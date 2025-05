No és cap misteri, però...

No, no és cap misteri, enguany celebrem el centenari del naixement de Josep M. Llompart, un home dels que avui en diríem multitasking (jo prefereixo dir-li polifacètic), que igual feia una ressenya per a la revista Papeles de Son Armadans, com sistematitzava la literatura moderna de les Illes Balears; t’escrivia un pròleg de cinc pàgines encara que ningú sabés que eres poeta; corregia les proves d’una novel·la per a l’Editorial Moll; redactava un extens article sobre l’epopeia de Mn. Alcover; pronunciava un discurs a favor de la llengua catalana; feia antologies i traduïa al català poesia gallega (i portuguesa i brasilera); donava classes a la universitat; o escrivia articles als diaris locals, com aquelles proses creuades amb l’escriptora Antònia Vicens que aparegueren al Diario de Mallorca entre el juliol de 1991 i el de 1992, uns textos lírics, impregnats d’ironia sobre la infantesa i l’adolescència d’un jove de casa bona.

No, no és cap misteri que celebrem el seu centenari, ni que Llompart tenia una capacitat encomiable de treballar per la col·lectivitat, per la llengua, per la cultura, pel país. Però caldria demanar-se com una persona, nascuda a la Palma de 1925, amb orígens familiars castellanoparlants i militars (militars d’alta graduació, d’almenys tres generacions), una persona «programada» per a convertir-se en un respectable notari benestant i conservador, va esdevenir un referent de la lluita per la democràcia i pels drets lingüístics dels catalanoparlants.

Llompart fou una rara avis en ple franquisme a Mallorca: un home valent i coherent amb el seu ideari, que no va tenir por de confrontar el poder amb la seua participació en les Aules de Poesia, Teatre i Novel·la entre 1966 i 1968, ni de contribuir a l’organització del «contuberni de s’Arracó», ni de col·laborar amb el PCE durant els darrers anys de la dictadura, ni de participar amb les diferents formacions polítiques que va fundar Climent Garau, ni de donar suport a partits independentistes com el PSAN o nacionalistes com el PSM, ni de posar-se al capdavant del Comitè de solidaritat amb Macià Manera. I, paral·lelament, Llompart disposava d’un gran talent per a l’oratòria i d’una habilitat per fer entendre el seu missatge, sense estridències revolucionàries ni pedanteries narcisistes, sinó amb paraules ben planeres.

El misteri, però, s’esbrina amb facilitat quan es tenen en compte alguns elements biogràfics i s’observa que les «bones» companyies foren decisives en la seua presa de consciència. Llompart, adolescent solitari i sobreprotegit per la família, experimentava un gran plaer en la lectura, un afició que podia practicar en la soledat de les biblioteques desmantellades de la postguerra. Però a l’Institut Ramon Llull, on estudiava el batxillerat, va fer amistat amb un jove company d’estudis de caràcter completament diferent al seu: extravertit, entusiasta, loquaç i amb molts amics i coneguts. Miquel Llodrà, fill d’un ferroviari de Pollença, fou probablement una de les persones que més van influir en la seua personalitat. El jove li facilitava llibres en català de la biblioteca familiar (el pare estava subscrit a la col·lecció Les Illes D’Or de l’Editorial Moll), i així Josep Maria va poder accedir a Joan Alcover, Costa i Llobera, Ruyra o Prat de la Riba. Llodrà li presentà el Pare Batllori, l’editor Francesc de Borja Moll, l’escriptor Guillem Colom i molts altres escriptors i intel·lectuals catalanistes que havien estat actius abans del cop d’estat del 36 i que, al començament de la postguerra, intentaven centrar-se en una vida cultural discreta, de portes endins. Llompart va assistir a les tertúlies literàries de mallorquins benpensants —però literàriament catalans— que organitzava Colom a casa seua, i on el jove va poder escoltar poemes en català o discussions literàries en les que participaren escriptors com Llorenç Villalonga, Carles Riba, Clementina Arderiu, Manuel Sanchis Guarner, Miquel Dolç o Miquel Gayà, a més de joves promeses literàries com Jaume Vidal Alcover i Llorenç Moyà, amb els quals, pocs anys més tard, i tot compartint complicitats i amistat, conformaria la Generació poètica dels 50. Tampoc podem oblidar la seua relació, ja des de 1941, amb Encarna Viñas, de família republicana i catalanista.

Lectures i amistats varen constituir les dues grans fonts de la formació intel·lectual i catalanista de Josep M. Llompart. Si hi afegim la seua predisposició constant a acceptar encàrrecs (sovint no remunerats), la seua capacitat incansable de treballar pel país, la seua generositat i els seus dots d’orador, comprendrem que es convertís en un referent de la intel·lectualitat progressista mallorquina. Un referent sense el qual Mallorca, actualment, seria molt diferent, i un referent, també, que no ha trobat continuadors.

Celebrem, doncs, l’Any Llompart amb la lectura dels seus versos, dels seus articles, dels seus discursos!