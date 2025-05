Paula Presente: «Cuando descubrí a Janis Joplin quedé prendada, ahí empezó mi camino»

Paula Campos (Mallorca, 1994) es una cantautora que no deja de crecer como artista y apunta alto. Discípula de un ilustre de la escena local como Hugo Sócrate, cuenta con unos pocos temas propios en Spotify y YouTube, con el nombre artístico de Paula Presente, pero entre sus logros figura un premio en el Talent de Calvià 2025, el de Mejor solista, y entre sus objetivos, la grabación de un primer disco. Tablas no le faltan, con un montón de bolos a sus espaldas se le puede encontrar cada martes en el Zeppelin Live Music Bar de Magaluf, local en el que también participará, el 14 de junio, en un festival montado como alternativa al Mallorca Live.

«Canto desde que era pequeña, cuando me inventaba canciones en casa y me ponía encima del váter para cantarlas delante del espejo. Es algo que siempre he llevado dentro», se sincera esta bisnieta de cantaor e hija de un melómano absoluto. «Mi padre tenía un par de programas en Radio Calvià, Cante jondo y Sandunga, dedicados al flamenco y la salsa. Eso fue lo primero que escuché, y luego llegaron los Beatles y Elvis... Hasta que descubrí a Janis Joplin. Ahí me quedé prendada y ya hice mi camino. Empecé a tocar a los 13, motivada por toda la movida de los 60: Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Janis era mi máximo ídolo. Como ella, quería tocar la guitarra para poder acompañarme», recuerda.

De la paletilla a su primera guitarra

Su primera guitarra la consiguió por ser buena estudiante. «Siempre sacaba muy buenas notas y para fin de curso mi padre me motivaba regalándome una paletilla ibérica. A los 13 le dije que quería cambiar la paletilla por una guitarra eléctrica, y ahí fue cuando empecé a tocar».

Uno de sus primeros maestros, sobre todo en materia de percusión, fue el desaparecido Hugo Sócrate. «Con él estuvo cinco años, y con él aprendió a tocar el bongo. Hugo transmitía mucho feeling. Le conocí a través de amigos que teníamos en común, como Joan Vázquez y Carles Planells. Fui un día a verles tocar y aluciné como tocaba la campana, el bongo, la guitarra, todo. Tocaba de todo y también cantaba muy bien», afirma.

Paula Presente, ayer en este diario, guitarra en mano / Héctor Soto Martínez

A lo largo de su carrera, Paula Presente ha alternado su trabajo como música con sus empleos como recepcionista de hoteles. «He estado en varios, siempre en Peguera, pero ayer mismo dejé ese trabajo, el de recepcionista. Quiero centrarme en la música. El año pasado me salían más bolos que este año en los hoteles. Estaba en otra agencia, y empezar en una agencia nueva es como empezar de cero, ya que no te conocen ni saben cómo funcionas. Me toca currar otra vez», asiente.

Versiones y temas propios

En sus actuaciones le suelen acompañar Carles Planells, Patti Ballinas y Octavio Cortés. Lo suyo son las versiones, en inglés, de Amy Winehouse, Nancy Sinatra y Bill Withers, entre otros, y también los temas propios. «Tengo tres temas subidos en Spotify y YouTube, y ahora estoy grabando en Estudis Campet, con Toni Martín, diez temas más. Están a medio grabar, cuando acabe la temporada volveré al estudio con ese fin. Tengo alguna en inglés, en catalán, pero mis canciones suelen ser en castellano. Hay un par de valses, pseudo bossas, folk, rollo cantautor… No tiene mucho que ver lo que hago yo propio con las versiones. Por ejemplo, yo no hago soul ni funky. Sí que tengo algún blues», apunta.

A la hora de cantar Paula se inspira «mucho en mi propia experiencia, a veces también cuento historias, que no tienen por qué ver conmigo. Mucha introspección, salud mental… La música me hace sentir mejor, es como una terapia. Si no fuera por la música yo ya no estaría aquí. Me ha salvado y me sigue salvando».

«Las letras a veces me vienen así de golpe y otras me tiro seis meses con una melodía y unos acordes en la cabeza, y no me viene la letra hasta que tiene que llegar. No fuerzo mucho, voy haciendo según me pide el cuerpo», señala.

El 14 de julio, en una alternativa al Mallorca Live

El 14 de julio se la podrá escuchar en el Zeppelin, a la misma hora en que actúe Iggy Pop en el Mallorca Live. ·«Iggy Pop es un grande pero tampoco es santo de mi devoción, no está en mi playlist. Nathy Peluso sí me gusta. Y El Kanka también. Le vi en el Trui Teatre. Me encanta. Estaba él solo con la guitarra y es increíble como llena el escenario, cómo toca la guitarra y cómo canta, y qué letras. Al Kanka sí lo que vería otra vez».

De Eurovisión mejor no preguntarle. Hace muchos años que no lo miro, de cuando el Celebration de Rosa. Lo miraba de pequeñita, pero hoy me parece una basura. No se puede aguantar».