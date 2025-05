Ossifar, ante su regreso: «Tendremos que hacer un poco de cardio, pilates, yoga y, sobre todo, meditación»

Vaya por delante que una rueda de prensa no es un concierto, pero con Luis Arboledas y Llàtzer Méndez uno siempre se divierte, le vienen a la cabeza sus canciones, desde a Sa porsella i es civil a Vacasiones en Mallorca, y se lo pasa pipa. Hoy han hablado con los medios de Ten Recuerdas, el retorno del grupo más gamberro que ha dado Mallorca: Ossifar. Se les podrá ver, arropados por una banda de lujo, el 19 de julio en el Quarter General Luque (Inca).

«Tendremos que hacer un poco de cardio, pilates, yoga y, sobre todo, meditación», ha comentado Arboledas al ser preguntado por su actual estado de forma. Musicalmente han confesado que todavía no han ensayado y que ahora mismo están trabajando en arreglos, pero no dudan que el concierto será un éxito. «Yo nunca me he distinguido por ser el tío más optimista del mundo pero estoy totalmente convencido de que será un concierto histórico», ha subrayado en Méndez.

Una banda insuperable

«Con todo el respeto a los músicos que han pasado por Ossifar, pero la banda que tocará con nosotros es insuperable: Jaume Ginard a la batería, Pablo di Salvo al bajo, Sergio Llopis a los teclados, el trombón de Lleonard Martínez, el saxofonista Sergi Tous, el trompetista Jaume Blàzquez, el guitarrista Faust Morell y Carlos Lambertini, que vendrá desde Canarias. No creo que pueda haber más potencia, energía y calidad de la que habrá el día 19 en este Quarter», ha añadido.

«Si la cosa no sale bien no será por los músicos. Yo me estoy leyendo las letras», ha interrumpido Arboledas al tiempo que su colega le ha recordado que «Ossifar, sin un olvido de letras, no sería Ossifar».

Llàtzer Méndez y Luis Arboledas, fundadores del grupo Ossifar / MANU MIELNIEZUK

La máquina de pedos de Méndez

Los dos músicos, que desde la última actuación de Ossifar, allá por 1997, han seguido de una u otra manera vinculados a los escenarios, han avanzado que el repertorio que tienen en mente incluye unas 30 canciones. «Haremos canciones que no nos sabemos y también habrá alguna novedad, algo que sorprenderá. Yo me he comprado una máquina de pedos que pondré cerca del micro», ha dicho entre risas el siempre imprevisible Méndez.

Un único concierto

Lo que está confirmado es que será un único concierto, en un escenario cubierto, con una producción digna (la de Managelment) y ante 4.000 personas (las entradas ya se están a la venta en ticketib.com al precio de 20 euros). «Garantizamos al 100% que no haremos ni gira ni mini gira. No hay nada más previsto, ni Mallorca Live ni fiestas de Felanitx», han aclarado.

El fallecido Biel Mesquida, a la izquierda, con Llàtzer Méndez y Luis Arboledas / .

«Es muy emotivo que todavía recuerden nuestras canciones», han reconocido los dos Ossifar, que también tuvieron palabras de recuerdo para los integrantes de la banda que ya no están con ellos, como Biel Mesquida, fallecido en 2003. «Seguro que Biel nos hubiera dicho, ante este regreso: heu tardat! Si no hubiera muerto habríamos vuelto hace tiempo».

Salvajes, siempre salvajes

Entre risotadas, los dos músicos han rememorado algunos de sus capítulos más alocados sobre un escenario, como cuando actuaron junto a unas someres, cuando Llàtzer cantó con una porcella bajo el brazo o cuando eructó durante 25 largos segundos, a lo que el público respondió: por fin algo que suena bien.

En la rueda de prensa, a la que han asistido, entre otros, el alcalde Inca, Virgilio Moreno (PSOE) y los responsables de Blau, con Miquel Àngel Sancho al frente, se ha anunciado que el sello Blau, siempre fieles a su legado, publicará un disco de edición limitada con una selección del repertorio de Ossifar realizada por los dos miembros fundadores.