Sebastià Alzamora: «Este libro es mi respuesta al crecimiento de gritos de fascismo que nos acosan»

En ‘Sala Augusta’ recurre a la poesía para recordar hechos terribles, asesinatos de la represión franquista.

La poesía puede hablar absolutamente de todo. Y la poesía puede ser dramática, puede ser humorística, puede ser satírica, erótica, sentimental, nada intelectual, puede ser de mil maneras. Y en este caso me pareció que era una manera óptima de acercarse, en el caso de Sala Augusta, a unos hechos que yo no viví, pero que todos los cargamos encima, que pesan no solo sobre nuestra memoria, sino también en la manera en la que convivimos en el día a día. No es solo una cuestión de disputas de partidos políticos, son las heridas de una sociedad, de una comunidad que es la nuestra, y son heridas vivas y abiertas. Es un problema que nace, en este caso, de un hecho que es conocido, pero del que yo me enteré hará unos seis o siete años.

Era la prisión de Can Mir...

Fue una de las prisiones franquistas más importantes y más conocidas. Yo había oído y había leído bastante sobre Can Mir, pero nunca me había parado a preguntarme dónde se situaba físicamente. Y cuando lo supe, me impresionó porque la Sala Augusta es un lugar al que he ido, y voy, a disfrutar viendo películas, donde yo he sido feliz, o lo soy, viendo cine, y que hubiera sido un lugar de tortura, crimen y abyección me ha impresionado.

El estatus de víctima está muy disputado, la misma extrema derecha se presenta como tal"

La ley de memoria democrática peligra. ¿Ahora era el momento idóneo para publicar este libro?

Ha sido pura casualidad, porque el libro se comenzó a gestar hace seis o siete años y ya en aquel momento se podía percibir que comenzaba este nuevo auge de la extrema derecha, no solo en España, sino también por Europa y Estados Unidos, en todo Occidente, también Latinoamérica. Y esta deriva antidemocrática, neofascista y liberal ya comenzaba a notarse con fuerza en aquel momento y a mí siempre me ha preocupado mucho la democracia, el bienestar, las libertades, los derechos... Tenemos tendencia a pensar que son permanentes, pero como podemos ver en la actualidad en diversos países del mundo, se pueden derogar o negar a los ciudadanos con un golpe de autoritarismo. Este libro es mi respuesta personal y literaria a esta situación, a este crecimiento de todos estos gritos de autoritarismo, de fascismo, que nos acosan.

Se ha identificado el cuerpo de Aurora Picornell, el de su hermano y el del resto de las Roges del Molinar, que menciona en el poema, y se ha podido hacer una especie de justicia.

Sí, es una justicia poética, política y social. Obviamente no soluciona los crímenes que se perpetraron, pero sí que hace una cosa muy importante, que es reconocer a las víctimas y dar una reparación a sus descendientes, aunque sea la reparación de recibir sus restos. Pero es que eso es muy importante, porque si no es así, la gente no puede cerrar sus duelos. Pero además, vivimos un momento en el que todos quieren ser la víctima, el estatus de víctima está muy disputado y con frecuencia la misma extrema derecha se presenta como víctima. Se victimizan, dicen que se les margina, que se les arrincona, que se les persigue, y no, tenemos que decir quiénes son las víctimas y tenerlo claro, las víctimas fueron las víctimas del fascismo, de un levantamiento militar y fascista ilegal contra un gobierno democrático, estas son las víctimas, y todo lo que no sea tener claro eso, es intentar tergiversar los hechos y mentir.

La segunda parte de este libro, ‘Llengua materna’, también tiene que ver con la memoria, pero más amable, sobre su madre y una época...

Más que más amable, es un registro más personal, más íntimo y es un homenaje a mi madre, pero evidentemente, como pasa siempre en la literatura, con la aspiración de que pueda ser leído por cualquier persona. Y también un mundo, efectivamente, una época que era en la que yo crecí y un oficio que era el de las riveteres, cosedoras de zapatos, como era mi madre, y el poema gira en torno a eso. El punto de partida era un recuerdo concreto que aparece en el poema, ella y yo caminando por una calle sin asfaltar, íbamos hacia la fábrica donde ella entregaba su trabajo y eso es un recuerdo que tengo muy nítido de mi infancia. Estos recuerdos de infancia, muchas veces, aparecen con una especie de luz especial. Son fragmentarios, tenemos pocos, pero son muy claros y son muy luminosos, son inaugurales, son momentos en que comenzamos a mirar al mundo y yo quería escribir sobre ese recuerdo.

Quiero que cada palabra que aparece en un escrito mío tenga todo el peso posible"

‘Llengua materna’ se refiere a un mundo que ya no existe...

Sí, también sirve para recordar una Mallorca que pudo ser y que los mismos mallorquines desmantelaron, una Mallorca que tenía unas industrias y que tenía unos oficios, que quedaron barridos por el turismo. Llucmajor en concreto, que es mi pueblo, llegó a tener 48 fábricas de zapatos. De todo esto, ya hace muchos años, no queda ni una. Poco a poco se fue estableciendo un modelo económico que empuja a todos al turismo de una manera u otra, que además es un dinero supuestamente fácil, ¿no? Uno de los efectos colaterales que ha tenido esto ha sido la destrucción de un tejido productivo propio que era muy interesante y muy potente. Es decir, Llucmajor, sobre todo, hacía zapatos para exportar y había zapatos llucmajorers que se iban hasta Hollywood y que los lucían sus estrellas.

Hace 30 años de la publicación de su primer poemario, ‘Rafel’. ¿Cómo ha evolucionado su escritura?

Bueno, lo puede ver cualquiera que tenga paciencia de leer los libros, pero me gusta ver que no se ha quedado quieta. Creo que un escritor está muerto cuando piensa que ha encontrado una manera de escribir que le va bien y que es la buena. Como todos los oficios, este es uno de ir aprendiendo continuamente y este aprendizaje está en esos libros. Es decir, si tú coges desde Rafel, que fue el primer libro que se ha reeditado, hasta los últimos poemas, supongo que se ve, por un lado, que se trata de la misma persona, pero de otro, que ha ido haciendo esta tarea de intentar, sobre todo, de alguna manera, hacer una escritura más sobria y a la vez más tensa que la que hacía al principio. Lo que yo quiero es que cada palabra que aparece en un escrito mío tenga todo el peso posible y que no esté ahí de manera arbitraria ni gratuita.