Una mallorquina triunfa en el casting de Operación Triunfo 2025 en Málaga

El fenómeno OT 2025 ya ha comenzado a dar sus primeros titulares, y uno de los más comentados llega desde Málaga: Leito Cuenca, una joven mallorquina, ha conseguido superar la primera fase del casting del talent musical más emblemático del país. Aunque no logró pasar la segunda ronda, su paso por las pruebas se ha convertido en uno de los momentos más entrañables y virales del proceso.

Con una voz segura y una gran presencia escénica, Leito consiguió la ansiada pegatina que marca el pase a la siguiente fase. Pero fue lo que ocurrió después lo que terminó de conquistar a las redes: su madre, emocionada hasta las lágrimas por el logro de su hija, cogió el micrófono y también se animó a cantar. Aunque no pasó el corte, el público y el jurado la ovacionaron por su valentía y espontaneidad.

“Este solo es el principio”

Leito ha querido compartir su experiencia con sus seguidores a través de un emotivo post en Instagram, donde ha confesado que llevaba años resistiéndose a presentarse al casting pese a las insistencias de su entorno: “Bueno... ya no es nada secreto que tras aaaaaaños de que toooodos me insistáis, por fin os he hecho caso y me he apuntado a @operaciontriunfo 🤩”, comienza su publicación.

La mallorquina destaca que haber llegado hasta la segunda fase es ya un logro inmenso para ella: “Me ha ayudado a conocerme como artista”, confiesa, y añade que se lleva de esta experiencia la complicidad con su madre, Leonor Gaya Pomar, y el cariño de todas las personas que ha conocido durante esos días en Málaga.

Apoyo masivo en redes y mensajes de admiración

A pesar de no haber pasado el último corte, las redes sociales se han volcado con mensajes de apoyo y reconocimiento al talento y carisma de Leito. Usuarios de Mallorca y de otras partes de España le han agradecido su valentía, su autenticidad y, especialmente, ese momento inolvidable junto a su madre. Comentarios como “Merecías estar en la final”, “Lo hiciste increíble” o “Tienes un encanto especial, has dejado huella” inundan sus publicaciones, mientras muchos fans reclaman que se le dé otra oportunidad en próximas ediciones.

Con Prime Video como plataforma oficial, la nueva edición de Operación Triunfo se prepara para dar el pistoletazo de salida, y el siguiente casting tendrá lugar en Sevilla el 22 de mayo. La búsqueda de nuevos talentos continúa, pero lo que está claro es que el espíritu de OT ya ha empezado a brillar con historias como la de Leito Cuenca: cercanas, valientes y emocionantes. Y como ella misma dice: “Esto solo es el principio ❤️”.