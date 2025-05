Historia de una degradación

«Todos miran a otro lado cuando les preguntan qué vieron. Y esta es la razón de ser existencial de todo pueblo decente si es que hay alguno sobre la faz de la tierra». Con esta frase inicia el capítulo 45 de Arderá el viento, novela ganadora del Premio Alfaguara 2025 escrita por el autor argentino Guillermo Saccomanno, que aborda la llegada de una familia a una villa con playa.

Así es como los Esterházy -un matrimonio con pasado aristocrático dudoso y dos hijos- compran el antiguo hotel Habsburgo y comienzan a interactuar con los habitantes del pueblo.

Poco a poco, un conjunto de historias entrecruzadas enhebran la trama, que atraviesa veranos tórridos y calcinantes e inviernos duros y despoblados. Además de los Esterházy, otros personajes —Dante, el periodista; Virgilio, el remisero; Miguel, el cura; Barroso, el comisario— desnudan el alma putrefacta de este escenario bucólico, un mundo feroz y descompuesto donde conviven la corrupción, el narco, la hipocresía y la violencia agazapada en un sitio que aún conserva cierta belleza de antaño.

«Dante no puede dejar de pensar en el último tiempo en la Villa. Los perros envenenados, los pibes asesinados, el nene suicidado, su padre pateado hasta la muerte, y ahora el comisario acribillado, sin contar que el tirador escapó con un plomo en una pierna. Se pregunta qué seguirá a estos hechos, se esfuerza en pensar que debe haber una conexión entre todos estos casos. En nuestra Villa todo tiene que ver con todos, y no se hagan los otarios», escribe el narrador de Arderá el viento.

Sexo, dinero y poder

«La ecuación que mueve este mundo es sexo, dinero y poder. Creo que este es el nudo de la novela», expresó Saccomanno el 23 de enero pasado por videoconferencia desde Argentina, cuando en Madrid se anunció que él había ganado el premio dotado de 175.000 dólares. Nacido en Buenos Aires, en 1948, Saccomanno se animó a todos los géneros literarios. Novelista, cuentista, historietista, ensayista y poeta, también cultiva el periodismo como columnista del diario argentino Página12.

En el tiempo que no habita su pequeño departamento en la capital sudamericana, vive en Villa Gesell, una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires que inspira la trama de Arderá el viento, escenario también de Cámara Gesell, novela con la que obtuvo por segunda vez el Premio Dashiell Hammett, en 2013, tras ganarlo en 2009 con la obra 77. También publicó El buen dolor (Premio Nacional de Literatura), El oficinista (Premio Biblioteca Breve) y Un maestro (Premio Rodolfo Walsh), entre otros libros.

En concreto, Saccomanno funda con la Villa un territorio literario propio, un personaje más, un mundo imaginario presente en varios de sus textos como también crearon otros autores latinoamericanos. Los casos más representativos son el colombiano Gabriel García Márquez con Macondo y el uruguayo Juan Carlos Onetti con Santa María, una ciudad mítica entre Buenos Aires y Montevideo.

«El cadáver amanecerá en un barrial del sur, cinco impactos de 9 mm. No nos vamos a poner a detallar dónde le acertaron los balazos, si en el pulmón izquierdo, en el hígado, donde sea. Detallar los impactos no aclara demasiado el asunto. Nadie vio nada. Pero la sangre está. No nos hagamos los que no vimos. Siempre alguien vio. Y pudo ser visto viendo. Somos pocos en esta Villa y nos conocemos, las malas noticias circulan antes que en la radio, la tele y el periódico», arranca Arderá el viento.

Saccomanno también recibió una escultura del artista Martín Chirino además del premio en metálico. La editorial, por su parte, indicó que el libro se publica de forma simultánea en todos los países de habla hispana y en Estados Unidos, e informó que para esta convocatoria recibió más de 700 manuscritos, de los cuales 322 fueron remitidos desde España, 110 desde México, 93 desde Argentina, 89 desde Colombia, 38 desde Estados Unidos, 27 desde Chile, 25 desde Perú y 21 desde Uruguay.

Respecto a la novela, el jurado, presidido por el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, consideró que Arderá el viento «es la cuidadosa construcción de un deterioro que, aunque transcurra en un país específico, acaba por ser una metáfora distorsionada del espíritu de nuestro tiempo».