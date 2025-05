Esta es la programación de OUT!, la muestra de cine LGTBIQ+ en Mallorca

Out! Muestra de Cine LGTBIQ+ de las Illes Balears tendrá lugar del 23 al 31 de mayo y estrena este año sede inaugural con la celebración de la gala que abrirá el festival en el Teatre Principal de Palma el martes 27 de mayo a las 20 horas.

Durante la ceremonia, esta octava edición contará con el estreno en primicia del largometraje documental Estrella, cometa, satèl·lit i planeta. El pas per la Terra de Fernando ‘La Estrella’.

La película, una producción de IB3 Televisión con la colaboración de la productora Quindrop Produccions Audiovisuals y dirigida por Pedro de Echave, narra la vida de Fernando Fernández, conocido popularmente y artísticamente como 'La Estrella', que recibirá el Premio OUT! a título póstumo en reconocimiento a su labor como personalidad del colectivo LGTBIQ+ en el marco de la industria cinematográfica.

Además, la velada, presentada por Chris Mental y Sebastià Munar, disfrutará de las actuaciones musicales de MDMAR, de marcado carácter indie rock; y de Nicolas Chalhoub, cantautor de origen libanés, que presentará temes de su último disco, Perdido en el espacio.

Viernes 23

Aunque OUT! se inaugura el martes, el Teatre Principal de Inca acoge este viernes 23 de mayo a las 20 h. la primera de les proyecciones: #300 cartas (Argentina, 2024), de Lucas Santa Ana, comedia dramática sobre una historia de amor perfecta que acaba en ghosting.

Lunes 26

Asimismo, Es Baluard Museu acogerá el lunes 26 a las 18.30 h la proyección de los cortometrajes Después también (España, 2018), de Carla Simon, y Precoz (España, 2024), de Alejandro Aguirre, en el marco de la actividad Cinema Positiu, coorganizado junto a la asociación ALAS Salud i Sexualitats.

A continuación, se abordarán temas como la autoresponsabilidad de la salud sexual, la prueba del VIH con todos los miedos y estigmas, y el trabajo y acompañamiento de personal sanitario, en una mesa redonda sobre VIH y visibilidad.

Así dará comienzo una muestra organizada por la asociación cultural Mèdit, y codirigida por Lau Esteva y Jaume Fiol, que durará hasta el sábado 31 para celebrar la diversidad, la libertad y la resistencia a través del cine. “Esta muestra es mucho más que una selección de historias: es un grito colectivo que pone en primer plano nuestros derechos, nuestras voces y nuestras vidas”, en palabras de sus directores.

El cartel de la Mostra Out! / .

Miércoles 28

El miércoles 28 de mayo, el largometraje Reas (Argentina, 2024), de Lola Arias, abrirá a las 19 h las proyecciones en CineCiutat, un documental musical en el que un grupo de personas convictas interpreta sus propias vidas para hablar de identidades y deseos.

A continuación, a las 21 h, se proyectará la sección oficial Out! in short – balear, novedad de esta edición, con seis cortometrajes: Lis (2024), de Caterina Llabrés, documental sobre la diseñadora de moda Lis Domínguez, y su transición en el ámbito personal y físico; Guaret (2023), de Josep Alorda, una exploración de la identidad reprimida a través de la poesía de Damià Huguet; Segregats (2024), de Pau Gelabert, que aborda las relaciones a distancia; Casa diversa, (2024) de Carmen Vidal, documental sobre el único refugio para persones trans de Paraguay; Valeria, Gerard, Gery (2024), de José Aragón, que trata el acompañamiento familiar en la transición de una adolescente de trece años; y おめでとう (omedetō) (2024), de M. A. Cardona, falso documental que transita el viaje, las promesas y la ruptura.

Jueves 29

El jueves 29 de mayo a les 19 h continuará la muestra en CineCiutat con otro largometraje fuera de competición If I die, It’ll be of joy (Francia, 2024), de Alexis Taillant, una reflexión sobre la relación a menudo conflictiva entre la sexualidad y el envejecimiento, que dará paso a un coloquio sobre el tema, leitmotiv del cartel de este año de la muestra.

Después, a las 21 h, será el turno de la sección oficial del certamen de cortometrajes de ficción, con ocho títulos: Tomàs (España, 2024), de Ferran Navarro-Beltrán, film en el que el cineasta vuelve a hacer un homenaje a la generación del silencio, que tuvo que vivir su sexualidad a escondidas de la familia, amigos y entorno laboral; Las Pardas (España, 2024), de Simone Sojo, una luminosa película de celebración travesti; Estic bé, mamà (España, 2023), de Josema Palenzuela, cortometraje de animación que trata las contradicciones sobre la identidad; Capitanes (España, 2023), de Kevin Castellano y Edu Hirschfeld, sobre el silencio de los futbolistas homosexuales; Final (España, 2023), de Mel Estaba, una historia sobre la ruptura de una relación; The 5 o’clock chime (Japón y Reino Unido, 2024), de James Cooper, encuentro romántico no correspondido; “Cólera” (España, 2025), de José Luís Lázaro, reflejo de la violencia que todavía padece la comunidad LGTBIQ+; i “Intercambio” (España, 2024), de Amaia Yoldi, que examina los oscuros objetos de deseo.

Viernes 30

La jornada del viernes 30 de mayo se iniciará a las 11 h en Es Baluard Museu con la proyección del cortometraje documental Ciao Bambina (España, 2024), de Afioco Gnecco y Carolina Yuste, que sigue el cambio de género de Rafi. El acto contará con la presencia de Gnecco para hablar de este film nominado a los Premios Goya.

Ya a las 19 h en CineCiutat, será el turno de la proyección de la sección oficial de cortometraje documental, con cinc títulos: Estigma (España, 2025), de Pilar García Elegido, que retoma el tema del VIH veinticinco años después de su documental Positivo; Sultana’s Reign (Líbano, Palestina, Francia, 2023), de Hady Moussally, retrato de un orgulloso drag queen palestino; Ese lugar partido (España, 2024), de Inés Pintor y Pablo Santidrián, sobre los roles sociales que encasillan; En campo minado (México, 2025), de Jonathan Anzo, historia de un payaso queer; House (Argentina, 2024), de Pablo Padovani, que explica como la cultura del ballroom defiende a través del arte los derechos de las personas afro, trans y seropositivas.

Los amantes astronautas (Argentina, 2024), de Marco Berger, será el largometraje de ficción encargado de cerrar a las 20.30 h las proyecciones del viernes. El acto contará con presencia de Javier Orán, uno de los protagonistas de esta comedia romántica que narra la historia de dos viejos amigos de la infancia que fingen un affaire para que uno recupere a su expareja, pero este juego les lleva a despertar otros sentimientos entre ellos.

Sábado 31

El último día de la muestra, sábado 31 de mayo, también comenzará a las 11 h a Es Baluard Museu con una charla organizada per UNRWA para escuchar y reflexionar sobre derechos humanos, y las realidades que afronta la comunidad LGTBIQ+ en Palestina.

Por la tarde, a las 20 h en CineCiutat, se pasará el largometraje de ficción Baby (Brasil, Francia, Países Bajos, 2024), de Marcelo Caetano, que muestra la ciudad, São Paulo, como un viaje de autodescubrimiento, donde el deseo, la emoción y el dolor se esconden en cada esquina.

El jurado profesional encargado de decidir los cortometrajes ganadores de les tres secciones de cortometraje a competición está integrado este año por la cineasta Marga Melià; Pau Guillén, jefe de programa de Zinegoak; y María José Palma, directora y programadora de la Muestra de cine lésbico de Asturias en Gijón.

Por otro lado, en esta edición vuelve OUT! en Ruta para proyectar una selección de cortometrajes el domingo 8 de junio a las 19 h en el Teatre Sa Teulera de Andratx y el viernes 18 de julio a las 20 h en el Club Pollença de Pollença.