Els Catarres, ante su actuación en el TribuFest de Felanitx: «Cuando te lanzas a vivir la vida siempre vas con un paracaídas, que son las personas que te cuidan»

Encabezan el cartel del TribuFest, con una actuación programada para el 1 de junio en Felanitx y que estará marcada por las novedades.

Acabamos de empezar la nueva gira, solo llevamos tres conciertos. Así que estamos presentando nuevo material, nuevas canciones, vamos, que lo petamos con las novedades. Será un concierto muy cañero. De principio a fin será una montaña rusa que te llevará por momentos de mucha adrenalina, mucho baile, de saltar, pero también de momentos para emocionarse, más tiernos, para mirar quién está al lado tuyo, que normalmente es gente que quieres y que cuidas y te cuidan. Será una fiesta.

¿Cómo ha sido la respuesta del público en estos tres conciertos?

Muy buena, la gente se lo pasa muy bien, lo canta todo, incluso las canciones nuevas. Los conciertos anteriores eran más pausados, a diferencia de estos, que son frenéticos y muy divertidos.

El TribuFest es un festival pensado para toda la familia. ¿Els Catarres llegan a públicos de todas las edades?

El TribuFest es un festival perfecto para nosotros porque a nuestros conciertos va gente de todo tipo, y es curioso, porque sí que es verdad que depende en la franja horaria en la que toquemos se llena más de jóvenes, o de familias con niños, incluso de abuelos, puede haber de todo. En las primeras filas te puedes encontrar fans jóvenes, adolescentes que lo cantan todo y están con los ojos abiertos todo el concierto sin dejar de mirarte, pero también abuelos, una pareja joven de treintaipico… Esa es la gracia de este grupo, que intentamos escribir letras para que todo el mundo se pueda sentir reflejado, que tengan ese componente de verdad del día a día de la gente, y cada uno se la pueda hacer suya.

En el repertorio hay canciones que nunca faltan. ¿Qué le deben a un clásico como Jenifer?

Casi todo, pero no todo. Jenifer fue como el pistoletazo de salida, nos dio la notoriedad a partir de la cual pudimos llegar a construir una carrera. Hay mucha gente que tiene un hit, el típico one hit wonder («maravilla de un solo éxito»), pero que después no va a ningún lado porque no hay un trabajo posterior o no han tenido suerte. Nosotros teníamos muy claro cuando hicimos Jenifer que era como una suerte que nos llegaba pero que teníamos que currárnoslo no lo mismo sino el triple. Ahí fue cuando empezamos a currar de verdad, e hicimos el segundo disco, Postals (2013), que es el más representativo, el que nos marcó realmente el estilo, la temática y el imaginario del grupo. En realidad Jenifer es como una rara avis dentro de nuestra discografía, como medio humorística, que no tiene que ver mucho con el resto de nuestras canciones. La queremos a morir, la tocamos, nos lo pasamos muy bien pero no es la más representativa a nivel ideológico del grupo.

¿Qué podemos descubrir en un disco como Paracaigudistes?

Es un disco que tiene un poco de todo. Es muy honesto. Hay canciones que nos salieron prácticamente en la última semana de grabación. Es un disco que habla de lanzarse a vivir la vida, no con inconsciencia pero sí dejarse llevar por el momento, por las emociones; que habla de dejarse arropar por los que tienes al lado, por las personas que te quieren, y jugamos con el símil de que cuando te lanzas a vivir la vida siempre vas con un paracaídas, que son las personas que te cuidan, que te pueden frenar cuando es necesario. Todos estamos cayendo a través de la vida y en ocasiones necesitamos frenarnos o impulsarnos. Con suerte tardaremos bastantes años en llegar al suelo, y habremos acumulado las cosas que nos enriquecen. De eso hablan las canciones del disco.

Rumba, rock, pop, algo de electrónica. ¿Cómodos en todos los estilos?

Lo intentamos, si no no lo haríamos. Sí que intentamos salir de nuestra zona de confort constantemente. Por ejemplo, no somos expertos en electrónica pero nos parece interesante tocarla. Lo mismo con la rumba catalana, un estilo que como grupo no habíamos tocado nunca pero nos vino como caído del cielo, a la canción La fortuna le va perfecto. Son cosas que nos atrevemos porque lo vemos posible y creemos que el tema lo necesita. No nos ponemos barreras, intentamos siempre aprender alguna cosa nueva.

¿Las músicas urbanas también les interesan?

El día que nos sintamos cómodos con ellas a lo mejor las tocamos. Tampoco lo vemos como una necesidad. Hay que saber hasta dónde llegar porque la credibilidad de uno también depende de lo que haces.

«Perquè visc de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa», cantan en La fortuna.

No se trata tanto de llegar muy arriba sino de aguantar, no solo en la carrera musical, también en la vida, en todo. Se trata de que las cosas valgan la pena y duren. Realmente todo es muy pasajero.

La resaca de Eurovisión todavía colea. ¿Vio el festival?

No, tenía concierto. Tampoco es un festival que me interese mucho. La música en ningún caso debería ser un concurso.