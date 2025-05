El país és la llengua, la cultura, la memòria

Dia 23 de maig, divendres de la propera setmana, Josep M. Llompart, l’amic entranyable, el poeta de la paraula sòlida i fecunda, l’home que va saber defensar amb enèrgica voluntat el seu tros de país, compliria 100 anys. És bo que les institucions públiques enalteixin la seva figura i facin conèixer la seva obra: els seus poemes de resistència cultural, la rotunda defensa de la llengua catalana, el compromís amb la memòria dels homes i les dones que hem habitat els paisatges que ell també va habitar i va estimar. Perquè Llompart és l’home que va saber transformar cada paraula i cada gest en una declaració d’amor a la seva terra. Des de la desolació i el desconhort va escriure les pàgines més intel·ligents i amargues de la nostra contemporaneïtat. I ara en vessa tanmateix una pregunta: Per què els grans poetes d’aquesta terra sempre s’han vist obligats a escriure poemes de desconhort, irrenunciables projectes de plor? Llompart ens ha parlat dels paisatges del cor, de la infantesa, de la gent de ca seva, de les amargors que li va tocar viure i ho ha fet des de la il·lusió de tornar a construir el món amb les paraules. De la mateixa manera que Joan Miró recomponia les Constel·lacions a fi de dir-nos que l’univers quotidià pot recompondre’s en múltiples i inesperats jocs d’estrelles.

Paga la pena destacar que Llompart va posar la cultura en el lloc central del país i treballà per enfortir-la. Deia, l’any 1982, i feia servir la ironia que li era tan pròpia: «He dit en alguna ocasió que jo, que hauria volgut que el meu destí fos, purament i simplement, com el del tenor de La Bohème, el d’un poeta, he hagut de revestir-me tanmateix de coratge i d’allistar-me com a soldat ras en el combat de la nostra supervivència cultural, que vol dir tant com la nostra supervivència nacional». Va fer-ho en un temps difícil, durant la llarga nit de pedra, que fou el franquisme. Longa noite de pedra és el títol del poemari del poeta gallec Celso Emilio Ferreiro que Llompart va traduir al català. Ferreiro havia encapçalat el seus versos amb una cita de Salvatore Quasimodo que Llompart hauria pogut fer seva: «Ser d’un temps i d’un país. Vet aquí el secret de la poesia més humana». I és aquesta voluntat d’esser d’un temps i d’un país el que defineix el compromís cívic de Llompart. Perquè sabia que l’home no és una passió inútil i que, en l’exercici de la intel·ligència, es compromet severament en el projecte d’elevar la consciència col·lectiva de la societat en què li ha tocat viure.

Diria que Llompart va saber esser un home responsable davant la misèria i l’adversitat, davant l’infortuni d’una llengua i una cultura perseguides a mort. I ho va saber esser amb elegància serena i el geni d’índole irònica que el caracteritzà tota la vida, fidel al seu país, defensor de les causes justes, proveït d’una sensibilitat d’extraodinari poeta. I d’amic. Sabia conrear l’amistat i fer-ne un bé de fortuna. Si de cas tens la sort de trobar un amic –li vaig sentir dir- no el deixis escapar, no permetis que et fugi, que no se’n troben gaires.

La llengua castellana havia estat la llengua que es parlava a ca seva. M’impressiona encara avui el domini que tenia de la llengua catalana, tot i que l’havia après més enllà de l’adolescència. La llengua del carrer –no sé si és la mateixa llengua dels carrers d’avui- tocà a la seva porta «...i les paraules / han madurat dins mi com una fruita» –escriu. I afegeix: «Ara sóc d’elles i potser dels homes. / Perquè els mots que altres temps jo no sabia / m’han abocat al poble, / als difícils carrers de la ventada».

El país és la llengua, la cultura, la memòria... En aquestes premisses sostingué la seva ètica, també la seva estètica.. Per als homes com ell ètica i estètica no caminaven separades.