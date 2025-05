La humorista Eva Hache: "Los políticos se han metido en el terreno de los bufones"

Ha retomado los monólogos tras protagonizar la obra teatral Nunca he estado en Dublín. ¿Qué tal ha ido el cambio de registro?

Llevaba un año y medio de gira por España con las funciones de Mentes peligrosas y paré para hacer la obra; y ahora he recuperado los monólogos. Supongo que es como ser bilingüe, se pasa del castellano al mallorquín y viceversa sin dolor. De todos modos, era la primera vez que interpretaba a una madre con hijos adultos y, además, con vicios, secretos y de mi generación, por lo que me parecía un personaje muy atractivo y fue uno de los motivos por los que acepté participar en el montaje. Los cuatro protagonistas son muy interesantes.

Para usted los monólogos son autoficción. ¿Es el formato en el que se siente más cómoda?

Realmente me siento cómoda en muchos registros distintos y creo que ese es el tesoro de mi profesión, que podemos ir cambiando para no hacer siempre lo mismo. Es verdad que los monólogos se me dan bien y desde luego los disfruto muchísimo porque creo que es un medio muy satisfactorio tanto para el público como para el artista.

Las entradas en el Auditorium de Palma están casi agotadas, como en otros sitios. ¿Por qué no falla la fórmula de El Club de la Comedia?

Hace ya más de dos décadas que se inició El Club de la Comedia y la fórmula continúa gustando a una gran variedad de espectadores, ya que es muy divertida. Además, en Mentes peligrosas va cambiando el elenco. Los monólogos conectan con la gente porque hablan de cosas cotidianas y que nos pueden ocurrir a todos. El hecho de que contemos las historias de forma personal nos permite improvisar, refrescar los temas continuamente y adaptarnos a la actualidad, lo que creo que para el público es muy goloso.

¿Nos reímos siempre de las mismas cosas?

No. La risa es como la vida, hay gustos para todos, pero todos nos reímos por necesidad.

¿Reírse con la guerra de sexos continúa teniendo tirón o se ha quedado desfasado?

Creo que todos los temas pueden tener vigencia y ser accesibles si les aportas un punto de modernidad. Por lo general, seguimos viviendo en pareja o tenemos un entorno que comparte su vida con alguien, y ahí surgen problemas cotidianos, por lo que es normal que funcionen las bromas al respecto. Lo que sucede es que se ha hablado ya de tantos temas que encontrar momentos que sean originales puede resultar más difícil, aunque estos temas de pareja siempre dan juego.

¿Son malos tiempos para reírse de la actualidad o hay personajes que se prestan a ello?

Yo creo que vivimos una época en la que hay tanta mediocridad en el ámbito político que incluso hasta me parece un poco cruel reírnos de ellos, pobrecitos, jaja. De hecho, se han metido en nuestro terreno, el de los bufones, porque piensan que hacer humor les salvará de que les juzguen sobre lo que hacen. Los verdaderos bufones tenemos que seguir riéndonos del rey.

Eva Hache también ejerce de maestra de ceremonias / Leo López

El voto de la extrema derecha sigue aumentando, como hemos visto este fin de semana en varios países. ¿Qué papel juega el humor ante los extremismos?

La risa sirve para ahuyentar el miedo, por lo que los cómicos nos encontramos en un momento en el que nuestra labor es muy necesaria. Los movimientos ultras, tanto en la política como en la religión, están ascendiendo prácticamente a nivel mundial por su difusión del miedo. Eso es lo que les da alas, por lo que cuanta más capacidad tengamos de reírnos de nosotros mismos con el ánimo de buscar soluciones, más a salvo estaremos.

Hay que ser inteligente para reírse de uno mismo.

Siempre ayuda, ya que una cosa es tener buen humor y otra saber leer entre líneas. Los monólogos, que ya tienen una larga trayectoria y han tratado tantos temas, siguen teniendo éxito porque permiten hablar de todo y, si el humorista es agudo y se fija en los detalles, halla aspectos que no se han tratado y las personas inteligentes lo valoran.

¿Participaría en un programa como La familia de la tele?

Últimamente no participo en prácticamente nada de televisión porque no le tengo mucho cariño. Me da la impresión de que todo lo que se está haciendo ya lo hemos visto antes. O por lo menos a mí no me aporta lo que más me gusta a la hora de trabajar, que es continuar aprendiendo.

Su estilo es más del programa Al cielo con ella. ¿Por qué hemos tardado tanto en ver a una mujer al frente de un late-show?

Hemos tardado mucho y siguen siendo hombres quienes presentan la mayoría de estos programas. El de Henar Álvarez es una excepción, a pesar de la lucha feminista y que dicen de boquilla que la mujer está perfectamente incorporada en el mundo laboral, con las mismas condiciones que los hombres. A la vista está que los productores de las grandes cadenas aún cuestionan que una mujer pueda estar al frente de un late-show. Yo estuve cuatro años presentando Noche H y como fue muy bien, pensé que ya estaba superado, pero la lucha sigue.