, ¡sorprendía! Tenía ganas de volver a trabajar con él, y tuve la suerte de que Joan Miquel tenía un impasse. También le pedí que me ayudara un poco en la producción… Puso sus puntos de calidad en ciertas cosas que son importantes, fluyó mucho y nos lo pasamos muy bien. Fue una experiencia muy divertida», relata Sobrino.

Joan Miquel Oliver juega con Psiconautas en el papel de coproductor / B. Ramon

El fichaje de Lorenzo Santamaria

A nivel vocal, el disco contará con tres voces invitadas, las de Lorenzo Santamaria, Galen Ayers y el hijo de Alberto, Pau Vizcaíno, que cuenta con una trayectoria interesante por su cuenta. El fichaje de Santamaria se produjo un poco por azar. El flechazo surgió a través de Facebook. “¿Cuando sacáis el próximo disco, porque os sigo y me gustáis mucho», escribió Llorenç en la red. «A mí se me encendió la bombilla —cuenta Vizcaíno— y le dije que nos gustaría que cantara un tema con nosotros. Siempre me ha gustado su alma rockera. Y no costó convencerle, lo ha puesto muy fácil, es muy generoso».

Lorenzo Santamaria, durante uno de sus conciertos / Guillem Bosch

«Creo que le hace mucha ilusión poder aportar parte de su experiencia a grupos locales. Todavía no sabemos qué canción cantará. Hasta el último momento no sabremos qué va a grabar», intercede Sobrino.

Entre Mike Oldfield y Vizcaíno

El otro gran fichaje, el de Galen Ayers, fue menos sencillo aunque siempre les dijo que sí. La agenda y un contratiempo de salud han jugado en contra pero finalmente ha salido el fruto. Psiconautas aprovechará su visita a Madrid, con motivo de Opus One, la orquesta creada para interpretar música de Mike Oldfield conmemorando el cincuentenario de la publicación de su trilogía mágica (Tubular Bells, Hergest Ridge y Ommadawn), para grabar su voz.

Las letras de Jungla siguen la línea que ha marcado Vizcaíno desde hace ya un tiempo, con textos centrados en la conciencia, la espiritualidad, el amor y el desamor. «Si no hiciera rock sería Sor Teresa de Calcuta», bromea el compositor.

A la espera de alguna que otra sorpresa de última hora, que la habrá, los Psiconautas celebran el proceso de creación de un disco que publicará Espora Records y en el que también dejarán huella Pepe Aguiló, José Tornero y Berny Amengual, trío que potenciará el directo; Dimas, que ha asesorado a Pep Mulet en la grabación de las guitarras; Luis Auserón, que aunque no colabora explícitamente sí que ha dado pinceladas y aportado ideas; Juanjo Tur, a las baterías; y el trompetista Pep Moyà.

«A nivel de composición el peso ha caído sobre mí pero también hay dos colaboradores de lujo: Lalo Garau y Biel Vila, que ya estuvo en nuestro segundo álbum. Este disco es como una película de Berlanga, muy coral, y con el que no dejamos de divertirnos», resume Vizcaíno.