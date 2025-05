Medio centenar de músicos celebrarán la autenticidad de Hugo Sócrate en Ses Voltes

La familia musical de Hugo Sócrate, músico que se movió entre el jazz, el funky, el rock y el blues, y que falleció el pasado mes de marzo, le rendirá homenaje el próximo 15 de junio en Ses Voltes con un concierto en el que participarán cerca de medio centenar de artistas. Desde su fallecimiento, las muestras de cariño hacia este percusionista mallorquín de origen argentino no han cesado.

Una estrella a la que querías emular

“Cuando sufrimos su pérdida todos nos pusimos de acuerdo en hacerle un pequeño homenaje. Tendrá lugar un día después del que hubiera sido su 62 cumpleaños, y pensamos que un domingo por la tarde, en Ses Voltes, era un día ideal. Lo que nos lleva a hacer este homenaje es el amor a la música y el agradecimiento a todo lo que Hugo Sócrate hizo por nosotros. Hugo revolucionó el panorama local. Como dice Daniel Soler (Higiénico), Hugo era como una estrella, un gurú de esos que hay por Lusiana o Misisipi, con un aura que pocos tienen y que nos contagió a todos. Nos hizo en algún momento querer ser como él, y eso nos hacía ser diferentes. Hugo Sócrate fue alguien muy especial al que querías parecerte y al que no dejabas de emular en algún momento encima del escenario”, confiesa Jaime Anglada, uno de los músicos que se subirá el 15 de junio al escenario de Ses Voltes.

El músico argentino Hugo Sócrate / .

Maestro del blues

“Lo conocí en el 2008 y fue una de las primeras personas que compartió escenario conmigo en la isla. De él aprendí a sentir el blues y la música de una manera más íntima. Sin decir nada, solo con el ejemplo de cómo tocaba, compartía y disfrutaba, era todo como para llevarte eso de cada show. Te ibas lleno, te llevabas verdad, autenticidad. Y acompañaba de una manera muy especial y respetuosa. Me dio seguridad y me sentí valorada. Realmente aprendí a disfrutar más de la música, del ritmo y del compañerismo”, subraya Alejandra Burgos.

“Su risa, socarrona, y su onda expansiva” siempre serán recordadas por Riki López, quien asegura que Sócrate “imantaba complicidad”.

“Tenía una gran facilidad para llenar el escenario solo con su presencia, para hacer realidad eso de que a veces ‘menos es más’. Tocar con él me ayudó mucho a saber estar sobre un escenario, a no escatimar sentimientos a la hora de cantar”, afirma Daniel ‘Higiénico’.

En su homenaje no faltarán Latin Combo, el que fue uno de sus grandes proyectos, Funky Time!, Luis Cadenas, Paco Colombàs, Papa Funk, Carmen Jaime, los DJ’s y productores Kiko Navarro y Pepe Link, Música Nostra, The Lady June, The Vibe, Monkey Doo y Marta Elka. La cita, a partir de las 19 horas.